В Москве установили прожиточный минимум на 2024 год

Согласно данному документу, в наступающем году прожиточный минимум составит:
в расчете на душу населения — 22 662 рубля;
для трудоспособного населения — 25 879 рублей;
для пенсионеров — 16 964 рубля;
для детей — 19 586 рублей.
От величины прожиточного минимума зависят размеры социальных пособий, пенсий, стипендий.
Кроме того, прожиточный минимум необходимо учитывать иностранным гражданам, планирующим оформлять ВНЖ в России.
При подаче документов иностранцем предоставляется подтверждение того, что он имеет возможность содержать себя и членов своей семьи в России в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства.
Также прожиточный минимум учитывается при подаче ежегодных уведомлений в МВД о проживании иностранного гражданина в России по РВП/ВНЖ. Отсутствие минимальных средств к проживанию у такого лица является законным основанием для аннулирования ВНЖ.
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