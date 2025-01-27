Получение ВНЖ для иностранных ВКС

На какой срок выдают ВНЖ высококвалифицированным специалистам
По общему правилу, ВНЖ таких иностранных граждан действует столько же времени, сколько и разрешение на работу, которое ему выдали (абз. 6 п. 3 ст. 8 закона № 115-ФЗ). Это значит, его нужно заново оформлять каждый раз, после продления разрешения на работу.
Бессрочный ВНЖ можно получить, если ВКС одновременно отвечает трем условиям (абз. 7 п. 3 ст. 8 закона № 115-ФЗ):
Специалист не менее двух лет отработал в России по трудовому или гражданско-правовому договору в статусе ВКС.
Его работодатель или заказчик все это время уплачивал обязательные платежи с доходов ВКС в бюджет.
ВКС ранее получил ВНЖ на определенный срок и его трудовой стаж в статусе ВКС с видом на жительстве превышает 2 года.
Как получить ВНЖ иностранному ВКС
Порядок, который нужно соблюсти иностранному ВКС для получения ВНЖ, закреплен в п. 27 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ и Административном регламенте, утв. приказом МВД от 11.06.2020 № 417 (далее — Административный регламент).
Выбрать способ подачи документов
Подать документы для получения ВНЖ можно лично или через Госуслуги (п. 26, 45 Административного регламента). Обычно документы подают лично в подразделение по вопросам миграции территориального МВД.
Если ВКС подает документы через Госуслуги, ему потребуется простая или усиленная неквалифицированная электронная подпись (п. 100, 101 Административного регламента).
Оплатить государственную пошлину до выдачи ВНЖ
Госпошлина составляет 6 000 рублей (пп. 18 ч. 1 ст. 333.28 НК). За подачу документов через Госуслуги она составит 4 200 рублей (п. 69.4 Административного регламента). Если не оплатить госпошлину, в выдаче ВНЖ могут отказать.
Собрать необходимые документы
Перечень документов, которые нужны для получения ВНЖ, закреплен в п. 34 Административного регламента:
Заявление по форме из приложения № 1 к Административному регламенту в двух экземплярах.
Четыре фотографии размером 35 х 45 мм. Они должны соответствовать требованиям из п. 26.4.1 – 26.4.5 Административного регламента.
Документ, удостоверяющий личность ВКС, — например, его паспорт.
Документ, который подтверждает отсутствие судимости или содержит информацию о преступлении заявителя. Его должен выдать полномочный орган государства постоянного проживания менее чем за три месяца до подачи заявления (только для визовых стран).
Если заявитель болен ВИЧ-инфекцией и имеет членов семьи — граждан России, он должен представить документы, подтверждающие родство и некоторые другие сведения (п. 26.12 Административного регламента).
Обратите внимание: все документы, которые составлены на иностранном языке, необходимо перевести. Верность перевода должен засвидетельствовать нотариус (п. 47 Административного регламента).
Если документы подают через Госуслуги, к заявлению по форме из приложения № 1 к Административному регламенту прикрепляют личную фотографию, которая соответствует требованиям из п. 26.4.1 – 26.4.5 Административного регламента.
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Пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование
Для получения разрешительных документов все иностранные граждане должны пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование (абз. 2 п. 4, п. 5.1 ст. 8 закона № 115-ФЗ). Ее проводят в день приема документов на ВНЖ. При этом заявитель должен пройти процедуру, даже если он проходил ее ранее и у него на руках есть дактилоскопическая карта.
Для предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний, государство ввело еще одну обязательную процедуру — медицинское освидетельствование. О том, как его проводят и кто освобожден от процедуры, мы уже рассказывали в статье.
Ожидать результат
Обращение ВКС рассмотрят в течение трех месяцев со дня принятия заявления с приложенными документами (п. 23.2 Административного регламента). За это время МВД направит межведомственные запросы, чтобы подтвердить некоторые сведения. Например, тот факт, что ВКС прошел медосвидетельствование.
Как получение ВНЖ влияет на работодателя ВКС
Реквизиты ВНЖ указывают в трудовом договоре, как и сведения о прочих разрешительных документах (ст. 327.2 ТК). Поэтому нужно договориться с ВКС, чтобы он проинформировал вас о намерении получить такой документ, и своевременно оформить допсоглашение к трудовому договору.
Второй аспект, который нужно учесть работодателю — уплата обязательных платежей. ВКС с ВНЖ получает статус постоянно проживающего в России. Если изначально за него не уплачивали страховые взносы, потребуется начать их исчислять и уплачивать.
Также учтите, что получение ВНЖ иностранным ВКС не освобождает вас от необходимости ежеквартально уведомлять МВД о выплате ему заработной платы.
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