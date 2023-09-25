Организация охраны труда на микропредприятии: какие документы оформить

Малый бизнес часто забывает о том, что охрана труда — это требование для каждого работодателя, даже для ИП, у которого трудятся всего несколько работников. Расскажем, как организовать охрану труда на микропредприятии.

Кого можно отнести к микропредприятиям

К микропредприятиям относятся субъекты малого предпринимательства (СМП) — юридические лица, которые соответствуют установленным критериям. А именно, чтобы предприятие смогло получить этот статус, численность его работников не должна превышать 15 человек, а годовая выручка от реализации товаров (работ, услуг) — 120 млн руб. При этом, доля участия общественных и благотворительных организаций не может превышать 25%, а организаций, не относящихся к микробизнесу — 49% уставного капитала.

Все СМП есть в реестре, который ведет ФНС. Попадают они туда автоматически на основании сведений из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и предоставленной отчетности. Никакие заявки для этого не нужны.

Если организация или ИП соответствуют критериям МСП, то их внесут в реестр. Основание для включения в реестр:

с 10 января по 10 июня — сведения за позапрошлый год;

с 10 июня по 10 декабря — сведения за прошлый год;

Общие правила организации охраны труда на микропредприятии

Требования охраны труда распространяются и на микропредприятия. Такие правила должны выполнять даже ИП с одним сотрудником. Но есть послабления.

Любой работодатель обязан:

Обеспечивать безопасные условия труда на всех рабочих местах;

Разработать инструкции по охране труда для каждой должности;

Обучать работников и проводить инструктажи по охране труда;

Информировать работников о нормативных требованиях, а также условиях труда на их рабочих местах;

Страховать работников от несчастных случаев;

Организовывать медосмотры для сотрудников;

Выдавать СИЗ;

Расследовать и вести учет несчастных случаев, профзаболеваний и микротравм персонала.

Обучение сотрудников и разработка необходимых документов для малых предприятий регламентируются приказами Минтруда и ГОСТ Р 12.0.009-2009.

Для микропредприятий действуют упрощенные требования в части обучения сотрудников. Есть четыре основных послабления:

Если в компании численность сотрудников не превышает 50 человек, можно не создавать службу охраны труда и не нанимать специалиста (ст. 223 ТК); Если в организации или ИП нет работ повышенной опасности, вместо обучения охране труда можно проводить инструктажи; Предусмотрены случаи, когда СОУТ допустимо проводить собственными силами работодателя и не привлекать стороннюю организацию (приказ Минтруда от 31.10.2022 № 699н); Микропредприятия освобождены от сдачи форм в Росстат — формы 1-Т и формы 7-травматизм.

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Как организовать охрану труда на микропредприятии

1. Назначьте ответственного за работу в этой сфере.

Если в организации трудится менее 50 человек, то можно не вводить отдельную должность в штат. Охраной труда вполне может заниматься сам ИП, руководитель организации или назначенный приказом совместитель.

Законодатель также не запрещает передачу этой функции на аутсорсинг. Выбранный вариант закрепите в приказе.

2. Обучите руководителя или специалиста, ответственного за охрану труда.

Обратите внимание, что работодатель-ИП обязательно проходит такую подготовку еще до приема на работу первого сотрудника. Обученные специалисты, в свою очередь, будут инструктировать и проверять подготовку остальных работников на предприятии.

3. Издайте приказ и отметьте в должностных инструкциях сотрудника ответственность за ОТ.

И не забудьте разработать Положение о системе управления охраной труда — СУОТ.

Разработку положения СУОТ и другой документации по охране труда можно поручить нам! Lexintel — экспертная помощь по организации ОТ и технике безопасности на предприятиях любой сферы деятельности.

4. Проведите спецоценку условий труда и оценку профессиональных рисков на рабочих местах.

С 1 марта 2023 года микропредприятия могут проводить специальную оценку условий труда (СОУТ) по упрощенным правилам. Это значит, что они могут делать это самостоятельно, не привлекая для этого экспертную организацию (приказ Минтруда от 31.10.2022 № 699н).

По результатам СОУТ составьте и утвердите приказом:

Списки работ с повышенными требованиями безопасности, работ, для которых нужен наряд-допуск;

Перечень профессий и видов деятельности, которым требуется выдавать СИЗ и смывающие средства. Определите порядок их выдачи (ст. 221 ТК);

Список профессий, должностей, видов работ, где нужно отдельное обучение по ОТ. Укажите порядок обучения и список тех, кто от обучения будет освобожден;

Категории сотрудников для предварительных и периодических медосмотров (ст. 220 ТК);

Перечень должностей и профессий с вредными и опасными условиями труда для выдачи лечебно-профилактического питания, других компенсаций, а также льготного пенсионного обеспечения;

Перечень инструкций по охране труда;

План мероприятий по охране труда.

Учтите, что инструкцию по охране труда надо составить по каждой должности в штате (ст. 214 ТК).

5. Приобретите сертифицированные СИЗ и организуйте их выдачу сотрудникам.

6. Разработайте и утвердите инструкции по охране труда.

На микропредприятии можно утвердить одну общую инструкцию по охране труда для офисных работников.

Если ваша организация заключает больше одного договора подряда в год, вам также придётся разработать Положение о работе с подрядчиками.

7. Организуйте прохождение сотрудниками медосмотров

8. Организуйте схему расследования несчастных случаев, профзаболеваний, микротравм.

Это только подготовительные работы по организации охраны труда у работодателя. В процессе текущей деятельности всегда поддерживайте безопасность на рабочих местах, для этого составляйте и выполняйте планы мероприятий, всегда актуализируйте документацию.

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Какие документы по охране труда должны быть

Минимальный пакет документов, который должен быть на микропредприятии, выглядит так:

Положение о СУОТ;

Инструкция по охране труда;

Приказ на назначение ответственного по охране труда;

Программа вводного инструктажа;

Журнал регистрации инструктажа;

Документы по СОУТ.

Ответственность

Если проигнорировать обязательные требования, работодателю грозит административная ответственность (ст. 5.27.1 КоАП). Это будет или штраф — до 150 тыс. рублей или приостановка деятельности, если нарушение опять повторится.

Если на предприятии в результате несчастного случая будет нанесен тяжкий вред здоровью работника или пострадавший умрет, то ответственных должностных лиц могут привлечь и к уголовной ответственности по ст. 143 УК.

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