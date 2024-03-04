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Охрана труда

Изменения в сфере охраны труда в 2024 году

В 2024 году вступают в силу важные изменения, которые касаются охраны труда. Некоторые из них уже начали действовать, другие — вступят в силу в течение года. Нововведения затрагивают порядок проведения проверок, методику СОУТ, введение новых ГОСТов и пр.
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Изменения в сфере охраны труда в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Новые ГОСТы

С 1 января 2024 года действуют новые ГОСТы для СИЗ органов слуха:

  • ГОСТ ISO 4869-1-2023;

  • ГОСТ 12.4.321.4-2022;

  • ГОСТ 12.4.320.3-2022.

Стандарты влияют на деятельность изготовителей СИЗ и регулируют работу с СИЗ на предприятиях. Основная цель ГОСТов — формирование безопасных условий труда для персонала. При этом работодатели могут сами решить, использовать ли их в текущих условиях или нет. Однако применение ГОСТов способствует созданию системы управления охраной труда, которая максимально отвечает законодательным требованиям.

Новый порядок проведения проверок государственной инспекцией труда

Постановление Правительства от 16.11.2023 № 1934 вступило в силу с 1 января 2024 года, кроме п. 2 — он начнет действовать с 1 января 2025 года.

НПА устанавливает самоконтроль работодателей за соблюдением обязательных требований. 

Если в ходе проведения мероприятий самоконтроля компания получила высокую оценку, то она может принять декларацию соблюдения обязательных требований, которая будет передаваться в Роструд или ГИТ. 

Результаты такого самоконтроля могут повлиять на периодичность проведения плановых проверок.

Формирование добровольной пожарной охраны

Закон от 04.08.2023 № 445-ФЗ начал действовать с 1 февраля 2024 года. Его цель — упростить и сделать более эффективной работу системы добровольных пожарных подразделений и дружин.

Согласно закону, любая компания независимо от формы собственности, может формировать добровольные пожарные подразделения и при этом не создавать общественные объединения пожарной охраны.

Для подразделений пожарной охраны, которые создаются на объекте для организации предупреждения и тушения пожаров (объектовая пожарная охрана) устанавливается упрощенный порядок формирования.

Также с 1 февраля 2024 года начал действовать приказ МЧС от 01.11.2023 № 1128, который тоже касается добровольной пожарной охраны. Одним из основных его нововведений является обязательная сертификация СИЗ и снаряжений согласно п. 93 ТР ЕАЭС 043/2017. Помимо этого, применять СИЗ нужно с учетом требований раздела V ТР ЕАЭС 043/2017 и инструкций изготовителей. Компания, которая формирует добровольные пожарные подразделения, теперь может самостоятельно нести ответственность за материально-техническое обеспечение добровольцев.

Новые правила проведения спецоценки труда (СОУТ)

Приказ Минтруда от 21 ноября 2023 года № 817н вступает в силу 01.09.2024 и будет действовать до 01.09.2030. Приказ устанавливает:

  • новую методику проведения спецоценки;

  • классификатор вредных и опасных производственных факторов;

  • форму отчета об оценке.

СОУТ по закону должны проводить все работодатели — юридические лица и ИП с сотрудниками, которые работают по трудовому договору. При этом компании не проводят спецоценку самостоятельно. Им необходимо привлечь для этого специализированную компанию, аккредитованную в области охраны труда. 

Специалисты компании Lexintel окажут содействие в грамотном проведении СОУТ, определят вредные факторы производства и установят соответствие нормативам. Обращайтесь к профессионалам, чтобы правильно оформить необходимые документы и провести необходимые мероприятия по спецоценке.

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Аттестация экспертов, привлекаемых для осуществления госконтроля

Приказ МЧС 02.10.2023 № 977, который вступит в силу с 1 сентября 2024 года, дополнит список экспертиз, для проведения которых МЧС сможет привлекать экспертов. Так, экспертиза потребуется при проведении контрольных мероприятий в области:

  • гражданской обороны;

  • защиты населения и территорий от ЧС;

  • обеспечения пожарной безопасности.

Кроме того, приказ уточняет требования к квалификации, образованию экспертов, порядок ведения реестра экспертов и положению об аттестационной комиссии.

Новые правила аккредитации юрлиц и ИП, которые оказывают услуги в области охраны труда

Постановление Правительства от 16.08.2023 № 1347 вступает в силу с 1 сентября 2024 года и вносит следующие поправки в порядок аккредитации:

  • Будет откорректирован порядок составления и подачи заявления о регистрации в реестре компаний, которые оказывают услуги в области охраны труда.

  • Министерство труда вынесет решение о добавлении изменений в реестр организаций в течение 21 дня со дня регистрации заявления (в настоящее время этот срок равен 30 календарным дням).

  • Если компания или ИП направили заявление в электронном формате, то ведомство сообщит свое решение также в электронном виде путем отправки через Госуслуги.

Обновление требований к обучению по ГО и ЧС

Приказ МЧС от 23.08.2023 № 889 начинает действовать с 1 сентября 2024 года и дополняет список должностей, которые проходят обучение по дополнительным программам в сфере ГО. Теперь сюда входят:

  • лица в составе сборных и приемных пунктов эвакуации, промежуточных пунктов эвакуации предприятий и органов местного самоуправления;

  • руководители спасательных служб муниципальных образований;

  • руководители и педагогические работники организаций, которые осуществляют образовательную деятельность по программам дополнительного профобразования в области ГО.

Заключение

В 2024 уже начали действовать некоторые важные изменения в области охраны труда, а некоторые НПА еще вступят в силу в течение года. Они касаются проведения спецоценки условий труда, правил аккредитации экспертов, привлекаемых для осуществления госконтроля, и компаний, которые оказывают услуги в области охраны труда, требований к обучению в сфере ГО и ЧС.

Отметим, что есть еще ряд важных законопроектов — в том числе касающихся  введения единой системы (ЕГИС) учета несчастных случаев на производстве и новых правил проведения медосмотров, которые пока находятся на рассмотрении.

Дата их вступления в силу не определена, но предполагается, что это тоже произойдет в 2024 году. Следите за обновлениями, эксперты Lexintel уже готовят обзор этих законопроектов для одной из наших следующих статей.

Таким образом, законодательство в области охраны труда активно меняется и дополняется. Каждому работодателю важно обеспечить соответствие законодательным требованиям, а также создать безопасные условия труда для сотрудников. Чтобы разобраться в актуальных нюансах разных НПА и обеспечить высокий порог безопасности для персонала, лучше обратиться к специалистам. 

Профессионалы компании Lexintel помогут разработать документацию по охране труда и положение СУОТ, организуют проведение спецоценки и обучения сотрудников охране труда. Компания предлагает только индивидуальные решения в зависимости от специфики деятельности, размера компании, количества объектов, объема работ и потребностей заказчика. Оставьте заявку и получите экспертную помощь в области организации охраны труда на предприятии. 

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