Как привлечь к работе иностранного сотрудника из дальнего зарубежья 

Оформление иностранного работника из визовой страны — достаточно трудоемкий процесс. Любое упущение может обернуться для компании штрафом до 1 млн руб. за одного человека. Расскажем, как нанять персонал из дальнего зарубежья и избежать самых распространенных ошибок.

Иностранный работник из дальнего зарубежья: кто он

Всех иностранных граждан, прибывающих в Россию в целях трудоустройства, можно разделить на две основные категории:

«Визовые» — это иностранные граждане из стран, с которыми у России установлен визовый режим: США, Китай, Италия, Германия, Грузия, Канада и др. Таким иностранцам необходимо получить приглашение от работодателя и оформить визу;

«Безвизовые» — иностранные граждане, способные пересекать государственную границу РФ без визы. Они, в свою очередь, вправе работать по патенту (Таджикистан, Узбекистан, Молдавия, Азербайджан) или без такового (страны ЕАЭС: Беларусь, Киргизия, Казахстан и Армения).

Визовых иностранных сотрудников работодатель, как правило, принимает в штат за счет выделенной квоты и при наличии разрешения на привлечение к работе иностранных граждан.

Все категории иностранных сотрудников — на развернутой схеме

Важный момент: перед наймом зарубежного сотрудника — проверьте правомочия своей компании. Каждый год Правительство РФ публикует допустимую долю иностранных работников в различных отраслях бизнеса (на 2024 год она установлена постановлением от 16.09.2023 № 1511). Превышение грозит штрафом от 800 тыс. до 1 млн рублей. Опасаетесь ошибок? Обратитесь за помощью к профессионалам. Специалисты нашего миграционного отдела расскажут обо всех нюансах трудоустройства работников из визовых стран и помогут провести процедуру в рамках закона.

Алгоритм трудоустройства иностранного сотрудника из визовой страны

Разберем по шагам, как принять в штат компании иностранного гражданина, который приехал из дальнего зарубежья.

Шаг 1. Разместить вакансию на портале Работа в России.

Это необходимо сделать, чтобы подтвердить обоснованность привлечения к работе иностранного гражданина. Ведь, если нет отклика на вакансию среди российских граждан, то компания вынуждена обратиться к зарубежным специалистам.

Шаг 2. Получить квоту на привлечение иностранных работников.

Форма заявления утверждена приказом Минтруда от 23.01.2014 № 27н (приложение №1). Его нужно подать в уполномоченный орган субъекта по вопросам миграции в бумажном виде.

Шаг 3. Получить разрешение на привлечение.

Работодатель получает разрешение на привлечение и использование труда иностранных работников в территориальном органе ОВТМ УВМ ГУ МВД.

Документ выдается на 1 год, передать его другой организации нельзя, даже внутри группы компаний. За право нанимать иностранных граждан работодатель также должен заплатить госпошлину в размере 10 000 рублей.

Шаг 4. Оформить приглашение на въезд.

Чтобы получить приглашение для будущего иностранного сотрудника, направьте заявление в миграционный орган в электронном формате через портал Госуслуг. Помимо ходатайства, потребуется приложить:

копию паспорта иностранного гражданина в нотариальном переводе;

документы, подтверждающие статус работодателя (ЕГРЮЛ, ЕГРИП).

Срок оформления — 15 рабочих дней.

Готовый документ следует направить будущему сотруднику в электронной форме. С приглашением иностранный гражданин обращается в российское консульство в своей стране за оформлением рабочей визы.

Шаг 5. Уведомить МВД о прибытии иностранного гражданина.

В течение 7 дней с момента пересечения границы иностранным гражданином, в орган МВД необходимо направить уведомление о прибытии и поставить лицо на миграционный учет (см. постановление Правительства от 15.01.2007 № 9, приказом МВД от 10.12.2020 № 856).

Шаг 6. Обеспечить прохождение медкомиссии.

Медицинское освидетельствование на отсутствие инфекционных заболеваний — обязательное условие для всех иностранных граждан, прибывающих в Россию.

Срок, в течение которого нужно пройти медкомиссию — 30 календарных дней со дня въезда в РФ.

Шаг 7. Оформить сотруднику разрешение на работу.

Без разрешения на работу, оформленного для иностранного гражданина, компания не вправе привлекать его к трудовой деятельности. Штраф за такое нарушение составляет от 400 тысяч до 1 миллиона рублей, (ст. 18.15 КоАП).

Иностранному гражданину потребуется:

легализовать (апостилировать) свое свидетельство об образовании;

сдать экзамен на знание русского языка, истории и законодательства (п.1 ст.15.1 закона № 115 от 25.07.2002);

приложить готовое медицинское заключение;

подать документы в миграционный орган.

Форма заявления утверждена приказом МВД от 30.07.2020 № 536 (приложение № 1).

Шаг 8. Заключить трудовой договор и уведомить об этом УВМ ГУ МВД.

Уведомление о заключении трудового договора по форме, утвержденной приказом МВД от 30.07.2020 № 536, направляется в территориальный орган МВД по вопросам миграции, в том районе, где расположено рабочее место.

Срок оповещения — 3 рабочих дня с даты заключения трудового договора.

Перечень документов, необходимых «визовому» иностранному гражданину для работы

Итак, перед тем, как трудоустраивать иностранного гражданина из дальнего зарубежья, сверьте пакет документов по списку (ст. 327.3 ТК):

паспорт;

рабочая виза;

миграционная карта (цель въезда — «работа»);

разрешение на работу;

временная регистрация в субъекте РФ, где находится работодатель;

действующий полис ДМС;

СНИЛС и ИНН;

трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовой договор на территории РФ заключается впервые).

Прием на работу иностранного сотрудника из дальнего зарубежья — комплексный и трудоемкий процесс, который требует оформления большого количества разрешительных документов. Чтобы минимизировать риски и избежать штрафов, доверьте сопровождение этой процедуры профессионалам.

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