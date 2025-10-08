Реестр контролируемых лиц: что это такое и как действовать, если вы туда попали

Почему могут внести в реестр

Чаще всего это происходит из-за просроченных виз, патентов, разрешений на временное проживание или видов на жительство. Иногда документы аннулируют из-за ошибок, несоответствий или поддельных данных.

К реестру могут привести и другие причины: нарушение правил пересечения границы, превышение безвизового срока пребывания, невыполнение решения суда или миграционной службы об обязательном выезде.

Отдельная категория оснований — уголовные: наличие судимости, отказ в предоставлении убежища или решение о реадмиссии, когда требуется вернуть человека в страну въезда.