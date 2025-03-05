Простой гид по выплате зарплаты высококвалифицированным специалистам

Обязательная отчетность по зарплате ВКС
Если компания привлекает ВКС, она обязана ежеквартально уведомлять МВД о том, что зарплата выплачена в срок и в соответствии с законодательными требованиями. Это касается как трудовых договоров, так и договоров ГПХ.
Для этого необходимо направить отчет «Уведомление об исполнении работодателями обязательств по выплате заработной платы иностранному гражданину – высококвалифицированному специалисту».
Документ подается в течение месяца после завершения квартала:
за январь—март — до конца апреля;
за апрель—июнь — до конца июля и так далее.
Как правильно заполнить отчет
При оформлении отчета необходимо внимательно проверять все данные и избегать сокращений. Ошибки в документе могут привести к нежелательным последствиям, поэтому уделите особое внимание основным сведениям, информации о сотрудниках, договору и сумме выплат.
Если специалист приступил к работе не с первого дня месяца, его зарплата рассчитывается пропорционально отработанному времени:
Определите количество рабочих дней в квартале.
Разделите 750 000 рублей на это число, чтобы узнать дневной заработок.
Умножьте полученный результат на количество фактически отработанных дней.
📌Важно учитывать:
В отчет не включаются отпускные, больничные и социальные выплаты.
Если были допущены ошибки, необходимо подавать новый отчет — исправления не предусмотрены.
МВД может запросить дополнительные документы, подтверждающие указанные сведения.
Налог на доход ВКС рассчитывается по ставке 13%, вне зависимости от продолжительности их пребывания в России. Штампы о въезде и выезде в расчет не берутся.
На зарплату ВКС не начисляются страховые взносы в СФР, за исключением страхования от несчастных случаев на производстве (ставка — от 0,2%). Из-за этого иностранные специалисты не могут оформить оплачиваемый больничный, так как фонд не компенсирует выплаты.
Способы подачи отчета
Работодатель может выбрать удобный вариант:
Лично в МВД;
Почтой заказным письмом с описью;
Через Госуслуги (нужна усиленная квалифицированная электронная подпись).
После подачи отчета обязательно получите подтверждение: справку из МВД или электронное уведомление.
Штрафы за несвоевременную подачу
Если отчет не подан вовремя, компания столкнется с санкциями:
Для должностных лиц — штраф от 35 000 до 70 000 рублей.
Для организаций — от 400 000 до 1 000 000 рублей.
Также может быть наложен запрет на привлечение ВКС сроком на 2 года.
Заключение
Компании, в штате которых есть ВКС, должны тщательно следить за отчетностью. Соблюдайте установленные сроки, проверяйте документы и избегайте ошибок, чтобы избежать штрафов и проблем с законом.
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