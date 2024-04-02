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Аутстаффинг

Аутстаффинг: как бизнесу учитывать расходы на услуги по предоставлению персонала 

Аутстаффинг позволяет «арендовать» сотрудников у специализированной компании. Принимающая сторона берет работников под контроль, предоставляет им рабочие места и обеспечивает работой, но не становится их нанимателем. Это значит, что бухгалтерский учет аутстаффинга не затрагивает расчеты с персоналом.
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Аутстаффинг: как бизнесу учитывать расходы на услуги по предоставлению персонала 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Бухгалтерский учет аутстаффинга у заказчика

Расчеты с привлеченным персоналом ведет компания, которая его предоставила: кадровое агентство или аффилированное лицо в рамках акционерного соглашения. 

Для заказчика же аутстаффинг — это услуга, которая оказывается в соответствии с заключенным с подрядчиком договором на предоставление персонала (или договором аутстаффинга).

Бухгалтерский учет аутстаффинговых услуг заказчику необходимо вести с учетом положений ПБУ 10/99. На какой счет затрат относить расходы на привлечение работников зависит от характера работ, в которых они заняты:

  • Если речь идет о занятости в обычных видах деятельности организации-заказчика, например, в производстве или продаже продукции, товаров, выполнении работ, оказании услуг (п. 5 ПБУ 10/99), то для отражения услуг аутстаффинга заказчик использует счета 20, 23, 25, 26, 29, 44.

  • Если предоставленные работники участвуют в строительстве, создании основных средств, монтаже оборудования, то затраты на услуги аутстаффера относят на счет 08, то есть включают в стоимость будущих активов. 

Таким образом, бухгалтерские проводки по учету расходов на услуги аутстаффинга выглядят так:

  • Дт 60 Кт 51 — заказчик перечислил деньги аутстафферу;

  • Дт 20 (23, 25, 26, 29, 44, 08) Кт 60 — услуги аутстаффинга отражены в учете;

  • Дт 19 Кт 60 — выделен НДС из стоимости услуг по предоставлению персонала (если заказчик применяет общую систему налогообложения);

  • Дт 68 Кт 19 — НДС принят к вычету.

Lexintel поможет разгрузить отдел кадров и бухгалтерию, возьмет на себя ответственность за кадровое делопроизводство, соблюдение миграционного законодательства, а также сократит количество бумаг и снизит риск проверок.

Отражать в бухгалтерском учете услуги аутстаффинга нужно в периоде составления акта приемки-сдачи оказанных услуг или другого первичного документа, который подтверждает, что услуга оказана (п. 16, 18 ПБУ 10/99).

Если в компании есть затраты на обязательные меры по безопасности и охране труда привлеченного персонала, отнесите их в расходы по обычным видам деятельности. Если есть такие затраты в отношении привлеченных работников, которые заняты созданием активов / строительством, включите их в стоимость этих внеоборотных активов (п. 5 ПБУ 10/99, п. 23 положения № 34н).

Налоговый учет аутстаффинга у заказчика

Для признания услуг аутстаффинга в налоговом учете должны выполняться требования п. 1 ст. 252 НК, а именно обоснованность и документальное подтверждение расходов.

В части документального подтверждения — пакет стандартный: договор, акт. Но не будет лишним запросить у компании-аутстаффера сведения о заключении трудовых договоров с предоставляемыми сотрудниками, а также документы, которые подтверждают легальность нахождения иностранных работников в России. Без этих данных проверяющие органы могут обвинить компанию в нарушении трудового законодательства и уклонении от уплаты НДФЛ и страховых взносов.

Компания Lexintel более 15 лет работает с иностранными работниками из ближнего и дальнего зарубежья, аккредитована Минтруда, работает с соблюдением всех требований законодательства и готова предоставлять персонал по потребностям клиента в виде аутстаффинга и аутсорсинга.

В части обоснованности заказчику важно помнить, что сторонний персонал нельзя привлекать:

  • для замены бастующих работников;

  • при простое по вине заказчика, при режиме неполного рабочего времени с целью избежать сокращения штата, при процедуре банкротства;

  • для работы на участках I и II класса опасности;

  • для работы во вредных условиях 3 или 4 степени;

  • к работе экспедиторами или экипажами морских судов, а также судов смешанного плавания;

  • если в штате организации такие специалисты присутствуют (письмо Минфина от 16.10.2015 № 03-03-06/59283);

  • в целях ухода от налогов (письмо ФНС от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@).

Налоговый учет услуг по предоставлению персонала аналогично бухгалтерскому зависит от вида деятельности, к которой привлечен работник:

  • Затраты на аутстаффинг относят к прочим расходам, связанным с производством и/или реализацией, если персонал аутстаффера задействован в производстве и/или реализации продукции, выполнении работ, оказании услуг (пп. 19 п. 1 ст. 264 НК). Сюда же включают и расходы на услуги по привлечению руководящего персонала (постановление АС ПО от 15.03.2017 № Ф06-18445/2017 по делу № А65-2017/2016).

  • Оплата услуг аутстаффера, который предоставил работников для участия в создании активов, в налоговом учете списывается путем начисления амортизации или включается в стоимость товаров или материалов.

Отражать в налоговом учете услуги аутстаффинга нужно той же датой, какой оформлен акт или другой первичный документ, который подтверждает, что услуга оказана.

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