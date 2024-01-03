В Москве установили прожиточный минимум на 2024 год

С 1 января 2024 года вступило в силу Постановление правительства Москвы от 17.11.2023 № 1961-ПП, которое устанавливает новую величину прожиточного минимума в г. Москве на 2024 год.

Согласно данному документу, в наступающем году прожиточный минимум составит:

в расчете на душу населения — 22 662 рубля;

для трудоспособного населения — 25 879 рублей;

для пенсионеров — 16 964 рубля;

для детей — 19 586 рублей.

От величины прожиточного минимума зависят размеры социальных пособий, пенсий, стипендий.

Кроме того, прожиточный минимум необходимо учитывать иностранным гражданам, планирующим оформлять ВНЖ в России.

При подаче документов иностранцем предоставляется подтверждение того, что он имеет возможность содержать себя и членов своей семьи в России в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства.

Также прожиточный минимум учитывается при подаче ежегодных уведомлений в МВД о проживании иностранного гражданина в России по РВП/ВНЖ. Отсутствие минимальных средств к проживанию у такого лица является законным основанием для аннулирования ВНЖ.

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