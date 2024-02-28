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Аутстаффинг

Договор аутстаффинга: составляем без ошибок

Аутстаффинг — использование наемного труда вне штата — это легальный способ кадровой оптимизации, к которому прибегают многие российские компании. Оказывать услуги аутстаффинга вправе лишь аккредитованные организации.
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Договор аутстаффинга: составляем без ошибок
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

При составлении договора с такой компанией-аутстаффером важно соблюсти нормы закона о занятости и гл. 53.1 ТК. Расскажем о том, как это сделать правильно.

Суть договора аутстаффинга и существенные условия сделки

По договору аутстаффинга одна сторона (частное агентство занятости) за вознаграждение предоставляет работников определенной квалификации на оговоренное время другой стороне (заказчику) для выполнения тех или иных работ.

Особенности аутстаффинга:

  • Заказчик самостоятельно решает, как организовать деятельность привлеченного персонала, каким образом распределить функционал и т.д.

  • Работники состоят в трудовых отношениях с организацией-аутстаффером, а заказчик подписывает договор только с данной организацией на предоставление ему персонала.

  • Результат труда сотрудников принадлежит компании-заказчику. Ответственность за качество исполнения трудовой функции работники несут перед исполнителем, то есть своим работодателем в рамках трудовых правоотношений.

В каких случаях аутстаффинг оправдан:

  • Компания нуждается в рабочей силе определенной квалификации, но возможности обучения и переподготовки персонала в настоящий момент нет.

  • Есть потребность в резком увеличении числа работников — сезонная работа, временное расширение производства или объема оказания услуг, устранение брака и другие непредвиденные ситуации.

  • Предприятие ограничено во времени на поиск нужных кадров.

В каких случаях аутстаффинг особенно выгоден бизнесу.

Lexintel предлагает современные решения для кадровой оптимизации: профессиональный аутстаффинг, аутсорсинг, подбор узкоспециализированного персонала, легализация иностранных работников. 

Отдельной разновидности договора ГПХ такой, как договор по предоставлению персонала, в законе не существует. Поэтому при составлении документа следует руководствоваться общими требованиями к договору возмездного оказания услуг: о предмете, цене, сроках, ответственности сторон и т.д.

Основные условия договора аутстаффинга

Условие

Содержание

Пример формулировки

1.

Предмет договора

В том числе:

  • содержание трудовой функции;

  • обязанности сторон (п. 2 ст. 18.1 закона о занятости);

  • требования к квалификации, специальности, профессиональному опыту работников;

  • число привлекаемых специалистов.

«Исполнитель временно направляет своих работников с их согласия к Заказчику для выполнения трудовых функций, а

Заказчик обязуется оплатить услуги по предоставлению персонала. Квалификационные требования, количество работников, место работы определяются Заказчиком в письменной Заявке (Приложение №1), направляемой им в адрес Исполнителя».

2.

Цель предоставления персонала

Агентства занятости вправе предоставлять персонал только в определенных случаях. Например, для замены временно отсутствующего штатного работника (341.2. ТК).

«Заказчик привлекает персонал Исполнителя для проведения работ, связанных с заведомо временным расширением объема оказываемых услуг».

3.

Срок предоставления персонала

В договоре следует прописать начальный и конечный сроки предоставления персонала.

Важно: для проведения работ, связанных с временным расширением производства или объема оказываемых услуг, срок не должен превышать 9 месяцев.

«Работники направляются Заказчику на срок с 10 июня по 30 декабря 2023 года».

4.

Цена и порядок оплаты услуг

Стоимость можно установить в твердой сумме или поставить зависимость от количества отработанного времени.

По умолчанию все издержки Исполнителя включены в цену: зарплата работникам, оплата проезда, питания и т.д. (п. 2 ст. 709, ст. 783).

«Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 220 000 (двести двадцать тысяч) руб. в месяц, включая НДС.

Вознаграждение уплачивается ежемесячно до 10 (десятого) числа текущего месяца».

5.

Порядок оказания услуг

В данном разделе дополнительно согласуйте:

  • место и режим работы персонала;

  • возможность отбора персонала и проведения собеседований (при необходимости);

  • порядок управления и контроля персонала;

  • в каких случаях привлеченный работник отстраняется от труда (ст. 76 ТК);

  • порядок замены работников.

Исполнитель вправе требовать замены работника, если он:

  • не соответствует согласованной в Договоре квалификации;

  • отсутствует на рабочем месте по уважительным причинам более 2 (двух) дней.

Исполнитель обязан направить к Заказчику другого работника в течение 2 (двух) дней после получения письменного требования Заказчика.

6.

Обеспечение безопасных условий и охраны труда (п. 11 ст. 18.1 закона № 1032-1)

Пропишите условия обеспечения безопасности и охраны труда, как для штатных сотрудников. При необходимости зафиксируйте обязанность выдать спецодежду, СИЗ, провести инструктажи и т.д.

«Заказчик обязуется обеспечивать безопасные условия и охрану труда работников Исполнителя в соответствии с российским законодательством». 

7.

Распределение ответственности между сторонами

Рекомендуем установить в договоре ответственность:

  • по обязательствам, вытекающим из трудовых отношений (выплата зарплаты и иных сумм) привлеченным сотрудникам;

  • за вред, причиненный персоналом Исполнителя третьим лицам;

«Заказчик несет субсидиарную ответственность по обязательствам Исполнителя, вытекающим из трудовых отношений с привлеченными специалистами.

Ответственность за причинение работниками Исполнителя вреда третьим лицам несет Исполнитель.

Исполнитель компенсирует убытки Заказчика (штрафы, услуги представителя), при отсутствии у предоставленного персонала патента, разрешения на работу или при иных нарушениях миграционного законодательства».

Наименование документу лучше дать то, которое известно в правоприменительной практике и понятно для налоговиков, трудовой инспекции, миграционной службы — «Договор о предоставлении труда работников (персонала)». Это упростит процесс квалификации правоотношений.

Кто может предоставлять персонал по договору аутстаффинга

Согласно п. 3 ст. 18.1 закона № 1032-1, выступать исполнителем по договору аутстаффинга могут только следующие организации:

  1. Частные агентства занятости (ЧАЗ).

  2. Прочие юридические лица — при соблюдении определенных условий.

Последним разрешено предоставлять персонал только собственным аффилированным лицам или сторонам акционерного соглашения. Что же касается частных агентств, эти коммерческие субъекты проходят аккредитацию в территориальных подразделениях Федеральной службы по труду и занятости (Роструде) и профессионально оказывают услуги по трудоустройству персонала (ст. 18.1. закона).

ЧАЗ должны отвечать следующим требованиям:

  • размер уставного капитала — от 1 млн руб.;

  • отсутствие налоговой задолженности;

  • высшее образование у руководителя агентства и стаж работы в области трудоустройства населения не менее двух лет, 

  • отсутствие судимости у руководителя ЧАЗ за совершение преступлений против личности или в сфере экономики.

При выборе компании-аутстаффера убедитесь, что контрагент включен в российский реестр частных агентств занятости и уполномочен предоставлять персонал заказчикам.

Lexintel имеет аккредитацию Минтруда (от 22 апреля 2021 г. № АП-990/77) и работает с соблюдением всех требований законодательства.

Переквалификация договора аутстаффинга: риски заказчика

Договор предоставления персонала (аутстаффинга) может быть переквалификаирован в трудовые правоотношения или запрещенный в РФ заемный труд (ст. 56.1 ТК), если:

  • От привлекаемого работника не получено согласие о направлении на работу в другую организацию (п. 1, 2 ст. 18.1 закона № 1032-1).

  • Не соблюдено условие о временном характере труда у заказчика. В договоре не прописаны начальный и конечный срок оказания услуги.

  • Работник привлечен в компанию заказчика на другой функционал, не тот, что предусмотрен в трудовом договоре между работником и исполнителем.

  • Отсутствует письменное соглашение между ЧАЗ и заказчиком, либо оно заключено с нарушениями.

Если присутствует хотя бы одно из вышеперечисленных обстоятельств, есть риск, что договор аутстаффинга могут переквалифицировать. Для заказчика это означает привлечение к административной ответственности за ненадлежащее оформление каждой штатной единицы (ч. 3 ст. 5.27 КоАП). 

Это, в свою очередь, влечет штрафы:

  • должностные лица заплатят в бюджет — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.;

  • ИП — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.;

  • юридические лица — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

При этом взыскание с исполнителя убытков в порядке регресса тоже будет невозможно, даже если возмещение прописано в договоре.

Действовать в рамках закона без риска переквалификации правоотношений, доначисления налогов и штрафов — возможно в сотрудничестве с Lexintel. Мы предлагаем клиентам только законные решения для оптимизации кадровой экосистемы. Консультация бесплатно! Звоните: +7 (495) 252-10-09.

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