Виды банковских счетов для бизнеса

Основными задачами при обращении клиентов в банки для открытия счета являются:

осуществление безналичных переводов денежных средств;

обеспечение их сохранности.

Согласно инструкции Банка России № 153-И (она будет действовать до 01.10.2022 года, а затем ее сменит новый нормативный акт: инструкция Банка России от 30.06.2021 № 204-И) банки открывают для бизнеса и физических лиц следующие виды счетов:

текущие счета;

расчетные счета;

счета по вкладам (депозитам);

специальные банковские счета;

счета доверительного управления.

Сюда можно добавить еще две разновидности – кредитные, валютные и транзитные счета. Законодательно они не определены в инструкции, но на практике открываются и используются наравне с вышеперечисленными видами счетов.

Текущий счет

Текущий счет – это самый простой вид банковского счета. Он доступен физическим лицам. К категории физических лиц также относятся самозанятые и индивидуальные предприниматели.

К текущему счету можно подключить банковскую карту для расчетов за товары и услуги, зарплатный проект для получения заработной платы, получение пенсий и пособий, уплачивать с них налоги в бюджет и т. д.

По закону индивидуальные предприниматели могут не открывать расчетные счета, а пользоваться текущим счетом. Но, чтобы избежать вопросов от контролирующих ведомств, да и для личного удобства, ИП лучше проводить доходы и расходы от предпринимательской деятельности через расчетный счет.

Расчетный счет

Расчетные счета используются физическими лицами (нотариусами, адвокатами), индивидуальными предпринимателями и организациями для совершения операций, связанных с частной практикой и предпринимательской деятельностью. Можно открывать и использовать несколько расчетных счетов или субсчетов для филиалов – законодательно это не запрещено.

По расчетному счету совершаются все расчетные операции с контрагентами, сотрудниками (например, расчеты по заработной плате), государственными службами (например, по уплате налогов), взносы и иные расчеты.

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К расчетному счету можно подключить торговый или интернет-эквайринг, оплату по OR-кодам и получать безналичные оплаты от клиентов.

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Валютный счет

Если организации и ИП работают с зарубежными партнерами в иностранной валюте, получают или отправляют денежные средства за границу, им необходимо открывать валютные счета. Чтобы не образовалась путаница, для каждой валюты открывают отдельный счет. Например: в евро, долларах, юанях и т. д.

Открытие валютного счета в банке подразумевает открытие двух счетов: текущего – для учета валюты организации и транзитного – для учета поступивших средств. При получении иностранной валюты необходимо указывать реквизиты только транзитного счета.

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Депозитный счет

Депозитные счета служат для сбережения денежных средств и получения дохода в виде процентов, начисляемых на сумму вклада. Они доступны и физическим, и юридическим лицам. Данному виду счетов характерны ограничения на внесение средств или их использование.

Например, можно внести срочный депозит на срок, установленный договором, под максимальный процент с возможностью пополнения, прогрессирующей ставкой или без. Если необходимы условия со снятием денег со счета в любой момент, то банки предоставляют минимальный процент. Но бывают случаи, когда деньги какое-то время остаются на счете, или поставщики предоставляют отсрочку платежа. Тогда может оказаться выгодным даже депозит до востребования с меньшим процентом.

Депозит (вклад) может быть открыт не только в денежном эквиваленте, но и в драгоценных металлах (металлический счет).

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Кредитный счет

Наравне с депозитами востребованы на банковском рынке и кредиты. Для их обслуживания в банке открываются кредитные или ссудные счета. В зависимости от вида кредита, статуса получателя, его платежеспособности и кредитной истории устанавливаются условия получения кредита и условия пользования кредитным счетом.

Специальный счет

Юридические и физические лица могут открывать в банках специальные счета в установленном российским законодательством порядке. Например, если бизнес участвует в госзакупках, понадобится специальный счет для госзакупок. К спецсчетам относятся залоговые счета, торговые счета, клиринговые счета, счета эскроу и другие.

Счет доверительного управления

При совершении операций, связанных с доверительным управлением, доверительному управляющему открывают счет доверительного управления.

Кроме того, существует еще одна разновидность счетов для банковских организаций – корреспондентские. Бизнесу их не открывают, но корреспондентский счет – важный реквизит платежных документов. Подробно о корреспондентских счетах мы рассказали здесь.