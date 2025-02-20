Как проверить документы иностранного сотрудника перед трудоустройством

Хотя закон напрямую не требует от работодателя проверять подлинность документов иностранных сотрудников, делать это в ваших интересах. Если окажется, что у работника недействительные или просроченные документы, ответственность ложится на компанию.

Размер штрафов может достигать 1 миллиона рублей за каждого сотрудника с нарушениями, а в отдельных случаях организациям грозит приостановка деятельности на срок до 90 дней. Поэтому проверка — это не формальность, а способ защитить бизнес от рисков.