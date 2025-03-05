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Высоковалифицированные специалисты

Простой гид по выплате зарплаты высококвалифицированным специалистам

Высококвалифицированные специалисты (ВКС) — это иностранные граждане, работающие в России на высокооплачиваемых должностях, требующих востребованных навыков. Для получения этого статуса их заработок должен соответствовать требованиям Федерального закона № 115-ФЗ. Эти нормы периодически пересматриваются — так, в 2024 году минимальный размер зарплаты увеличился до 750 тысяч рублей за квартал.

Обязательная отчетность по зарплате ВКС

Если компания привлекает ВКС, она обязана ежеквартально уведомлять МВД о том, что зарплата выплачена в срок и в соответствии с законодательными требованиями. Это касается как трудовых договоров, так и договоров ГПХ.

Для этого необходимо направить отчет «Уведомление об исполнении работодателями обязательств по выплате заработной платы иностранному гражданину – высококвалифицированному специалисту». 

Документ подается в течение месяца после завершения квартала:

  • за январь—март — до конца апреля;

  • за апрель—июнь — до конца июля и так далее.

Как правильно заполнить отчет

При оформлении отчета необходимо внимательно проверять все данные и избегать сокращений. Ошибки в документе могут привести к нежелательным последствиям, поэтому уделите особое внимание основным сведениям, информации о сотрудниках, договору и сумме выплат.

Если специалист приступил к работе не с первого дня месяца, его зарплата рассчитывается пропорционально отработанному времени:

  1. Определите количество рабочих дней в квартале.

  2. Разделите 750 000 рублей на это число, чтобы узнать дневной заработок.

  3. Умножьте полученный результат на количество фактически отработанных дней.

📌Важно учитывать:

  • В отчет не включаются отпускные, больничные и социальные выплаты.

  • Если были допущены ошибки, необходимо подавать новый отчет — исправления не предусмотрены.

  • МВД может запросить дополнительные документы, подтверждающие указанные сведения.

  • Налог на доход ВКС рассчитывается по ставке 13%, вне зависимости от продолжительности их пребывания в России. Штампы о въезде и выезде в расчет не берутся.

  • На зарплату ВКС не начисляются страховые взносы в СФР, за исключением страхования от несчастных случаев на производстве (ставка — от 0,2%). Из-за этого иностранные специалисты не могут оформить оплачиваемый больничный, так как фонд не компенсирует выплаты.

Способы подачи отчета

Работодатель может выбрать удобный вариант:

  • Лично в МВД;

  • Почтой заказным письмом с описью;

  • Через Госуслуги (нужна усиленная квалифицированная электронная подпись).

После подачи отчета обязательно получите подтверждение: справку из МВД или электронное уведомление.

Штрафы за несвоевременную подачу

Если отчет не подан вовремя, компания столкнется с санкциями:

  • Для должностных лиц — штраф от 35 000 до 70 000 рублей.

  • Для организаций — от 400 000 до 1 000 000 рублей.

  • Также может быть наложен запрет на привлечение ВКС сроком на 2 года.

Заключение

Компании, в штате которых есть ВКС, должны тщательно следить за отчетностью. Соблюдайте установленные сроки, проверяйте документы и избегайте ошибок, чтобы избежать штрафов и проблем с законом.

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«Паритет-Консалт»

«Паритет-Консалт»

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