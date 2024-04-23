Почти все иностранные граждане обязаны регулярно проходить медицинские обследования. Без них находиться на территории России нельзя. Расскажем о том, как иностранному гражданину пройти обязательное медицинское освидетельствование.

Для чего проводят освидетельствование

Медицинское освидетельствование иностранных граждан в России проводят для предупреждения распространения наркомании, инфекционных заболеваний и ВИЧ.

Справки, подтверждающие прохождение медицинского освидетельствования, необходимы для получения различных документов, например: разрешения и патента на работу, разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство (ВНЖ) в России.

На каких иностранных граждан распространяются требования

Кто и в какие сроки должен пройти освидетельствование:

Прибывшие в Россию и планирующие пребывание в стране более 90 календарных дней в целях, не связанных с работой — в течение 90 календарных дней со дня въезда в Россию.

Прибывшие в Россию с рабочей целью визита — в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию.

Иностранные граждане, которые обязаны проходить процедуру дактилоскопической регистрации и фотографирования (так как без медицинских справок к этим процедурам не допустят).

Прибывшие в Россию изначально не для трудоустройства, а впоследствии поменявшие цель визита для трудоустройства — в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию.

Желающие получить разрешение на временное проживание, в том числе, чтобы получить образование, и желающие получить вид на жительство — в законе сроки не установлены. Медицинские документы потребуются при обращении с заявлением на получение РВП и ВНЖ.

От прохождения медосвидетельствования освобождены:

Граждане Республики Беларусь.

Дети младше 6 лет.

Беженцы и лица, которые получили временное убежище в России.

Должностные лица международных организаций, главы дипломатических представительств и консульских учреждений, прочие сотрудники таких организаций и учреждений, а также члены их семей. Полный перечень таких лиц приведен в п. 21 ст. 5 закона № 115-ФЗ.

Лица без гражданства, которые получили временное удостоверение личности.

Иностранные граждане, которые прошли медосвидетельствование в течение года до нового въезда в Россию.

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Где пройти освидетельствование

Пройти освидетельствование можно в любой медицинской организации, которая отвечает двум условиям:

У организации есть лицензия на проведение медосвидетельствования иностранных граждан.

Организация входит в перечень, установленный высшим исполнительным органом субъекта, в котором проводят освидетельствование.

Как пройти освидетельствование

Чтобы пройти освидетельствование, иностранному гражданину нужно придерживаться следующего порядка действий:

Шаг 1. Взять с собой необходимые документы

Для прохождения медицинского освидетельствования понадобятся паспорт, нотариально заверенный перевод паспорта, миграционная карта, регистрация, а также копии всех этих документов.

Шаг 2. Обратиться в регистратуру

Иностранному гражданину потребуется подписать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. На него заведут медкарту по форме № 025/у, а также выдадут бланки медицинских заключений, которые заполнят врачи.

Шаг 3. Пройти обследования

Полный перечень обследований, которые проходят в рамках медицинского освидетельствования, приведен в пункте 7 Порядка, который утвержден приказом Минздрава № 1079н. Взрослые обязаны пройти все обследования, а для детей направляют только на диаскинтест или делают пробу манту.

Шаг 4. Забрать результаты и отправить их в МВД

Результаты медосвидетельствования отражают в медкарте, а также в других документах: медицинских заключениях № 1 и № 2 и сертификате о том, что у иностранного гражданина нет ВИЧ-инфекции (форма из приказа Минздрава № 1060н).

Когда нужно пройти повторное освидетельствование

В течение 30 календарных дней со дня окончания срока действия предыдущей медицинской справки необходимо повторно сдать справку в МВД. Исключение — высококвалифицированные специалисты и члены их семей. Они повторно предоставляют справки 1 раз в 3 года.

Что будет, если не пройти освидетельствование

За то, что иностранный гражданин не прошел освидетельствование, срок временного пребывания в России могут сократить.

Если при проведении исследования выявят, что иностранный гражданин — носитель инфекции или употреблял наркотики, ему могут запретить въезд в Россию или принять решение о нежелательности его пребывания в стране.

Тем иностранным гражданам, которые претендуют на получение РВП или ВНЖ, откажут в их выдаче.

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