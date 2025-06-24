Служебная записка: образец 2025, как написать и согласовать

Зачем нужны служебные записки и в чем их особенность

С появлением мессенджеров и корпоративных чатов многие предрекали, что служебные записки останутся в прошлом, но этого не случилось: как вид рабочей документации они по-прежнему не теряют своей актуальности. И хотя служебные записки не упоминаются ни в ТК, ни в Общероссийском классификаторе управленческой документации, именно они воспринимаются как официальный способ передачи информации.

Итак, служебная записка (СЗ) — это внутренний документ, который предназначен для коммуникации между сотрудниками, сотрудниками и руководством или различными подразделениями. Практически в любой компании служебные записки охватывают широкий спектр вопросов. Если говорить о конкретных направлениях, то чаще всего СЗ составляют, когда нужно:

Запросить информацию или проинформировать об изменениях в работе, значимых событиях, проблемах.

Зафиксировать принятые решения.

Отчитаться о выполненной работе, подтвердить исполнение поручений.

Внести предложения по оптимизации процессов и повышению эффективности работы.

Запросить выделение ресурсов (сотрудников, техники и т. д.).

Согласовать план действий.

Конечно, решением только этих задач служебные записки не ограничиваются: на практике возникает множество ситуаций, когда появляется потребность в составлении СЗ. По сути, их составляют всегда, когда необходимо придать взаимодействию официальный характер, а также избежать недопонимания и улучшить координацию.