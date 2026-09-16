6-НДФЛ и РСВ за 9 месяцев: чек-лист проверки с помощью ИИ без передачи персональных данных

Выводы нейросети нужно сверять с учетными регистрами и первичными документами.

Несовпадение показателей само по себе не говорит об ошибке. Причиной могут быть разные даты учета выплат, вычеты и необлагаемые суммы.

Модель помогает найти резкие изменения, нулевые и отрицательные значения, а также расхождения между 6-НДФЛ и РСВ .

В нейросеть загружают только сводные показатели по месяцам — без ФИО, идентификаторов и индивидуальных выплат.

Подготовка пояснений. По результатам анализа модель формирует черновые шаблоны пояснений на типовые требования налоговой инспекции. Перед отправкой в ФНС текст необходимо проверить, дополнить ссылками на конкретные документы и при необходимости согласовать с руководителем.

Анализ расхождений. ИИ объясняет, почему итоговые базы в 6-НДФЛ и РСВ не совпадают, и указывает на возможные причины (переходящая зарплата, необлагаемые выплаты, дивиденды, больничные листы).

Поиск аномалий. Модель отмечает нестандартные ситуации: резкие скачки показателей между месяцами (например, начисления в сентябре выросли на 25%), нулевые значения там, где при штатной численности их быть не должно, отрицательные налоговые базы.

Арифметика и контрольные соотношения. Модель может проверить числовые равенства внутри форм, например строка 131 = строка 120 − строка 130, и перенос итогов. В приведенном ниже примере арифметика заранее проверена в Excel, поэтому промпт запрещает модели пересчитывать суммы. Минимальную базу по директору она может оценить только при наличии данных о его выплатах и периоде исполнения полномочий.

Нейросеть анализирует переданную ей сводную таблицу, ищет аномалии, сравнивает показатели между месяцами и выявляет расхождения между 6-НДФЛ и РСВ . Полную проверку контрольных соотношений ФНС модель не выполняет — для этого используется специализированное ПО или ручная сверка.

Что проверяет нейросеть и как подготовить данные

В MashaGPT собрано более 50 нейросетей в одной подписке. Для предварительной проверки 6-НДФЛ и РСВ загрузите обезличенную сводную таблицу: модель найдет скачки показателей, пропуски и расхождения между базами. Поиск в интернете поможет сверить выводы с актуальными разъяснениями ФНС, а ответы нескольких моделей — дополнительно проверить спорные места. Итоговые показатели бухгалтеру нужно подтвердить в учетной программе перед отправкой отчетности.

Передача в нейросеть. Готовая таблица с суммами по месяцам копируется в чат-бот вместе со специальным запросом (промптом). Промпт приведен далее в статье.

Формирование обезличенной таблицы. Из выгруженных файлов в отдельную таблицу копируются только агрегированные суммы по месяцам (доходы, вычеты, базы, исчисленные и удержанные налоги, взносы, численность). Колонки с ФИО, СНИЛС, ИНН и банковскими реквизитами в эту таблицу не переносятся.

Выгрузка сводных отчетов. В программе формируются и сохраняются в Excel три стандартных отчета: реестр (или анализ) начислений за период, анализ НДФЛ по месяцам и анализ страховых взносов.

Для работы с ИИ не требуется вручную перебивать цифры или привлекать ИТ-специалистов. В бухгалтерской программе уже сформированы нужные сводные регистры.

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Замена фамилии на условное обозначение «Сотрудник № 1» — недостаточная мера защиты, если в том же массиве сохранены СНИЛС, ИНН, дата рождения или уникальная сумма выплаты. По совокупности таких признаков физическое лицо может быть деанонимизировано косвенным способом.

Не включайте в данные для нейросети:

В таблицах не должно быть сведений, по которым можно установить конкретное физическое лицо.

Какие данные можно передавать в нейросеть, а какие — нельзя

Пример проверки 6-НДФЛ и РСВ

Покажем проверку на данных условного ООО за девять месяцев 2026 года. В примере есть переходящие выплаты и расхождение между базами по НДФЛ и взносам — нейросеть должна их обнаружить и объяснить. Условия примера: ООО зарегистрировано в декабре 2025 года;

в компании работают восемь человек, включая директора;

ежемесячная сумма выплат сотрудникам — 350 000 руб. Из нее 5 000 руб. составляют выплаты, не облагаемые страховыми взносами;

сотрудникам ежемесячно предоставляются вычеты по НДФЛ на общую сумму 15 000 руб.;

зарплату выплачивают в первой декаде следующего месяца (для целей примера — условно 5-го числа);

зарплата директора составляет 27 093 руб. в месяц и входит в общую сумму выплат;

директор исполнял полномочия в течение всех полных месяцев отчетного периода;

отпускные за октябрь в размере 87 000 руб. начислены и выплачены 20 сентября;

все получатели дохода применяют ставку НДФЛ 13%;

организация применяет общий тариф страховых взносов 30%, предельная база ни по одному сотруднику не превышена. Пример намеренно упрощен. Для наглядности рассматриваем одну зарплатную выплату в месяц. В реальной практике зарплату перечисляют не реже чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК), и НДФЛ удерживается с каждой выплаты. При подготовке данных для нейросети используйте фактические суммы из вашей учетной программы с учетом всех выплат.

6-НДФЛ: раздел 2

В расчет за девять месяцев включаются доходы, фактически выплаченные с 1 января по 30 сентября 2026 года. В примере это девять зарплатных выплат — за декабрь 2025 года и январь–август 2026 года — и отпускные за октябрь. Зарплата за сентябрь, выплаченная 5 октября, в расчет за девять месяцев не входит. Код строки Показатель Сумма, руб. 110 Количество физических лиц, получивших доход 8 120 Сумма дохода 3 237 000 130 Сумма вычетов 135 000 131 Налоговая база 3 102 000 140 Исчисленный НДФЛ 403 260 160 Удержанный НДФЛ 403 260 170 НДФЛ, не удержанный налоговым агентом 0

РСВ: подраздел 1 Раздела 1, код тарифа 01

В расчете по страховым взносам применяется принцип начисления. Заработная плата за сентябрь и отпускные за октябрь включаются в базу сентября независимо от даты фактического перечисления денежных средств. Код строки Показатель С начала года Июль Август Сентябрь 010 Численность застрахованных лиц 8 8 8 8 030 Всего начислено выплат и вознаграждений 3 237 000 350 000 350 000 437 000 040 Не подлежащие обложению страховыми взносами 45 000 5 000 5 000 5 000 050 База для начисления страховых взносов 3 192 000 345 000 345 000 432 000 060 Исчислено страховых взносов (× 30 %) 957 600 103 500 103 500 129 600

РСВ: раздел 3 по директору

Ниже приведен упрощенный фрагмент подраздела за последние три месяца отчетного периода. По условиям примера директор получал 27 093 руб. ежемесячно и исполнял полномочия в течение каждого полного месяца. Строка Показатель Июль Август Сентябрь 120 Месяц 07 08 09 130 Код категории застрахованного лица НР НР НР 140 Сумма выплат и вознаграждений 27 093 27 093 27 093 150 База для начисления страховых взносов 27 093 27 093 27 093 160 В том числе выплаты по договорам ГПХ 0 0 0 170 Исчисленные страховые взносы 8 127,90 8 127,90 8 127,90 С 2026 года база по страховым взносам за руководителя коммерческой организации за полный месяц не может быть ниже федерального МРОТ. Если фактические выплаты меньше МРОТ или отсутствуют, взносы рассчитывают исходя из минимальной базы. За неполный месяц осуществления полномочий ее определяют пропорционально.

Сравнение 6-НДФЛ и РСВ по датам учета выплат

Для денежных выплат в 6-НДФЛ имеет значение дата фактического получения дохода, а в РСВ — дата начисления. Поэтому одна операция может попасть в формы в разных месяцах или разных отчетных периодах. Вид выплаты 6-НДФЛ РСВ Результат Зарплата за август, выплаченная 05.09.2026 Отражается в сентябре Отражается в августе Входит в обе формы за девять месяцев, но учитывается в разных месяцах Отпускные за октябрь, начисленные и выплаченные 20.09.2026 Отражаются в сентябре Отражаются в сентябре Совпадение периода Зарплата за сентябрь, выплаченная 05.10.2026 Не входит в расчет за девять месяцев Отражается в сентябре Ожидаемое расхождение Зарплата за декабрь 2025 года, выплаченная 05.01.2026 Отражается в январе 2026 года Не входит в РСВ за 2026 год Ожидаемое расхождение Итоговые суммы дохода в 6‑НДФЛ и начислений в РСВ численно совпали и составили 3 237 000 руб. Однако состав этих показателей различается: в 6‑НДФЛ вошла декабрьская зарплата, а в РСВ — сентябрьская. Поскольку обе суммы равны 350 000 руб., переходящие выплаты взаимно компенсировались.

Почему показатели 6‑НДФЛ и РСВ могут различаться

Несовпадение показателей двух форм само по себе не означает ошибку. Причиной могут быть разные даты учета выплат, налоговые вычеты, суммы, освобожденные от страховых взносов, и выплаты, которые отражаются только в одной форме. Междокументное контрольное соотношение 3.1 между 6-НДФЛ и РСВ не применяется начиная с расчета за 2022 год. В письме от 15.04.2024 № БС-4-11/4421@ ФНС напомнила, что инспекция не должна запрашивать пояснения только из-за невыполнения отмененного соотношения. При этом показатели форм могут использоваться для анализа налоговых рисков с учетом фактических обстоятельств. Вид операции 6‑НДФЛ РСВ Причина расхождения Вознаграждение по договору ГПХ с обычным физическим лицом Учитывается по дате выплаты Учитывается по дате начисления вознаграждения Разные даты признания Материальная помощь в пределах необлагаемого лимита Не формирует налоговую базу; при отражении доход уменьшается на соответствующий вычет Не формирует базу по взносам в пределах установленного лимита Особый порядок обложения Дивиденды физическому лицу Отражаются в 6-НДФЛ и облагаются по применимой ставке Не включаются в базу по страховым взносам Выплата отражается только в 6‑НДФЛ Лимит освобождения обычной материальной помощи составляет 4 000 руб. на одного получателя за календарный год. Выплата по договору с зарегистрированным ИП, если она относится к его предпринимательской деятельности, не включается заказчиком ни в 6-НДФЛ, ни в РСВ. Организация не удерживает НДФЛ и не начисляет страховые взносы, а предприниматель учитывает доход в рамках применяемого налогового режима.

Разбор расхождения баз