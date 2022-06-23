Как выбрать терминал для эквайринга

Как работает эквайринг

Эквайринг — прием платежей по банковским картам. Услуги эквайринга оказывает банк, с которым у компании заключен договор на эту услугу. Чтобы принять оплату по карте, компании-продавцу нужен специальный терминал.

Расчет происходит так:

Клиент прикладывает к терминалу банковскую карту (телефон или другое устройство) для совершения платежа, при необходимости вводит пин-код. Чаще всего покупки до 1 000 рублей проходят без необходимости введения пин-кода Происходит авторизация, проверка наличия денежных средств на карте клиента и проведение оплаты. Кассир выдает клиенту слип о списании средств со счета клиента и кассовый чек (напомним, что наличие терминала для безналичной оплаты не освобождает от необходимости применения онлайн-кассы, просто при оплате картой продавец выдает покупателю 2 чека — о списании средств со счета (слип) и кассовый чек о продаже товара).

В зависимости от условий обслуживания расчетного счета, на который и попадут деньги клиента, они могут быть зачислены на следующий день или в течение 2-3 рабочих дней.

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Как подключить эквайринг?

Чтобы подключить эквайринг, необходимо:

Подобрать банк для обслуживания и открыть расчетный счет (куда будут поступать деньги от клиентов). Подать заявку на подключение эквайринга. В случае положительного ответа заключить договор. Приобрести или получить от банка терминал для приема оплаты. Настроить оборудование и провести тестовую проверку. Начать работу.

Для ООО обязательным условием является открытие расчетного счета в банке-эквайере. Для предпринимателей такой обязанности нет и заключить договор на эквайринг вы можете с любым банком — не обязательно с тем, в котором у вас открыт расчетный счет (в этом случае деньги будут идти дольше).

Локо-Банк оформляет договор торгового эквайринга онлайн, сам привозит и устанавливает терминал для проведения платежей. Познакомиться со всеми преимуществами торгового эквайринга от Локо-Банка можно здесь.

Какой терминал для эквайринга выбрать?

Сейчас на рынке представлен большой выбор разнообразных моделей терминалов для оплаты. Условно их можно поделить на две категории:

персональные;

стационарные.

Персональный терминал предполагает совершение операций только с одним пользователем. Такие терминалы обычно подходят для небольших розничных магазинов.

Работает персональный терминал от мобильного интернета, поэтому операции могут проходить с задержкой. Питание происходит от перезаряжаемого аккумулятора или напрямую от сети.

Главное преимущество таких терминалов — их можно брать с собой. Например, если вы параллельно продажам занимаетесь доставкой товаров с оплатой на месте. К тому же, такое устройство не только является терминалом для эквайринга, но и фискальным регистратором.

Если в вашей торговой точке большой поток клиентов и нет времени ждать перезагрузки мобильного интернета — лучше выбрать стационарный терминал с пин-падом и комбинированными интернет-каналами.

Интернет к такому терминалу подается по оптоволокну, а если он вдруг исчезнет, то всегда можно воспользоваться сигналом GPRS, чтобы принять оплату от клиента.Такие терминалы легко интегрируются в POS-систему магазинов и гарантируют высокую скорость обслуживания клиентов.

Где взять терминал для эквайринга

Есть несколько вариантов, где взять терминал для эквайринга. Но для начала нужно определиться какой именно вам подойдет — стационарный или персональный. После этого можно:

Либо купить терминал самостоятельно (средняя стоимость терминала — от 15 000 рублей). Либо взять терминал в аренду (например, в банке при открытии расчетного счета для эквайринга вы можете получить терминал в аренду за 0 рублей в месяц).

Какой терминал для эквайринга выбрать — решать только вам. Учитывайте клиентский поток, обороты вашей торговой точки, доступность обслуживания, кассовой ленты и т.д.

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На что стоит обратить внимание при выборе терминала