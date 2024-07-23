Нарушение требований охраны труда. Ответственность работодателя

Охрана труда необходима не только в цехах и на опасных производствах, но и в офисе. Даже обеспечив сотрудникам комфортные условия, от кофемашины до кондиционеров, работодатель рискует получить санкции по статье 5.27.1 КоАП. Рассказываем подробности.

Ответственность работодателя за нарушение требований охраны труда

Статья 5.27.1 КоАП регулирует нарушение государственных нормативных требований охраны труда, которые содержатся в федеральных законах и других нормативных правовых актах. Эта статья описывает следующие виды нарушений и меры ответственности за них:

Нарушение государственных нормативных требований охраны труда. Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке инструктажей, обучения и проверки знаний требований охраны труда. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1–4 статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение.

Кто отвечает по ст. 5.27.1 КоАП

По данной статье отвечают не только работодатели, но и многие сотрудники: как уполномоченные, так и не уполномоченные привлекать и допускать к труду персонал (см. ч. 1 ст. 4.5 КоАП, п. 6 постановления Пленума ВС от 23.12.21 № 45, далее — постановление ВС № 45).

Ответственность может быть наложена и после увольнения и даже после снятия ИП с регистрации в случае, если еще не прошел годичный срок давности (ч. 1 ст. 4.5 КоАП).

Введение процедур банкротства также не освобождает от необходимости соблюдать требования по охране труда: к ответственности по ст. 5.27.1 КоАП могут быть привлечены внешние, конкурсные, финансовые управляющие (ст. 94, 129, 214.1 закона о банкротстве, ст. 20 ТК).

За что могут наказать по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП

По этой норме может последовать ответственность за действие или бездействие, нарушающее нормы ТК и иных актов, которые устанавливают определенные обязанности работодателя. В частности, санкции грозят за:

Нарушения в этой сфере предполагают предупреждение или наложение штрафов:

для должностных лиц, ИП, МСП — 2000–5000 руб.;

для юридических лиц — штраф 50 000–80 000 руб.

Подчеркнем особенность определения размеров штрафов для малых и средних предприятий из реестра ФНС:

если в КоАП указан штраф для ИП, то применяется он;

если нет, то выписывается 50% от размера штрафа для юрлица (п. 2 закона от 26.03.22 № 70-ФЗ).

Эти льготы не положены тем, кто не числится в реестре МСП, а также в случаях, если штраф для ИП установлен такой же, как и для юрлица.

Напомним также, что не могут одновременно штрафовать и организацию, и ее должностное лицо ((подп. б) п. 1 закона от 26.03.22 № 70-ФЗ).

Нарушения правил СОУТ

Напомним, что приказ Минтруда от 21.11.23 № 817н, который вступит в силу 1 сентября 2024 года, установил новую методику проведения спецоценки условий труда, а также классификатор вредных и опасных производственных факторов и форму отчета об оценке.

За нарушение правил СОУТ или ее непроведение наказывают по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП. В лучшем случае будет предупреждение, в худшем — штрафы:

для должностных лиц, ИП, МСП — 5000–10 000 руб.;

для организации в целом — 60 000–80 000 руб.

Эти наказания по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП последуют именно за непроведение и нарушение порядка плановой и внеплановой оценки (ст. 4, ст. 17 закона о СОУТ). Другие нарушения, в частности, невыполнение мероприятий по улучшению условий по итогам СОУТ (это п. 6 ч. 2 ст. 4 закона о СОУТ) повлечет наказание по более мягкой ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП (п. 19 постановления ВС № 45).

Важно отметить, что нарушения, описанные в ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП — не длящиеся, поскольку обязанность не выполнена к установленному сроку (п. 20 постановления ВС № 45). Срок давности исчисляется со дня обнаружения правонарушения.

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Популярная ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП: допуск к труду без обучения, инструктажей и медосмотров

Эта норма популярна среди контролирующих органов и штрафуют по ней за каждое нарушение. До апреля 2022 г. штрафовали за каждого трудящегося — например, водителя, не прошедшего медосмотр перед рейсом, — но теперь назначается лишь один штраф (ч. 5 ст. 4.4. КоАП).

Тем не менее, найти основания для санкций довольно просто, чем и пользуются проверяющие. Достаточно установить, что человек допущен к труду без:

прохождения обучения и инструктажа по охране труда;

проведения стажировки, проверки знаний требований охраны труда, дальнейшего обучения и проверки знаний;

обязательных предварительных (при приеме на работу) и периодических (в период работы) медосмотров, когда они обязательны;

обязательных медосмотров в начале дня (смены);

обязательного психиатрического освидетельствования,

при наличии медицинских противопоказаний к труду.

Также ответственность последует за допуск к работе без периодических медосмотров любого работника (независимо от его трудовой функции) в следующих отраслях:

пищевая промышленность;

общественное питание;

торговля;

работа на водопроводных сооружениях;

медицинские организации;

детские учреждения (п. 21 постановления ВС № 45).

За каждое нарушение без предупреждений последуют штрафы:

для ИП, МСП, должностных лиц — 15 000–25 000 руб.;

для организаций — от 110 000–130 000 руб.

Ответственность за нарушения, связанные с СИЗ

Согласно ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП, работодатель, который не обеспечил сотрудников средствами индивидуальной защиты 2 класса (каски, страховки от падения, спецобувь и т.п., подлежащие обязательной сертификации), несет ответственность в виде штрафов:

для ИП, МСП, должностного лица — 20 000–30 000 руб.;

для организации — от 130 000–150 000 руб.

Невыдача СИЗ 1 класса, то есть минимального уровня защиты — фартуков, комбинезонов, перчаток и т.п., подлежащих декларированию соответствия — тоже наказывается, но по более мягкой части 1 ст. 5.27.1 КоАП.

Какие СИЗ относятся к первому классу, а какие ко второму классу, указано в ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Ответственность за повторные нарушения

Повторное нарушение — это нарушение, аналогичное ранее совершенному. Например, работодатель не предоставил СИЗ сперва одному трудящемуся, а затем другому.

Повторное выявление вышеописанных нарушений наказывается серьезнее, по ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП. В частности, должностному лицу может грозить дисквалификация до трех лет или штраф от 30 000 до 40 000 руб. Такой же штраф установлен для ИП и МСП.

Организациям в свою очередь грозят штрафы от 100 000 до 200 000 руб. и риск приостановки деятельности до 90 суток. Это мера применяется по вердикту суда, ст. 3.12 КоАП, п. 23.1 постановления Пленума ВС от 24.03.05 № 5.

Касательно ответственности работодателя за повторные нарушения следует подчеркнуть: не имеет значения, совершено ли правонарушение по одному месту работы или по двум (и более) различным.

Например, если кадровик ООО «Солонцово» уже был оштрафован за допуск сотрудников к работе без инструктажа, а через пять месяцев он уволился и совершил такое же правонарушение уже по новому месту работы, в ООО «Славино», то это будет рассматриваться как повторное нарушение (и основания для привлечения к ответственности по ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП).

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