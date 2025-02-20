Как проверить документы иностранного сотрудника перед трудоустройством

Почему проверка документов необходима
Хотя закон напрямую не требует от работодателя проверять подлинность документов иностранных сотрудников, делать это в ваших интересах. Если окажется, что у работника недействительные или просроченные документы, ответственность ложится на компанию.
Размер штрафов может достигать 1 миллиона рублей за каждого сотрудника с нарушениями, а в отдельных случаях организациям грозит приостановка деятельности на срок до 90 дней. Поэтому проверка — это не формальность, а способ защитить бизнес от рисков.
Шаг 1. Обязательно проверьте сотрудника в реестре контролируемых лиц
С 5 февраля 2025 года каждый иностранец должен проверяться на наличие сведений о нем в специальном реестре. Если человек включен в этот список, ему запрещено менять место жительства без разрешения МВД, покидать регион регистрации, приобретать недвижимость, регистрировать транспорт, открывать бизнес, заключать брак и даже записывать детей в школы и детские сады. Также ограничен доступ к банковским операциям — допустимы только переводы до 30 тысяч рублей в месяц.
Оказание услуг лицам из реестра будет считаться административным правонарушением. Для граждан это грозит штрафом от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 35 до 50 тысяч, а для компаний — до полумиллиона рублей.
В реестр вносят тех, у кого истек срок пребывания или действия разрешительных документов, кто незаконно пересек границу или получил запрет на въезд. Также туда попадают лица, которым отказано в статусе беженца или временном убежище, а также те, кто подвергся административному выдворению.
Шаг 2. Убедитесь, что нет запрета на въезд
Первым делом стоит проверить, может ли потенциальный работник легально находиться в России. Если ему запрещен въезд, оформить его на работу не получится. Проверку можно провести онлайн через специальный сервис на сайте МВД — это бесплатно и доступно каждому.
Шаг 3. Проверьте регистрацию
Иностранные граждане, которые находятся в России более 7 дней, обязаны зарегистрироваться по месту пребывания. Чтобы убедиться, что регистрация подлинная, можно обратиться в подразделение МВД, где был оформлен этот документ.
Шаг 4. Разрешение на работу или патент
Трудоустройство иностранцев зависит от их страны происхождения:
Гражданам визовых стран требуется разрешение на работу.
Гражданам безвизовых стран (например, Узбекистана или Таджикистана) необходим патент.
Проверить подлинность этих документов можно на официальном сайте МВД.
💡 Совет: запросите у сотрудника квитанции об уплате НДФЛ по патенту. Если платежи не производились вовремя, патент может быть приостановлен.
Шаг 5. ИНН: почему он важен?
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) необходим для официального трудоустройства и налогообложения. Его наличие существенно упрощает процесс оформления. Проверить ИНН можно на сайте ФНС или в данных патента работника.
Обратите внимание: если номер был выдан на старый паспорт или утратил актуальность из-за отсутствия налоговых платежей, его потребуется обновить в налоговой службе.
Шаг 6. СНИЛС — не забываем о страховых взносах
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) используется для начисления страховых выплат, пенсий и социальных пособий. Проверить его можно через Социальный фонд России.
Без СНИЛСа работодатель не сможет делать обязательные страховые отчисления, что может вызвать проблемы с проверяющими органами.
Итог
Прием на работу иностранных сотрудников требует внимательного подхода к проверке документов. Лучше удостовериться в их подлинности на начальном этапе, чем столкнуться с последствиями нарушений позже. Заблаговременная проверка поможет избежать штрафов и правовых проблем, обеспечив вашей компании стабильную работу.
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