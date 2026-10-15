А воз и ныне там: почему стратегия не доходит до реализации?

Вы утвердили стратегию, провели встречи с командами, разослали презентацию. Через полгода выясняется: одни цели тихо пересмотрены, другие никто не помнит. В этой статье разберем, почему так происходит, и что можно сделать, чтобы цели компании перестали быть абстракцией.
По данным отраслевых исследований российского рынка, около 67% компаний имеют стратегию, но только 23% достигают поставленных целей. Разрыв между планированием и исполнением остается одной из главных управленческих проблем: показатели эффективности сотрудников не связаны с реальными векторами развития бизнеса, подразделения действуют изолированно, из-за чего курс теряется.
Исследования среди руководителей подтверждают ту же картину: стратегия есть, готовность внедрять стандарты и запускать новые продукты есть — но всё ломается на исполнении. Примечательным является и то, что сотрудникам также важно понимать как их работа влияет на результаты компании. По данным hh.ru, для 26% сотрудников мотивация напрямую зависит от того, насколько хорошо они видят пользу и смысл в своей работе. Получается замкнутый круг: стратегия живёт отдельно от людей, люди — отдельно от стратегии.
По наблюдениям коммерческого директора «МайТэк» Павла Кутузова, во многих компаниях складывается знакомая картина: «Стратегия существует где-то в документах, у каждого отдела свои цели, а любые изменения требуют недель согласования. В итоге никто не может ответить на вопрос, какой проект помогает достичь определённой цели. И главный вопрос, заключается не в том, как разработать стратегию, а в том, как обеспечить её реализацию».
Какой инструмент нужен, чтобы разорвать этот круг
Если отбросить крайности — от «купим модную систему и всё наладится» до «у нас всё в Excel, и нормально» — остаётся несколько требований, без которых разрыв между планированием и доведением целей до сотрудников не закрыть.
1. Цели должны быть не списком, а связной структурой. Недостаточно перечислить пять стратегических приоритетов на год. Нужна карта, где видно, какая цель от какой зависит, какая инициатива какую цель поддерживает и что произойдёт с общей картиной, если одну из них сдвинуть. Без этого любое изменение в стратегии рассыпается на несогласованные правки в разных отделах.
2. У каждой цели должен быть статус и период. Цель без срока и без статуса — это мечта. Руководителю нужно в любой момент видеть, что достигнуто, а что уже потеряло актуальность.
3. Ежедневные задачи, проекты и стратегия не должны жить в разных вселенных. Классическая проблема: пул задач есть, стратегия есть, а связи между ним нет. В результате компания может год закрывать определенные задачи и не приблизиться ни к одной стратегической цели. Инструмент должен позволять привязать задачи к конкретной цели — и тогда становится видно, какой вклад каждая задача вносит в общий результат.
4. Личные показатели сотрудника должны быть связаны с целями подразделения и компании. Это не про тотальный контроль. Это про то, чтобы человек понимал: вот моя задача на неделю, вот метрика, по которой меня оценивают, а вот цель компании, на которую эта метрика работает. Для кого-то это способ понять свой вклад в развитие компании, для кого-то — отследить свой прогресс. Но в обоих случаях исчезает главная проблема — работа ради работы.
5. Данные должны быть в реальном времени. Итоги раз в квартал — это отчёт о уже случившейся проблеме. Нужна возможность видеть прогресс по целям и метрикам постоянно, а не в момент, когда исправлять что-то поздно.
6. ИИ может быть встроен в управленческий цикл, а не существовать отдельно от него. Полезен не сам факт «у нас есть ИИ», а его способность понимать структуру целей, метрик и взаимосвязей результатов — и на этой основе помогать формулировать цели, ключевые результаты, указывать на возможные риски и проблемные зоны. Не заменять сотрудника, а усиливать его.
Как эта логика собрана в одном решении
Именно по такому принципу выстроена работа в Directum Targets — системе, которая позволяет построить единую диаграмму целей, где каждая цель имеет статус, период времени и связь с другими целями и инициативами.
В результате руководитель в любой момент времени видит всю картину происходящего: каковы текущие цели, как они начинают достигаться, как проекты будут достигать этих целей, как сотрудники будут добиваться результатов и где существуют риски.
Отдельно решается проблема разрыва между стратегией и проектами. В связке с решением Directum Projects этот разрыв устраняется: цель можно напрямую связать с проектом и видеть, как этапы проекта влияют на итоговый результат.
И, пожалуй, самое важное — связь с людьми. Личные KPI могут быть связаны с целями подразделения и стратегическими целями компании. Благодаря этому каждый сотрудник видит не только свои показатели, но и какой вклад он вносит в общий результат.
Что делать, если вы пока не готовы к внедрению системы
Три вопроса, которые стоит задать себе уже сегодня.
1. Может ли любой сотрудник вашей компании — не руководитель, не HR, а рядовой специалист — за минуту объяснить, какую стратегическую цель поддерживает его работа на этой неделе? Если нет, каскад целей не работает.
2. Если закрыть половину текущих задач, изменится ли что-то в достижении стратегических целей? Если ответ «не знаем» — связь между задачами и стратегией отсутствует.
3. Когда вы в последний раз видели данные о прогрессе целей в реальном времени, а не в квартальном отчёте, где проблема уже случилась?
Стратегия не рассыпается в один день. Она распадается медленно — через забытые KPI, задачи без цели, сотрудников без ориентиров. Восстановить связь между этими уровнями можно. Вопрос лишь в том, с какого шага вы начнёте.
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