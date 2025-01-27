Получение ВНЖ для иностранных ВКС

Для получения разрешительных документов все иностранные граждане должны пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование (абз. 2 п. 4, п. 5.1 ст. 8 закона № 115-ФЗ). Ее проводят в день приема документов на ВНЖ. При этом заявитель должен пройти процедуру, даже если он проходил ее ранее и у него на руках есть дактилоскопическая карта.

Для предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний, государство ввело еще одну обязательную процедуру — медицинское освидетельствование. О том, как его проводят и кто освобожден от процедуры, мы уже рассказывали в статье.