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Аутстаффинг

Аутстаффинг иностранного персонала: мифы и реальность 

В условиях потребности в квалифицированных кадрах и оперативном решении задач возрастает популярность аутстаффинга. Однако вокруг этой услуги витает много мифов, которые порождают недоверие и страх. Развеем распространенные заблуждения об аутстаффинге иностранных работников, разберемся в правовой стороне вопроса и осветим реальные преимущества.
Аутстаффинг иностранного персонала: мифы и реальность 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Миф № 1. Аутстаффинг иностранных работников в России нелегален

Данный миф распространился после внесения изменений в закон «О занятости населения в Российской Федерации» в 2016 году (№116-ФЗ от 05.05.2014). 

До введения изменений рынок услуг по предоставлению персонала практически не регулировался, и услуги оказывались свободно, без какого-либо надзора со стороны контролирующих органов. Однако в 2016 году данная сфера стала контролироваться Министерством труда и занятости, которое установило жесткие требования для компаний, предоставляющих персонал.

С тех пор только специальные организации (частные агентства занятости), получившие аккредитацию и прошедшие проверку, вправе предоставлять работников. 

Чтобы получить такую аккредитацию, компания должна соответствовать определенным требованиям:

  • уставный капитал не менее 1 млн. рублей;

  • отсутствие задолженности по налогам и сборам;

  • опыт работы генерального директора в области трудоустройства не менее 3 лет;

  • наличие высшего образования у генерального директора;

  • отсутствие у генерального директора судимости;

Аккредитованные компании-аутстафферы могут предоставлять, в том числе и иностранный персонал. С точки зрения миграционного законодательства запрета на такой вид сотрудничества нет, а обязанность по соблюдению миграционного законодательства будет лежать на аутстаффере.

Lexintel является аккредитованным в Роструд частным агентством занятости и обладает многолетним широким опытом в области трудоустройства как российских, так и иностранных работников. 

Миф № 2. Аутстаффинг иностранных работников — повышенный риск проблем, связанных с нарушением миграционного законодательства

При заключении договора на оказание услуг аутстаффинга, компания-заказчик получает возможность снять с себя ответственность и риски за несоблюдение миграционного законодательства, так как работодателем для иностранных работников выступает компания-аутстаффер.

Также компания-аутстаффер помогает в оформлении всех разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности и легального пребывания иностранных граждан на территории РФ.

Надежная аутстаффинговая компания — это профессиональная команда юристов, HR-специалистов, экспертов и аналитиков, чей опыт позволит вам выстроить и оптимизировать производственные процессы без потери времени на оформление и легализацию сотрудников. 

Lexintel предлагает компаниям решения для оптимизации кадров, которые позволят снять нагрузку с вашего кадрового отдела и бухгалтерии. Грамотные эксперты возьмут на себя оформление персонала, ведение отчетности, уплату налогов и решение трудовых споров. 

Специалисты Lexintel также помогут наладить сотрудничество с иностранными гражданами легально, с оформлением всех необходимых документов и юридическим сопровождением на всех этапах сотрудничества. 

Миф № 3. С аутстаффингом снижается контроль и качество работ

Когда компания использует аутстаффинг, юридически иностранные работники оформлены на компанию-провайдера. Но на деле сотрудники работают под управлением заказчика, который осуществляет контроль их работы. Соответственно, исключается риск, что при аутстаффинге будут задействованы менее квалифицированные исполнители.

Кроме того, компании, предоставляющие аутстаффинговые услуги, заинтересованы в поддержании своей репутации и поэтому тщательно отбирают персонал для проектов.

Миф № 4. Аутстаффинг — это дорого

Бытует мнение, что аутстаффинг — удовольствие дорогое, так как к затратам на оплату труда нужно прибавить еще и вознаграждение компании-провайдера (аутстаффера).

Однако это миф:

  • Заказчик услуг аутстаффинга значительно экономит на содержании бухгалтерии, отдела кадров и специалистов по трудоустройству. Кадровые вопросы и регистрация трудовых отношений между работником и работодателем ложатся на компанию-аутстаффера. Кроме того, подбор и обучение персонала также осуществляет провайдер. 

  • Аутстаффер, оказывая услуги по предоставлению персонала, берет на себя все риски, связанные со штрафами и привлечением к административной ответственности за несоблюдение налогового, трудового и миграционного законодательства.

  • При аутстаффинге заказчик экономит на технических специалистах и обеспечении офиса, на создании рабочих мест, на закупке оргтехники и программном обеспечении.

  • Аутстаффер обеспечивает работников спецодеждой и, если это необходимо, питанием, проводит медосмотры, ведет учет рабочего времени сотрудников.

  • Профессиональные агентства аутстаффинга укомплектованы штатом специалистов, обладающих опытом не только в части трудоустройства, расчета и начисления заработной платы, но и опытом в HR-аналитике и планировании кадров, который позволяет дать кадровую оценку, определить потребность персонала, снизить текучесть кадров и оптимизировать производственные процессы в целом.

  • Оплата услуг аутстаффера уменьшает налогооблагаемую базу заказчика. 

Затраты на услуги аутстаффера можно включить в состав расходов, которые уменьшают налоговую базу:

  • Их относят к прочим расходам, связанным с производством и/или реализацией, если персонал аутстаффера задействован в производстве и/или реализации продукции, выполнении работ, оказании услуг (пп. 19 п. 1 ст. 264 НК). Также сюда включают и расходы на услуги по привлечению руководящего персонала (постановление АС ПО от 15.03.2017 № Ф06-18445/2017 по делу № А65-2017/2016).

  • Оплата услуг аутстаффингового агентства, которое предоставило персонал для участия в создании активов, в налоговом учете списывается путем начисления амортизации или включается в стоимость товаров или материалов.

Нужно понимать, что есть не только материальные, но и временные издержки, трудозатраты. Они отвлекают владельца бизнеса от стратегических вопросов и заставляют фокусироваться на кадровом делопроизводстве и документообороте, контроле персонала, взаимодействии с государственными органами и других сопутствующих процессах. Аутстаффинг помогает значительно снизить такие издержки

Услуги опытных кадровых агентств в Москве варьируются от 3000 до 4500 тысяч рублей — за эту сумму заказчик получает множество решений, которые позволяют ему сосредоточиться на развитии бизнеса, а не отвлекаться на различные административные задачи.

Миф № 5. Аутстаффинг подходит только для стандартных задач и должностей, которые не требуют высокой квалификации

Нет, это не так. На деле аутстаффинг — это зачастую и про нестандартные задачи, так как каждый бизнес индивидуален, имеет особенности, цели и приоритеты. Специалисты Lexintel сначала проводят кадровый и миграционный аудит, а затем предлагают оптимальный план сотрудничества в условиях конкретной компании-заказчика.

Требуемый уровень квалификации — также не проблема, ведь аутстафферы работают с большими базами соискателей и могут предоставить персонал под любые критерии в сжатые сроки. 

Lexintel имеет 20-летний опыт в сфере аутстаффинга и легализации иностранных сотрудников. Мы быстро и качественно предоставляем персонал из-за рубежа нужной квалификации с оформленными по закону разрешительными документами.

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