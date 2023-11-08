Как привлечь к работе иностранного сотрудника из дальнего зарубежья 

Иностранный работник из дальнего зарубежья: кто он
Всех иностранных граждан, прибывающих в Россию в целях трудоустройства, можно разделить на две основные категории:
«Визовые»— это иностранные граждане из стран, с которыми у России установлен визовый режим: США, Китай, Италия, Германия, Грузия, Канада и др. Таким иностранцам необходимо получить приглашение от работодателя и оформить визу;
«Безвизовые» — иностранные граждане, способные пересекать государственную границу РФ без визы. Они, в свою очередь, вправе работать по патенту (Таджикистан, Узбекистан, Молдавия, Азербайджан) или без такового (страны ЕАЭС: Беларусь, Киргизия, Казахстан и Армения).
Визовых иностранных сотрудников работодатель, как правило, принимает в штат за счет выделенной квоты и при наличии разрешения на привлечение к работе иностранных граждан.
Важный момент: перед наймом зарубежного сотрудника — проверьте правомочия своей компании. Каждый год Правительство РФ публикует допустимую долю иностранных работников в различных отраслях бизнеса (на 2024 год она установлена постановлением от 16.09.2023 № 1511). Превышение грозит штрафом от 800 тыс. до 1 млн рублей.
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Алгоритм трудоустройства иностранного сотрудника из визовой страны
Разберем по шагам, как принять в штат компании иностранного гражданина, который приехал из дальнего зарубежья.
Шаг 1. Разместить вакансию на портале Работа в России.
Это необходимо сделать, чтобы подтвердить обоснованность привлечения к работе иностранного гражданина. Ведь, если нет отклика на вакансию среди российских граждан, то компания вынуждена обратиться к зарубежным специалистам.
Шаг 2. Получить квоту на привлечение иностранных работников.
Форма заявления утверждена приказом Минтруда от 23.01.2014 № 27н (приложение №1). Его нужно подать в уполномоченный орган субъекта по вопросам миграции в бумажном виде.
Шаг 3. Получить разрешение на привлечение.
Работодатель получает разрешение на привлечение и использование труда иностранных работников в территориальном органе ОВТМ УВМ ГУ МВД.
Документ выдается на 1 год, передать его другой организации нельзя, даже внутри группы компаний. За право нанимать иностранных граждан работодатель также должен заплатить госпошлину в размере 10 000 рублей.
Шаг 4. Оформить приглашение на въезд.
Чтобы получить приглашение для будущего иностранного сотрудника, направьте заявление в миграционный орган в электронном формате через портал Госуслуг. Помимо ходатайства, потребуется приложить:
копию паспорта иностранного гражданина в нотариальном переводе;
документы, подтверждающие статус работодателя (ЕГРЮЛ, ЕГРИП).
Срок оформления — 15 рабочих дней.
Готовый документ следует направить будущему сотруднику в электронной форме. С приглашением иностранный гражданин обращается в российское консульство в своей стране за оформлением рабочей визы.
Шаг 5. Уведомить МВД о прибытии иностранного гражданина.
В течение 7 дней с момента пересечения границы иностранным гражданином, в орган МВД необходимо направить уведомление о прибытии и поставить лицо на миграционный учет (см. постановление Правительства от 15.01.2007 № 9, приказом МВД от 10.12.2020 № 856).
Шаг 6. Обеспечить прохождение медкомиссии.
Медицинское освидетельствование на отсутствие инфекционных заболеваний — обязательное условие для всех иностранных граждан, прибывающих в Россию.
Срок, в течение которого нужно пройти медкомиссию — 30 календарных дней со дня въезда в РФ.
Шаг 7. Оформить сотруднику разрешение на работу.
Без разрешения на работу, оформленного для иностранного гражданина, компания не вправе привлекать его к трудовой деятельности. Штраф за такое нарушение составляет от 400 тысяч до 1 миллиона рублей, (ст. 18.15 КоАП).
Иностранному гражданину потребуется:
легализовать (апостилировать) свое свидетельство об образовании;
сдать экзамен на знание русского языка, истории и законодательства (п.1 ст.15.1 закона № 115 от 25.07.2002);
приложить готовое медицинское заключение;
подать документы в миграционный орган.
Форма заявления утверждена приказом МВД от 30.07.2020 № 536 (приложение № 1).
Шаг 8. Заключить трудовой договор и уведомить об этом УВМ ГУ МВД.
Уведомление о заключении трудового договора по форме, утвержденной приказом МВД от 30.07.2020 № 536, направляется в территориальный орган МВД по вопросам миграции, в том районе, где расположено рабочее место.
Срок оповещения — 3 рабочих дня с даты заключения трудового договора.
Перечень документов, необходимых «визовому» иностранному гражданину для работы
Итак, перед тем, как трудоустраивать иностранного гражданина из дальнего зарубежья, сверьте пакет документов по списку (ст. 327.3 ТК):
паспорт;
рабочая виза;
миграционная карта (цель въезда — «работа»);
разрешение на работу;
временная регистрация в субъекте РФ, где находится работодатель;
действующий полис ДМС;
СНИЛС и ИНН;
трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовой договор на территории РФ заключается впервые).
Прием на работу иностранного сотрудника из дальнего зарубежья — комплексный и трудоемкий процесс, который требует оформления большого количества разрешительных документов. Чтобы минимизировать риски и избежать штрафов, доверьте сопровождение этой процедуры профессионалам.
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