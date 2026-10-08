Ответ на требование ФНС или СФР: как ИИ помогает декодировать запросы инспектора и собрать документы

Самое главное:
Чтобы ИИ выдал грамотный ответ на требование, запрос должен содержать точную информацию.
Ответ должен зеркально повторять структуру требования (пункт вопроса — пункт ответа) и содержать четкие координаты: даты, периоды и точные суммы.
Не отправляйте ответ без проверки. Откройте новый чат и отправьте текст на аудит.
Нейросеть не гарантирует конфиденциальность в публичном контуре.
Что на самом деле показывает требование ФНС
Чтобы выдать точный ответ, нужно понять, что именно вызвало вопросы у инспектора:
Разрыв в книге покупок означает, что система сопоставила вашу декларацию с данными контрагента и не нашла зеркальной записи.
Вопрос про низкую рентабельность или зарплаты означает, что ваши показатели упали в нижние показатели по рынку и выбились из среднеотраслевых нормативов.
Запрос документов по контрагенту (встречка) означает, что индикатор риска сработал у вашего партнера, а вас проверяют для подтверждения его реальности.
Предупреждение в протоколе означает, что вы нарушили внутренние контрольные соотношения самой формы отчета.
Абстрактный совет «просто соберите документы» не работает — для каждого типа проблемы нужен свой алгоритм действий.
Тип требования
Что на самом деле хочет ФНС
Логика вашего ответа
Типичная ошибка
Расхождение в цифрах (вычеты, базы, численность)
Закрыть конкретный разрыв в показателе
Четкая сверка: документ, период, сумма. Если ошибка ваша — сдайте уточненку, она закроет вопрос
Писать эссе о трудностях бизнеса вместо точных цифр
Индикатор риска (убытки, низкая рентабельность)
Понять, почему ваша экономика не похожа на среднерыночную
Экономическое обоснование, где каждый довод подтвержден расчетом или документом
Выгружать первичку за 3 года вместо аналитической записки
Запрос по контрагенту (встречная проверка)
Убедиться, что сделка реальна, а вы проявили осмотрительность.
Собрать полный пакет доказательств и отправить как можно быстрее (цепочка проверок идет строго по часам)
Молчать до последнего или прислать только половину документов
Если загрузить требование в нейросеть, она мгновенно определит его вид. Вы сразу поймете логику инспектора и не потратите кучу времени на подготовку бесполезных бумаг.
Первым делом ваш ответ будет читать не инспектор, а алгоритм ФНС. Поэтому структура ответа должна зеркально дублировать структуру вопроса: пункт требования — пункт ответа (в том же порядке и с теми же реквизитами).
Как надо: «Вычет по счету-фактуре № 145 от 05.06.2026 на 440 000 руб. заявлен в книге покупок за II квартал 2026 года, условия соблюдены». Робот сопоставит данные и автоматически закроет вопрос.
Как не надо: «Расхождение связано с разницей периодов отражения операций». Роботу не за что зацепиться, поэтому статус требования останется открытым, а к вам придут уже люди.
Как устроены промпты
Нейросеть не умеет читать мысли. Если вы просто спросите: «Пришло требование из налоговой, что делать?» — ответ вряд ли устроит ФНС. Чтобы получить точное и рабочее решение, промпт нужно собрать из шести обязательных элементов:
Роль. Сразу определите квалификацию ИИ. Например: «Ты — опытный главный бухгалтер» или «Ты — налоговый юрист».
Контекст по времени. Без четкой даты модель начнет использовать старые законы и неактуальные ставки. Всегда начинайте запрос со слов: «Дата анализа: [ДД.ММ.ГГГГ]. Применяй нормы законодательства, действующие именно на этот день».
Исходные данные. У модели нет доступа к вашей 1С или базам данных. Загрузите в чат все необходимое: текст самого требования, приложения к нему и выгрузки из вашего учета. Нет данных — нет корректного вывода.
Пошаговые задачи. Размытая просьба вроде «разбери требование» приведет к такому же размытому результату. Разбейте задачу на пункты, которые легко проверить: «1. Определи основание и срок ответа. 2. Сформулируй суть претензии. 3. Проверь совпадение дат в документах».
Жесткие ограничения. Запретите нейросети фантазировать. Прямо пропишите: «Не придумывай факты и законы. Если в чем-то сомневаешься — не угадывай, а задай мне уточняющий вопрос».
Формат вывода. Заранее укажите, как должен выглядеть результат. Например: «Дай ответ одним текстовым сообщением, без генерации внешних файлов». Это застрахует вас от того, что модель оборвет мысль на полуслове или создаст документ, который не откроется в вашем интерфейсе.
Безопасность данных обеспечивается на входе. Не загружайте в чат имена, ИНН и названия компаний — тогда и запрещать их обработку внутри промпта не придется.
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ChatGPT онлайн в MashaGPT — это русскоязычный ИИ-чат для текстов, кода, файлов и повседневных вопросов
Шаг 1. Выберите модель: фокус на логику и память, а не на «креативность»
Для работы с налоговыми требованиями важна не художественная точность формулировок, а три конкретных технических свойства ИИ.
Длинный контекст (объем памяти). Само требование может занимать одну страницу. Но когда в чате соберутся ваши уточнения, выгрузки из регистров и подробные таблицы от самой модели, короткая память сотрет начало диалога. Модель забудет исходные данные как раз в тот момент, когда начнет сверять итоговый черновик с требованием. Поэтому выбирайте модель с максимальным объемом контекста.
Доступ к интернету или свежая база знаний. Без этого нейросеть уверенно процитирует вам Налоговый кодекс двухлетней давности.
Продвинутая работа с файлами. Модель должна уметь без ошибок распознавать сканы документов, таблицы и PDF-вложения.
Совет. Если у вас есть доступ к нескольким моделям ИИ, например, есть выбор между GPT, Claude и Gemini, прогоните требование через две-три разные модели. Расхождения в их ответах сразу подсветят «серые зоны» — места, где вам точно нужно подключить собственную экспертность. Например, в рассмотренном нами ниже кейсе «прогон» промптов произведен через Claude, а проверка результата через ChatGPT.
В MashaGPT можно в одном интерфейсе проверить один и тот же расчет на нескольких моделях, например GPT 5.6, Claude, Gemini и Grok. Переключитесь на другую модель, отправьте тот же промпт и сравните формулы, допущения и итоговые суммы.
Что включить в настройках. В большинстве ИИ-сервисов есть переключатели режимов. Для работы с ФНС обязательно активируйте веб-поиск (Web Search). А вот ползунок «креативности» (если он есть) лучше выкрутить на минимум: здесь нужна сухая математическая точность и строгое следование фактам, а не полет фантазии.
Шаг 2. Определите основание, тип и реальный дедлайн
Перед тем как отдать промпт нейросети, нужно четко понять: к какому типу относится требование и сколько времени у вас осталось.
Помните про ловушку со сроками: они могут начать течь раньше, чем вы фактически открыли письмо.
У ФНС: документ, отправленный по ТКС (для тех, кто обязан отчитываться электронно), автоматически считается полученным на 6-й рабочий день с даты отправки.
У СФР: если требование отправили заказным письмом, оно считается врученным через 6 рабочих дней со дня направления.
Чтобы нейросеть сама рассчитала точные сроки и подсветила скрытые риски, используйте этот готовый промпт.
Роль: Специалист по страховым взносам и отчетности в СФР и ФНС.
Дата анализа: [Укажите текущую дату, например: 30.09.2026]. Применяй нормы законодательства в редакции, действующей именно на эту дату. Если не уверен в актуальности нормы — обязательно сделай пометку.
Исходные данные: во вложении — текст требования, приложения к нему …..
Задачи:
Сроки и основания. Определи правовое основание, тип требования и точный срок его исполнения. Объясни, с какого момента начинает течь этот срок и что произойдет, если мы не подтвердим получение вручную.
Суть претензии. Сформулируй кратко и понятно, в чем суть претензии ведомства. Если из текста требования она не ясна, прямо скажи об этом и укажи, в каких сопутствующих документах искать подробности.
Сверка данных. Проверь на соответствие все даты и показатели внутри прикрепленных документов. Любые расхождения вынеси в отдельный список и задай мне уточняющие вопросы. Ничего не додумывай.
Чек-лист документов. Составь список конкретных документов и регистров из нашего учета, которые мне нужно поднять для подготовки ответа.
Варианты действий. Перечисли все возможные варианты нашей реакции и последствия для каждого из них.
Ограничения и формат: не выдумывай факты и законодательные нормы. Выдай весь ответ одним сообщением в виде обычного текста, без создания отдельных файлов и документов. Если ответ не помещается целиком, остановись на логической границе и напиши: «Продолжение в следующем сообщении».
Шаг 3. Разложите требование на позиции и сверьте с учетом
Так как модель работает внутри стандартного чат-интерфейса, у нее нет прямой интеграции с вашей 1С или другими базами данных. Всю аналитическую работу она проводит исключительно по тем файлам, которые вы загрузите в диалог: тексту самого требования и вашим бухгалтерским выгрузкам (оборотно-сальдовым ведомостям, карточкам счетов или регистрам).
Нейросеть идеально подсвечивает риски и показывает последствия каждого сценария, но окончательное решение всегда остается за человеком. По каждой строке из таблицы находок вы выбираете один из трех путей:
Признать ошибку и подготовить корректировку.
Дать аргументированные пояснения без исправления отчета.
Взять паузу и сначала ответить на встречные вопросы модели, чтобы точнее разобраться в ситуации.
Если ведомство запрашивает конкретную первичку, единицей работы становится каждый пункт из перечня ФНС. На основе загруженных вами реестров и документов ИИ распределяет запросы по четырем «корзинам»:
«В наличии» — документ есть в чате, он пойдет в финальный ответ.
«Отсутствует» — ИИ формирует для инспектора объективную причину (например, документ не составлялся или контрагент задержал дубликаты).
«Неясная формулировка» — запрос составлен двусмысленно, модель готовит текст для встречного уточнения.
«Уже отправлено» — документ предоставлялся ранее. Пункт 5 статьи 93 НК прямо разрешает не дублировать файлы при проверках ФНС. Робот сам найдет совпадения по вашим прошлым выгрузкам и составит реестр-уведомление с реквизитами старой отправки.
Параллельно вы собираете в единую папку все приложения, которые одобрил ИИ: платежки, кадровые приказы, проекты корректировок или акты. К концу этого шага у вашего ответа появляется мощный и юридически безупречный фундамент
Шаг 4. Подготовьте ответ
Когда все расхождения проанализированы, а подтверждающие документы разложены по «корзинам», наступает время финального шага — сборки официального ответа.
Помните главное правило: мы пишем для автоматизированных систем. Наш ответ должен быть составлен так, чтобы робот ФНС или СФР смог мгновенно сопоставить данные и автоматически закрыть требование без привлечения инспектора.
Роль: Налоговый юрист и эксперт по судебным спорам с налоговыми органами.
Контекст по времени: Дата анализа: [Укажите текущую дату]. Нормы применяй в редакции, действующей на эту дату.
Исходные данные:
Текст требования ФНС/СФР (из Шага 3).
Данные нашего учета и пояснения по ситуации: [Кратко вставьте факты, например: Ошибка в номере счета-фактуры у контрагента / Снижение рентабельности связано с покупкой нового оборудования].
Задачи:
Зеркальный ответ. Напиши проект официального ответа (пояснений) на требование. Структура ответа должна строго дублировать структуру требования: Пункт вопроса — Пункт ответа.
Координаты для робота. Обязательно включи в текст жесткие идентификаторы: даты, номера документов, точные суммы и периоды, чтобы проверочная система ФНС смогла автоматически сопоставить данные.
Правовой щит. Подбери точные ссылки на статьи НК РФ или нормативные акты СФР, которые подтверждают нашу правоту и обосновывают наши действия.
Вежливый отказ (опционально). Если ведомство запрашивает документы за пределами своих полномочий (например, вне рамок проверок или за периоды, превышающие 3 года), сформулируй мотивированный и юридически безупречный отказ со ссылками на судебную практику и разъяснения Минфина.
Ограничения и формат: Стиль сухой, официально-деловой, без «воды» и эмоций. Не выдумывай статьи законов и факты. Результат выдай в виде готового текстового черновика, который можно скопировать в учетную систему (1С или ТКС).
Шаг 5. Проверьте результат в новом чате
Нейросети склонны соглашаться со своим собственным текстом, поэтому проверять черновик в том же чате бесполезно. Откройте новый диалог и, если есть возможность, выберите модель другого семейства (например, если черновик писал Claude, для проверки возьмите GPT или Gemini). У нее не должно быть доступа к истории вашей прошлой переписки.
ИИ отлично ловит крупные нестыковки и подмены законов, но может пропустить мелкую техническую ошибку — например, сбой в шкале классов или расчете процентов. Поэтому номера статей, даты и суммы штрафов из черновика вы всегда проверяете вручную по справочно-правовой системе.
Контекст: Это абсолютно новый диалог без истории предыдущей переписки.
Роль: Юрист-аудитор, который проверяет чужой готовый черновик ответа на требование ведомства.
Исходные данные: Во вложении два файла — проект нашего ответа (черновик) и исходные документы (текст требования ФНС/СФР, приложения, отчет или выгрузка из учета).
Задачи:
Статус утверждений. Внимательно сопоставь черновик с исходными документами. По каждому ключевому утверждению в тексте выведи один из трех статусов: «Подтверждено документом», «Не подтверждено» или «Противоречит документом».
Контроль законов. Отдельно собери в список все упоминания правовых норм, законов, номера статей и даты, которых изначально не было в исходных данных. Мне нужно перепроверить их в справочной системе.
Арифметика. Пересчитай вручную всю математику, суммы и контрольные соотношения в черновике. Подсвети ошибки, если они есть.
Ограничения и формат: Не переписывай черновик своими словами и не добавляй от себя новых фактов, которых нет в файлах. Выдай весь ответ одним сообщением в виде обычного текста.
ChatGPT онлайн в MashaGPT — это русскоязычный ИИ-чат для текстов, кода, файлов и повседневных вопросов
Шаг 6. Отправьте ответ на требование ФНС
Отправьте готовый и проверенный текст строго по тому же каналу, по которому пришло требование (через ТКС или 1С-Отчетность). Обязательно сохраните квитанцию и подтверждение отправки — это ваш главный юридический аргумент на случай споров о дедлайнах.
Сразу после этого займитесь «хвостами». Требование часто подсвечивает системные проблемы в бизнесе, которые не входят в сам ответ, но требуют вашего внимания:
Проверьте и скорректируйте сроки сдачи других смежных отчетов.
Посмотрите, не пора ли провести плановую спецоценку условий труда (как выяснилось в примере, рассмотренном ниже).
Направьте обязательные уведомления в ведомства, если это всплыло при анализе.
Разберите внутренние вопросы к учету, которые ИИ вынес в список уточняющих вопросов для бухгалтерии.
На этом декодирование требования и защита компании официально завершены.
ChatGPT онлайн на русском языке
ChatGPT онлайн в MashaGPT — это русскоязычный ИИ-чат для текстов, кода, файлов и повседневных вопросов
Реальный пример: требование СФР по ЕФС-1
Чтобы увидеть, как методика работает на практике, разберем реальный кейс молодой компании.
Вводные данные:
Компания. Новое ООО, зарегистрировано в марте 2026 года.
Специфика. Основной ОКВЭД — 52.10 (деятельность по складированию и хранению). Фактическая деятельность еще не запускалась, оборотов нет.
Что произошло. ЕФС-1 (Раздел 2, взносы на травматизм) за полугодие 2026 года бухгалтер подписал 28 сентября и отправил в ведомство 29 сентября 2026 года. В тот же день автоматическая система СФР сформировала протокол проверки с ошибкой, и компании мгновенно пришло требование: предоставить пояснения или внести исправления в течение 5 рабочих дней с момента вручения.
Мы прогнали комплект документов (само требование, перечень выявленных предупреждений и ЕФС-1) через нейросеть, чтобы показать вам весь цикл:
что модель нашла сама;
где она уверенно ошиблась;
как ошибку поймала проверка;
из чего сложился итоговый ответ.
Что модель нашла сама
Модели дали требование СФР и протокол проверки, без отчета ЕФС и без подсказок. Первым делом она сверила даты между документами и нашла опоздание со сдачей отчета, про которую в требовании не написано.
Дальше она расшифровала предупреждение из протокола — код проверки, условие и показатель формы, к которому оно относится.
Расшифровать код проверки и путь до элемента в XML — та работа, которую модель делает за секунды.
Третье, что модель отбросила сама, — версию про скидку к тарифу.
Осталась рабочая версия: в отчете указан не тот класс профессионального риска. Тариф 0,2 процента — это первый класс, тариф 0,6 процента — пятый, а код 52.10 по классификации видов деятельности относится как раз к пятому. Фонд с сентября 2025 года назначает тариф автоматически по основному коду из реестра, поэтому его 0,600 не случайны.
Где модель ошиблась
На задаче «перепроверь свои выводы» модель не исправилась, а достроила ошибку: привела таблицу шкалы классов профессионального риска, которой не существует, где четвертому классу соответствует тариф 0,6 процента (по закону четвертому классу соответствует 0,5 процента, а 0,6 — пятому).
А вывод о том, к какой статье относится санкция 20% за неуплату, модель в том же ответе подсветила так: «Пометка об уверенности: полная уверенность». Именно его и опровергла проверка.
Фактчекинг, проведенный в новом чате моделью другого семейства, поймал подмену статьи:
При этом ошибку в шкале классов проверяющая модель не поймала и повторила ее: две модели разных семейств независимо сошлись в одной неверной таблице.
Фактчекинг в новом чате снимает часть рисков, но нормы, номера статей и размеры санкций сверяются всегда по справочной системе вручную.
Из чего сложился итоговый ответ
Правильный ответ по такому требованию — не пояснение, а комплект документов:
Доплата недоимки и пеней платежными поручениями с номерами и датами.
Исправленный Отчет ЕФС-1.
Пояснения с указанием ошибки, ее причины и способа и результат исправления.
Приложения.
Отдельно о том, что в данном примере может решить только человек.
Фонд спросил только про тариф. Замечание по подразделу 2.3 он не запрашивал, там предупреждение, а не ошибка.
Можно ответить строго на вопрос и «не заметить предупреждение».
Можно исправить все найденное.
Предупреждение в протоколе не исчезнет само и всплывет в следующей камеральной проверке. Но исправление — это признание ошибки со всеми последствиями, и решение принимает тот, кто подписывает.
Что ИИ не сделает никогда
Нейросеть — это мощный цифровой ассистент, но не замена живому эксперту. Чтобы не совершить ошибок при работе с ведомствами, нужно четко понимать, где заканчиваются полномочия алгоритмов:
ИИ слеп к вашему реальному учету. Модель не знает, что этот контрагент — ваша «дочка», что в прошлом году у вас сменился главный бухгалтер, или что по коммерческому директору из нашего примера еще не закрыт кадровый вопрос. Она строит выводы только на тех обрывках данных, которые вы сами загрузили в чат. Каждое утверждение в черновике ответа должно опираться на ваш реальный документ, а не на фантазию модели.
ИИ не умеет принимать стратегические решения. Ответить инспектору строго на один вопрос или полностью пересдать отчет за весь период? Запросить отсрочку или попытаться успеть за пять дней? Любое из этих решений несет финансовые и юридические последствия для бизнеса. Риски всегда оценивает и берет на себя тот, кто ставит подпись на документе.
ИИ не умеет хранить коммерческую тайну. Публичные чат-интерфейсы — это открытый контур. Туда категорически запрещено загружать реальные паспорта, банковские выписки, ИНН или договоры с NDA.
Безопасная схема работы. Вы описываете нейросети суть проблемы общими словами и обезличенными суммами. Модель возвращает вам юридически выверенный каркас ответа с пустыми полями-плейсхолдерами (например, [Номер договора], [Сумма вычета]). А реальные данные вы вписываете сами — локально, на своем компьютере, прямо перед отправкой в ТКС.
Чек-лист: о чем нельзя забывать бухгалтеру при работе с ИИ
Перед тем как нажать кнопку «Отправить» в чате с моделью, сверьтесь с финальным чек-листом. Эти три правила уберегут компанию от штрафов, а вас — от утечки данных:
Никогда не отправляйте финальный текст ответа ИИ в налоговую без ручной проверки. Модель идеально структурирует текст, но она не несет ответственности перед законом. Штраф за недостоверные сведения будете платить вы, а не нейросеть.
ФНС и СФР видят ваши ИНН, КПП и адреса в ТКС. Нейросети они ни к чему. При загрузке документов в чат заменяйте реальные названия на «Ромашка» и «Контрагент-1», а ИНН — на нули. Помните, персональные данные и коммерческая тайна не должны покидать периметр вашей компании.
Если модель сослалась на письмо Минфина или определение Верховного Суда — не поленитесь открыть Консультант Плюс или Гарант и проверить существование этого номера документа. Иногда ИИ генерирует невероятно убедительные, но абсолютно несуществующие судебные прецеденты.
В MashaGPT собрано более 50 нейросетей в одной подписке. Выбирайте модели под конкретную задачу, получайте ответы нескольких нейросетей — без переключения между разными платформами.
Бухгалтер может анализировать документы и таблицы, проверять актуальные нормы через поиск в интернете и сравнивать расчеты в нескольких моделях. Эти же инструменты пригодятся другим специалистам: маркетологам — для текстов и исследований, аналитикам — для работы с данными, разработчикам — для кода, менеджерам — для отчетов и презентаций. Для команды можно организовать общий доступ к AI-инструментам в одном рабочем пространстве.
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