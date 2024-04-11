Как привлечь сотрудников по договору о предоставлении персонала

Найм внешних специалистов обычно требуется для дополнения и поддержки уже имеющегося штата компании. Разберем, как правильно использовать заемный труд, а в каких случаях он строго запрещен.

Кто и когда вправе использовать «чужой» персонал

Лизинг персонала (аутстаффинг) востребован сегодня в самых разных сферах бизнеса: общепит, производство, клининг, сфера питания, строительство, IT. Обычно лизингом пользуются компании, которым необходимо снизить налоговую нагрузку, сохранить систему налогообложения без изменения количества сотрудников, выполнить временные или сезонные задачи, реализовать отдельные проекты, привлечь иностранных работников.

От кадровых агентств аутстафферы отличаются тем, что не подбирают кадры «под заказ», не проводят собеседования. Необходимый персонал уже есть в их штате, и они готовы в любой момент его выделить — без дополнительного обучения, проверки квалификации, оформления патентов и разрешений на работу и т.д.

Официально сотрудники трудоустроены в компанию-исполнителя, а де-факто работают на заказчика, с которым заключается договор о предоставлении персонала (договор аутстаффинга).

Сдавать работников в лизинг вправе не каждое юрлицо, а только аккредитованные частные агентства, либо аффилированные по отношению к заказчику компании, либо сторона акционерного соглашения (ст. 18.1 закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения» и гл. 53.1 ТК).

Если не соблюсти это требование, договор аутстаффинга будет признан судом недействительным.

Чтобы проверить действительность аккредитации агентства занятости, можно направить запрос в Роструд. Убедитесь в правомочиях контрагента перед подписанием договора.

Кстати, признание сделки недействительной — это не единственное негативное последствие. Сотрудничество с неблагонадежным исполнителем чревато также доначислением НДС на сумму расходов, потраченных для получения персонала, а также привлечением к ответственности по ст. 56.1 ТК (штраф для должностных лиц — от 1000 до 5000 руб., для юрлиц — от 30 000 до 50 000 руб.).

Кто может быть клиентом частного агентства занятости

Привлекать заемный труд вправе (ч. 2 ст. 341.2 ТК):

Организации и ИП для:

замены своего временно отсутствующего работника (при сохранении за ним места), например, в случае длительной болезни, декретного отпуска;

выполнения проектного задания или временной работы (до 9 месяцев), связанной с расширением производства или объема оказываемых услуг;

Физические лица для:

В каких случаях привлечение заемного труда запрещено

Таких обстоятельств не много, но о них важно знать работодателю, чтобы избежать проблем с законом.

Итак, внешних сотрудников по договору аутстаффинга нельзя привлекать к труду:

Для замены бастующих (пп. 1 п. 12 ст. 18.1 закона о занятости). Если в компании забастовка, а на производстве — простой, разбираться с потерями придется собственными силами.

В иных случаях приостановки работ (простоя), как по вине компании, так и при форс-мажоре.

Если заказчик находится в процессе банкротства (пп. 2 п. 12 ст. 18.1 закона о занятости).

Для замены работников, которые отказались выполнять свои обязанности в случаях, установленных законодательством, например, при задержке зарплаты более 15 дней .

При введении режима неполного рабочего дня (недели), чтобы сохранить рабочие места при угрозе массового увольнения.

Важно: нельзя привлекать сторонний персонал на позиции, которым по результатам СОУТ присвоена 3–4 степень вредности или статус опасных условий труда (ст. 14 закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ).

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Обеспечение охраны труда принимающей стороной

По статистике, производственные травмы и несчастные случаи чаще всего происходят в следующих областях:

строительство;

лесная и металлургическая промышленность;

грузоперевозки;

общепит;

пищевое производство.

Как раз в этих сферах работодатели нередко прибегают к аутстаффингу. Поэтому закономерно встает вопрос, кто должен обеспечивать безопасную среду на рабочем месте для привлеченных сотрудников: частное агентство, где они официально трудоустроены, или компания-заказчик.

Судебная практика показывает, что основная ответственность лежит все-таки на принимающей стороне.Работодатель, на территории которого де-факто находится заемный персонал, должен позаботиться об охране труда и сохранении физического здоровья граждан.

Сюда входит: обеспечение защитным оборудованием и СИЗ, проведение инструктажей, внедрение необходимых протоколов безопасности, оценка рисков несчастных случаев.

Агентство-аутстаффер, в свою очередь, отвечает за надлежащее и своевременное обучение персонала по вопросам охраны труда.

Если работники будут допущены к выполнению должностных обязанностей без соответствующего обучения, Роструд выпишет компании штраф до 130 000 руб. За отсутствие специальной одежды и СИЗ — штраф до 150 000 руб. (ст. 5.27.1 КоАП).

Однако делегировать решение вопросов, связанных с охраной труда, все же можно. Специалисты Lexintel предлагают услугу аутсорсинга охраны труда: мы обеспечим экспертную помощь по организации ОТ и технике безопасности, разработаем необходимую документацию. Оставьте заявку.

Что должно быть в договоре с частным агентством занятости

Договоры аутстаффинга и аутсорсинга как самостоятельные виды сделок Гражданским кодексом не предусмотрены, отношения регулируются общими нормами об оказании возмездных услуг.

При заключении соглашения с частным агентством занятости о привлечении сотрудников убедитесь, что четко прописали в нем:

1. Предмет сделки: услуги по предоставлению персонала определенной квалификации и в определенном количестве человек.

2. Сроки оказания услуг: период работы привлеченных сотрудников под управлением заказчика. Например, на время замещения отсутствующего штатного работника или не более 9 месяцев при сезонном увеличении объемов производства.

3. Соблюдение правил безопасности и охраны труда: отсутствие данного условия в договоре влечет его недействительность.

Не лишним будет также обозначить в договоре ответственность агентства за причинение работниками материального ущерба третьим лицам, нарушение сроков предоставления персонала, порядок замены в случаях болезни, прогулов и т.д.

С грамотным оформлением документов, а также с поиском решений кадровой оптимизации поможет компания Lexintel: мы оказываем услуги профессионального аутстаффинга, аутсорсинга, подбора узкоспециализированного персонала и легализации иностранных работников.

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