Грузоперевозки — существенная статья в себестоимости продукции, которая включает в себя не только доставку, но и сопутствующие услуги, например, страхование, проезд по платным дорогам. Рассказываем, как рассчитать затраты на перевозку грузов и сэкономить.

Из чего складываются расходы на перевозку груза сторонним перевозчиком

Здесь мы уже рассказали, от каких проблем и расходов избавляется грузоотправитель, когда пользуется услугами стороннего перевозчика, а не доставляет товар своими силами. Но не стоит забывать, что и такой способ отправки грузов может оказаться затратным, если довериться первому попавшемуся водителю или не учесть сопутствующих расходов.

Итак, в затраты на перевозку груза транспортной компанией входят:

Стоимость самой перевозки, которая зависит от расстояния между пунктами отправления и доставки, вида и объема груза. Характер, вес и габариты подлежащего транспортировке товара напрямую влияют на выбор транспортного средства. Чем тяжелее и габаритнее груз, тем больше стоимость фрахта.

Определяющем фактором служит рыночная стоимость перевозки по вашему направлению. На большинстве биржевых площадок ее устанавливают грузоотправители, конкурирующие за перевозчиков. На средний уровень цен обычно ориентируются логисты.

На стоимость влияет востребованность направления, сезонные факторы (например, стоимость перевозки грузов из южных регионов в Москву растет в летнее время), стоимость топлива, зарплата водителя, расходы на амортизацию и ремонт ТС.

Внутри пула корпоративных перевозчиков работает схожий принцип. В системе MasterTMS есть возможность снижать стоимость перевозки с помощью аукциона на понижение цены.

Работает это так: логист размещает заявку и устанавливает максимальную цену перевозки, партнеры-перевозчики, которые работают с компанией по договору, предлагают цену ниже, чтобы получить заказ. Если цена не соответствует ожиданиями (и рынку), перевозчики могут сделать встречное предложение — с ценой выше первоначальной. Логист получает возможно выбрать лучшую цену аукциона или лучшее встречное предложение. Так в MasterTMS получается найти баланс интересов разных сторон.

Страхование груза. На стоимость страховки влияют объем и вид груза, упаковка, маршрут следования, транспорт перевозчика, страхуемые риски и т. д. Как правило, груз страхуют от потери или хищения. В части гибели важно учесть все возможные причины, по каким груз может пострадать: ДТП, стихийные бедствия и другие.

Погрузочно-разгрузочные работы . Их стоимость, как правило, рассчитывается по нормо-часам. Важно наладить работу соответствующей службы, чтобы оборудование и сотрудники могли оперативно принять и передать груз водителю. Перевозчики очень не любят простои и длительные ожидания погрузки / разгрузки, в этом случае они могут выйти с претензиями. А еще в этой части велик риск порчи продукции.

Проезд по платным дорогам. Стоимость платных участков дорог зависит от направления и протяженности.

Многие считают, что маршрут по платной трассе — неразумная трата средств, так как у каждой платной дороги есть бесплатная альтернатива. Однако преимущество платных трасс в качестве покрытия, отсутствии светофоров, железнодорожных переездов и прочих тормозящих движение «помехах», а также в повышенной максимальной разрешенной скорости, что делает проезд по дороге быстрее, чем по бесплатному дублеру.

В грузоперевозках время играет важную роль: от него зависит товарный вид и качество груза, если речь идет о скоропортящихся продуктах, а также то, как быстро товар дойдет до покупателя, а отправитель получит оплату и подписанные принимающей стороной закрывающие документы.

Как снизить расходы на перевозки грузов

Снизить себестоимость грузоперевозок можно, если подходить к ее организации системно: не тратить временные, человеческие и финансовые ресурсы на поиски дешевого решения каждого отдельного вопроса, а заказывать полный комплекс логистических мер.

Внутри MasterTMS есть все инструменты для повышения качества корпоративной логистики и снижения затрат на перевозку грузов. Система помогает повысить прозрачность логистических цепочек и наладить автоматизацию, понятную отчетность и аналитику в реальном времени. Позитивный эффект от этого отмечают все корпоративные пользователи нашего решения.

С MasterTMS можно получить снижение средней стоимость перевозки по компании может доходить до 18%:

У грузоотправителя есть возможность разыгрывать рейсы на аукционах.

Перевозки осуществляются по оптимизированным маршрутам (с помощью анализа данных о трафике, расстояниях, догрузах и других факторах).

Оптимизация маршрутов повышает эффективность перевозок, экономит топливо и время в пути.

Разработчики настраивают маршрутизацию под конкретного клиента с применением технологий искусственного интеллекта.

Есть возможность догрузить на 100% незаполненный транспорт.

Система упрощают диспетчеризацию: следить за движением грузов можно с экрана рабочего компьютера в режиме онлайн. Для этого не требуется покупка специального оборудования и ПО для диспетчеризации.

Снижается вероятность ошибок, вызванных человеческим фактором.

MasterTMS учитывает опыт крупнейших грузовладельцев. Это цифровое решение для управление логистикой, организации грузоперевозок между заказчиками и перевозчиками. С его помощью:

Производительность логистических служб ощутимо растет за счет максимальной автоматизации процессов. Меньше времени уходит на создание заявок, планирование маршрутов, создание отчетов и т.д.

Грузовладелец в режиме онлайн видит, что происходит с грузом, и может контролировать цепочку поставок, соблюдение маршрута, в конечном итоге — качество работы контрагентов.

Скорость оборота денежных средств и документов увеличивается в 2,5 раза.

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