Ответ на требование ФНС или СФР: как ИИ помогает декодировать запросы инспектора и собрать документы

Что на самом деле показывает требование ФНС

Чтобы выдать точный ответ, нужно понять, что именно вызвало вопросы у инспектора:

Разрыв в книге покупок означает, что система сопоставила вашу декларацию с данными контрагента и не нашла зеркальной записи.

Вопрос про низкую рентабельность или зарплаты означает, что ваши показатели упали в нижние показатели по рынку и выбились из среднеотраслевых нормативов.

Запрос документов по контрагенту (встречка) означает, что индикатор риска сработал у вашего партнера, а вас проверяют для подтверждения его реальности.

Предупреждение в протоколе означает, что вы нарушили внутренние контрольные соотношения самой формы отчета.

Абстрактный совет «просто соберите документы» не работает — для каждого типа проблемы нужен свой алгоритм действий.

Тип требования Что на самом деле хочет ФНС Логика вашего ответа Типичная ошибка Расхождение в цифрах (вычеты, базы, численность) Закрыть конкретный разрыв в показателе Четкая сверка: документ, период, сумма. Если ошибка ваша — сдайте уточненку, она закроет вопрос Писать эссе о трудностях бизнеса вместо точных цифр Индикатор риска (убытки, низкая рентабельность) Понять, почему ваша экономика не похожа на среднерыночную Экономическое обоснование, где каждый довод подтвержден расчетом или документом Выгружать первичку за 3 года вместо аналитической записки Запрос по контрагенту (встречная проверка) Убедиться, что сделка реальна, а вы проявили осмотрительность. Собрать полный пакет доказательств и отправить как можно быстрее (цепочка проверок идет строго по часам) Молчать до последнего или прислать только половину документов

Если загрузить требование в нейросеть, она мгновенно определит его вид. Вы сразу поймете логику инспектора и не потратите кучу времени на подготовку бесполезных бумаг.

Первым делом ваш ответ будет читать не инспектор, а алгоритм ФНС. Поэтому структура ответа должна зеркально дублировать структуру вопроса: пункт требования — пункт ответа (в том же порядке и с теми же реквизитами).

Как надо: «Вычет по счету-фактуре № 145 от 05.06.2026 на 440 000 руб. заявлен в книге покупок за II квартал 2026 года, условия соблюдены». Робот сопоставит данные и автоматически закроет вопрос.

Как не надо: «Расхождение связано с разницей периодов отражения операций». Роботу не за что зацепиться, поэтому статус требования останется открытым, а к вам придут уже люди.