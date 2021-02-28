Инструменты для снижения риска блокировки счета

Работаете спокойно и вдруг — блокировка счета! У вас честный бизнес, никаких сомнительных операций, а с однодневками вы знакомы только по новостям, почему вдруг ваша деятельность могла привлечь внимание банка? Сегодня ответим на этот вопрос и расскажем, какие инструменты позволят минимизировать риски и обезопасить бизнес от блокировок.

Для начала приведем несколько практических советов от банка. Они помогут понять — что могло стать причиной блокировки счета и как решить проблему.

Итак, на что обратить внимание:

Размер уплаченных налогов должен быть не менее 1 % от оборота по счету;

Если у вас есть сотрудники или вы производите выплаты физлицам, то обязаны вовремя перечислять НДФЛ и страховые взносы;

При наличии у организации или ИП нескольких счетов, лучше оплачивать налоги по каждому из них или приготовить для банка, где таких перечислений нет, выписки и пояснения на случай запроса;

Стоит сократить или вообще перестать проводить расчеты наличными . Если их нельзя избежать — сохраняйте документы, подтверждающие наличные операции;

Для выплат сотрудникам используйте карты или зарплатный проект банка;

При проведении платежей внимательно отнеситесь к заполнению назначения платежа . Не пишите «По счету № 3 от 01.02.21», лучше — «По счету № 3 от 01.02.21 за услуги по доставке товара». Чем подробнее информация, тем меньше у банка вопросов по платежу. При этом формулировка должна соответствовать содержанию акта, договора и других документов;

Не пытайтесь внести в выписку ОКВЭД на все случаи жизни, выделите те, по которым реально будет осуществляться деятельность и работайте по ним, иначе финмониторинг заинтересуется слишком разноплановым бизнесом;

Проверяйте надежность контрагентов . Вас должны насторожить: периодическая смена юридических адресов или массовость адреса, наличие судебных дел (таких, где контрагент выступает ответчиком, в первую очередь), крупный масштаб деятельности при минимальном штате сотрудников, частая смена руководства организации.

Для проверки контрагентов мы рекомендуем использовать специальные сервисы. Это позволяет ускорить процесс оценки, ведь в обычном случае информацию приходится искать по разрозненным ресурсам — базе ФНС, картотеке арбитражных дел, реестрах о дисквалифицированных лицах, о массовых адресах и т.д.

Сервис «Спецпроверка контрагента» собирает данные не только из открытых, но и из внутренних банковских источников. Это позволяет создать максимально полный отчет о бизнес-партнере. Чтобы получить отчет, достаточно отправить запрос в системе ДБО (дистанционного банковского обслуживания). Для проверки достаточно ИНН контрагента.

Банк прислал запрос на предоставление документов

Не пугайтесь, это не значит, что вы что-то нарушили, просто банк обязан анализировать операции своих клиентов, и если какая-то из них кажется сомнительной — попросить подтверждающие документы. Соблюдайте 3 простых правила:

Идите на контакт — если что-то в запросе показалось вам непонятным, обратитесь в банк и уточните детали, нет смысла тянуть до последнего или утаивать информацию;

Представьте запрошенные документы как можно оперативнее. Обычно этого достаточно, чтобы банк убедился в законности сделки и провел операцию;

Если вы не успеваете или не можете предоставить документы — направьте банку пояснения о причинах.

Согласно 115-ФЗ, если банк не получил затребованные документы, он вправе приостановить обслуживание, заблокировать счет или отказать в проведении конкретной операции. В худшем случае банк может совсем отказаться от работы с вами, а это негативно скажется на репутации организации или ИП. Открытие счета в другом банке станет затруднительным.

Не попасть в подобную ситуации поможет сервис «Проверь себя». С его помощью вы заранее узнаете об имеющихся рисках, получите рекомендации и увидите себя глазами банка и контролирующих органов.

Сервис анализирует более 30 открытых и внутрибанковских источников информации и проводит мониторинг состояния вашего счета. Вы можете получить отчет по выписке из любого банка не только на компьютере, но и в мобильном приложении.

Вот выдержка из такого отчета (всего в нем указано более 25 оценочных критериев):

Для подключения сервиса достаточно найти его виджет в разделе «Бухгалтерия и сервисы» в мобильном приложении или интернет-банке, указать и подтвердить адрес электронной почты. Подтвердите заказ отчета кодом из смс-сообщения и вы получите его на указанный адрес.

Для тех, кто еще не является клиентом нашего банка, но также хочет воспользоваться сервисом мы приготовили особое условие — первый отчет вы можете заказать бесплатно.

Как получить отчёт:

Перейдите на страницу сервиса;

на страницу сервиса; Укажите в заявке ИНН и ваши контакты;

Прикрепите выписку из любого банка.

Отчёт придет на электронную почту, указанную в заявке.

Вы получите рекомендации по ведению расчетного счета, исходя из анализа рисков по 115-ФЗ и других критериев.

Отчет дает представление о положении дел компании только в определенный период времени. Ежедневно заключая новые сделки, проводя платежи, вы не заметите как снова окажетесь в зоне повышенного риска.

Для постоянного мониторинга рекомендуем «Риск-контроль». Это бизнес-пакет, который включает фиксированное количество отчетов по проверке собственного бизнеса и контрагентов. Вы также получаете возможность безлимитно проводить выгрузку отчета «Проверь себя».

«Риск-контроль» не только дает информацию в текстовом виде, но и иллюстрирует ее графиками, а также показывает индикацию (светофор) состояния счета в личном кабинете.

Ни один банк не заинтересован в потере клиента. Задача 115-ФЗ не навредить бизнесу, а, напротив, сделать его безопасным и прозрачным. Заключая контракт с поставщиком или подписывая договор с покупателем, вы хотите быть уверены в стабильности его работы и честном ведении дел. Сервисы Локо-Банка помогают не только улучшить собственную репутацию, но и вести дела с проверенными партнерами. Полученные отчеты пригодятся и при общении с налоговой службой, в качестве подтверждения должной осмотрительности.