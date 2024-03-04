Изменения в сфере охраны труда в 2024 году

Новые ГОСТы
С 1 января 2024 года действуют новые ГОСТы для СИЗ органов слуха:
ГОСТ ISO 4869-1-2023;
ГОСТ 12.4.321.4-2022;
ГОСТ 12.4.320.3-2022.
Стандарты влияют на деятельность изготовителей СИЗ и регулируют работу с СИЗ на предприятиях. Основная цель ГОСТов — формирование безопасных условий труда для персонала. При этом работодатели могут сами решить, использовать ли их в текущих условиях или нет. Однако применение ГОСТов способствует созданию системы управления охраной труда, которая максимально отвечает законодательным требованиям.
Новый порядок проведения проверок государственной инспекцией труда
Постановление Правительства от 16.11.2023 № 1934 вступило в силу с 1 января 2024 года, кроме п. 2 — он начнет действовать с 1 января 2025 года.
НПА устанавливает самоконтроль работодателей за соблюдением обязательных требований.
Если в ходе проведения мероприятий самоконтроля компания получила высокую оценку, то она может принять декларацию соблюдения обязательных требований, которая будет передаваться в Роструд или ГИТ.
Результаты такого самоконтроля могут повлиять на периодичность проведения плановых проверок.
Формирование добровольной пожарной охраны
Закон от 04.08.2023 № 445-ФЗ начал действовать с 1 февраля 2024 года. Его цель — упростить и сделать более эффективной работу системы добровольных пожарных подразделений и дружин.
Согласно закону, любая компания независимо от формы собственности, может формировать добровольные пожарные подразделения и при этом не создавать общественные объединения пожарной охраны.
Для подразделений пожарной охраны, которые создаются на объекте для организации предупреждения и тушения пожаров (объектовая пожарная охрана) устанавливается упрощенный порядок формирования.
Также с 1 февраля 2024 года начал действовать приказ МЧС от 01.11.2023 № 1128, который тоже касается добровольной пожарной охраны. Одним из основных его нововведений является обязательная сертификация СИЗ и снаряжений согласно п. 93 ТР ЕАЭС 043/2017. Помимо этого, применять СИЗ нужно с учетом требований раздела V ТР ЕАЭС 043/2017 и инструкций изготовителей. Компания, которая формирует добровольные пожарные подразделения, теперь может самостоятельно нести ответственность за материально-техническое обеспечение добровольцев.
Новые правила проведения спецоценки труда (СОУТ)
Приказ Минтруда от 21 ноября 2023 года № 817н вступает в силу 01.09.2024 и будет действовать до 01.09.2030. Приказ устанавливает:
новую методику проведения спецоценки;
классификатор вредных и опасных производственных факторов;
форму отчета об оценке.
СОУТ по закону должны проводить все работодатели — юридические лица и ИП с сотрудниками, которые работают по трудовому договору. При этом компании не проводят спецоценку самостоятельно. Им необходимо привлечь для этого специализированную компанию, аккредитованную в области охраны труда.
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Аттестация экспертов, привлекаемых для осуществления госконтроля
Приказ МЧС 02.10.2023 № 977, который вступит в силу с 1 сентября 2024 года, дополнит список экспертиз, для проведения которых МЧС сможет привлекать экспертов. Так, экспертиза потребуется при проведении контрольных мероприятий в области:
гражданской обороны;
защиты населения и территорий от ЧС;
обеспечения пожарной безопасности.
Кроме того, приказ уточняет требования к квалификации, образованию экспертов, порядок ведения реестра экспертов и положению об аттестационной комиссии.
Новые правила аккредитации юрлиц и ИП, которые оказывают услуги в области охраны труда
Постановление Правительства от 16.08.2023 № 1347 вступает в силу с 1 сентября 2024 года и вносит следующие поправки в порядок аккредитации:
Будет откорректирован порядок составления и подачи заявления о регистрации в реестре компаний, которые оказывают услуги в области охраны труда.
Министерство труда вынесет решение о добавлении изменений в реестр организаций в течение 21 дня со дня регистрации заявления (в настоящее время этот срок равен 30 календарным дням).
Если компания или ИП направили заявление в электронном формате, то ведомство сообщит свое решение также в электронном виде путем отправки через Госуслуги.
Обновление требований к обучению по ГО и ЧС
Приказ МЧС от 23.08.2023 № 889 начинает действовать с 1 сентября 2024 года и дополняет список должностей, которые проходят обучение по дополнительным программам в сфере ГО. Теперь сюда входят:
лица в составе сборных и приемных пунктов эвакуации, промежуточных пунктов эвакуации предприятий и органов местного самоуправления;
руководители спасательных служб муниципальных образований;
руководители и педагогические работники организаций, которые осуществляют образовательную деятельность по программам дополнительного профобразования в области ГО.
Заключение
В 2024 уже начали действовать некоторые важные изменения в области охраны труда, а некоторые НПА еще вступят в силу в течение года. Они касаются проведения спецоценки условий труда, правил аккредитации экспертов, привлекаемых для осуществления госконтроля, и компаний, которые оказывают услуги в области охраны труда, требований к обучению в сфере ГО и ЧС.
Отметим, что есть еще ряд важных законопроектов — в том числе касающихся введения единой системы (ЕГИС) учета несчастных случаев на производстве и новых правил проведения медосмотров, которые пока находятся на рассмотрении.
Дата их вступления в силу не определена, но предполагается, что это тоже произойдет в 2024 году. Следите за обновлениями, эксперты Lexintel уже готовят обзор этих законопроектов для одной из наших следующих статей.
Таким образом, законодательство в области охраны труда активно меняется и дополняется. Каждому работодателю важно обеспечить соответствие законодательным требованиям, а также создать безопасные условия труда для сотрудников. Чтобы разобраться в актуальных нюансах разных НПА и обеспечить высокий порог безопасности для персонала, лучше обратиться к специалистам.
Профессионалы компании Lexintel помогут разработать документацию по охране труда и положение СУОТ, организуют проведение спецоценки и обучения сотрудников охране труда. Компания предлагает только индивидуальные решения в зависимости от специфики деятельности, размера компании, количества объектов, объема работ и потребностей заказчика. Оставьте заявку и получите экспертную помощь в области организации охраны труда на предприятии.
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