6-НДФЛ и РСВ за 9 месяцев: чек-лист проверки с помощью ИИ без передачи персональных данных

Самое главное:
В нейросеть загружают только сводные показатели по месяцам — без ФИО, идентификаторов и индивидуальных выплат.
Модель помогает найти резкие изменения, нулевые и отрицательные значения, а также расхождения между 6-НДФЛ и РСВ.
Несовпадение показателей само по себе не говорит об ошибке. Причиной могут быть разные даты учета выплат, вычеты и необлагаемые суммы.
Выводы нейросети нужно сверять с учетными регистрами и первичными документами.
Что проверяет нейросеть и как подготовить данные
Нейросеть анализирует переданную ей сводную таблицу, ищет аномалии, сравнивает показатели между месяцами и выявляет расхождения между 6-НДФЛ и РСВ. Полную проверку контрольных соотношений ФНС модель не выполняет — для этого используется специализированное ПО или ручная сверка.
Арифметика и контрольные соотношения. Модель может проверить числовые равенства внутри форм, например строка 131 = строка 120 − строка 130, и перенос итогов. В приведенном ниже примере арифметика заранее проверена в Excel, поэтому промпт запрещает модели пересчитывать суммы. Минимальную базу по директору она может оценить только при наличии данных о его выплатах и периоде исполнения полномочий.
Поиск аномалий. Модель отмечает нестандартные ситуации: резкие скачки показателей между месяцами (например, начисления в сентябре выросли на 25%), нулевые значения там, где при штатной численности их быть не должно, отрицательные налоговые базы.
Анализ расхождений. ИИ объясняет, почему итоговые базы в 6-НДФЛ и РСВ не совпадают, и указывает на возможные причины (переходящая зарплата, необлагаемые выплаты, дивиденды, больничные листы).
Подготовка пояснений. По результатам анализа модель формирует черновые шаблоны пояснений на типовые требования налоговой инспекции. Перед отправкой в ФНС текст необходимо проверить, дополнить ссылками на конкретные документы и при необходимости согласовать с руководителем.
Как подготовить данные для проверки
Для работы с ИИ не требуется вручную перебивать цифры или привлекать ИТ-специалистов. В бухгалтерской программе уже сформированы нужные сводные регистры.
Подготовка сводится к трем простым шагам:
Выгрузка сводных отчетов. В программе формируются и сохраняются в Excel три стандартных отчета: реестр (или анализ) начислений за период, анализ НДФЛ по месяцам и анализ страховых взносов.
Формирование обезличенной таблицы. Из выгруженных файлов в отдельную таблицу копируются только агрегированные суммы по месяцам (доходы, вычеты, базы, исчисленные и удержанные налоги, взносы, численность). Колонки с ФИО, СНИЛС, ИНН и банковскими реквизитами в эту таблицу не переносятся.
Передача в нейросеть. Готовая таблица с суммами по месяцам копируется в чат-бот вместе со специальным запросом (промптом). Промпт приведен далее в статье.
В MashaGPT собрано более 50 нейросетей в одной подписке. Для предварительной проверки 6-НДФЛ и РСВ загрузите обезличенную сводную таблицу: модель найдет скачки показателей, пропуски и расхождения между базами. Поиск в интернете поможет сверить выводы с актуальными разъяснениями ФНС, а ответы нескольких моделей — дополнительно проверить спорные места. Итоговые показатели бухгалтеру нужно подтвердить в учетной программе перед отправкой отчетности.
Какие данные можно передавать в нейросеть, а какие — нельзя
В таблицах не должно быть сведений, по которым можно установить конкретное физическое лицо.
Не включайте в данные для нейросети:
Фамилии, имена, отчества сотрудников.
ИНН и СНИЛС.
Даты рождения.
Суммы выплат конкретному физическому лицу в привязке к любым идентифицирующим признакам.
Адреса, телефоны, банковские реквизиты.
Кадровые и табельные номера, по которым возможно установить личность.
Наименования подразделений с численностью один–два человека, позволяющие косвенно идентифицировать сотрудника.
Замена фамилии на условное обозначение «Сотрудник № 1» — недостаточная мера защиты, если в том же массиве сохранены СНИЛС, ИНН, дата рождения или уникальная сумма выплаты. По совокупности таких признаков физическое лицо может быть деанонимизировано косвенным способом.
Допустимые и запрещенные данные — в таблице:
Категория
Допустимо
Запрещено
Идентификация лица
Условный идентификатор (ID_001) при локальной обработке
ФИО, СНИЛС, ИНН, дата рождения
Суммы выплат
Агрегированные итоги по месяцам
Индивидуальные суммы в привязке к лицу
Структура данных
Сводные показатели: доход, база, налог, взносы
Персональные строки Раздела 3 РСВ
Кадровые сведения
Численность застрахованных лиц
Кадровые и табельные номера
Банковские данные
Суммарные выплаты по организации за период
Реквизиты счетов и назначение платежа по лицу
Форматы файлов
Таблицы со сводными данными
Готовые XML, DBF, PDF отчетов
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Пример проверки 6-НДФЛ и РСВ
Покажем проверку на данных условного ООО за девять месяцев 2026 года. В примере есть переходящие выплаты и расхождение между базами по НДФЛ и взносам — нейросеть должна их обнаружить и объяснить.
Условия примера:
ООО зарегистрировано в декабре 2025 года;
в компании работают восемь человек, включая директора;
ежемесячная сумма выплат сотрудникам — 350 000 руб. Из нее 5 000 руб. составляют выплаты, не облагаемые страховыми взносами;
сотрудникам ежемесячно предоставляются вычеты по НДФЛ на общую сумму 15 000 руб.;
зарплату выплачивают в первой декаде следующего месяца (для целей примера — условно 5-го числа);
зарплата директора составляет 27 093 руб. в месяц и входит в общую сумму выплат;
директор исполнял полномочия в течение всех полных месяцев отчетного периода;
отпускные за октябрь в размере 87 000 руб. начислены и выплачены 20 сентября;
все получатели дохода применяют ставку НДФЛ 13%;
организация применяет общий тариф страховых взносов 30%, предельная база ни по одному сотруднику не превышена.
Пример намеренно упрощен. Для наглядности рассматриваем одну зарплатную выплату в месяц. В реальной практике зарплату перечисляют не реже чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК), и НДФЛ удерживается с каждой выплаты. При подготовке данных для нейросети используйте фактические суммы из вашей учетной программы с учетом всех выплат.
6-НДФЛ: раздел 2
В расчет за девять месяцев включаются доходы, фактически выплаченные с 1 января по 30 сентября 2026 года. В примере это девять зарплатных выплат — за декабрь 2025 года и январь–август 2026 года — и отпускные за октябрь. Зарплата за сентябрь, выплаченная 5 октября, в расчет за девять месяцев не входит.
Код строки
Показатель
Сумма, руб.
110
Количество физических лиц, получивших доход
8
120
Сумма дохода
3 237 000
130
Сумма вычетов
135 000
131
Налоговая база
3 102 000
140
Исчисленный НДФЛ
403 260
160
Удержанный НДФЛ
403 260
170
НДФЛ, не удержанный налоговым агентом
0
РСВ: подраздел 1 Раздела 1, код тарифа 01
В расчете по страховым взносам применяется принцип начисления. Заработная плата за сентябрь и отпускные за октябрь включаются в базу сентября независимо от даты фактического перечисления денежных средств.
Код строки
Показатель
С начала года
Июль
Август
Сентябрь
010
Численность застрахованных лиц
8
8
8
8
030
Всего начислено выплат и вознаграждений
3 237 000
350 000
350 000
437 000
040
Не подлежащие обложению страховыми взносами
45 000
5 000
5 000
5 000
050
База для начисления страховых взносов
3 192 000
345 000
345 000
432 000
060
Исчислено страховых взносов (× 30 %)
957 600
103 500
103 500
129 600
РСВ: раздел 3 по директору
Ниже приведен упрощенный фрагмент подраздела за последние три месяца отчетного периода. По условиям примера директор получал 27 093 руб. ежемесячно и исполнял полномочия в течение каждого полного месяца.
Строка
Показатель
Июль
Август
Сентябрь
120
Месяц
07
08
09
130
Код категории застрахованного лица
НР
НР
НР
140
Сумма выплат и вознаграждений
27 093
27 093
27 093
150
База для начисления страховых взносов
27 093
27 093
27 093
160
В том числе выплаты по договорам ГПХ
0
0
0
170
Исчисленные страховые взносы
8 127,90
8 127,90
8 127,90
С 2026 года база по страховым взносам за руководителя коммерческой организации за полный месяц не может быть ниже федерального МРОТ. Если фактические выплаты меньше МРОТ или отсутствуют, взносы рассчитывают исходя из минимальной базы. За неполный месяц осуществления полномочий ее определяют пропорционально.
Сравнение 6-НДФЛ и РСВ по датам учета выплат
Для денежных выплат в 6-НДФЛ имеет значение дата фактического получения дохода, а в РСВ — дата начисления. Поэтому одна операция может попасть в формы в разных месяцах или разных отчетных периодах.
Вид выплаты
6-НДФЛ
РСВ
Результат
Зарплата за август, выплаченная 05.09.2026
Отражается в сентябре
Отражается в августе
Входит в обе формы за девять месяцев, но учитывается в разных месяцах
Отпускные за октябрь, начисленные и выплаченные 20.09.2026
Отражаются в сентябре
Отражаются в сентябре
Совпадение периода
Зарплата за сентябрь, выплаченная 05.10.2026
Не входит в расчет за девять месяцев
Отражается в сентябре
Ожидаемое расхождение
Зарплата за декабрь 2025 года, выплаченная 05.01.2026
Отражается в январе 2026 года
Не входит в РСВ за 2026 год
Ожидаемое расхождение
Итоговые суммы дохода в 6‑НДФЛ и начислений в РСВ численно совпали и составили 3 237 000 руб. Однако состав этих показателей различается: в 6‑НДФЛ вошла декабрьская зарплата, а в РСВ — сентябрьская. Поскольку обе суммы равны 350 000 руб., переходящие выплаты взаимно компенсировались.
Почему показатели 6‑НДФЛ и РСВ могут различаться
Несовпадение показателей двух форм само по себе не означает ошибку. Причиной могут быть разные даты учета выплат, налоговые вычеты, суммы, освобожденные от страховых взносов, и выплаты, которые отражаются только в одной форме.
Междокументное контрольное соотношение 3.1 между 6-НДФЛ и РСВ не применяется начиная с расчета за 2022 год. В письме от 15.04.2024 № БС-4-11/4421@ ФНС напомнила, что инспекция не должна запрашивать пояснения только из-за невыполнения отмененного соотношения. При этом показатели форм могут использоваться для анализа налоговых рисков с учетом фактических обстоятельств.
Вид операции
6‑НДФЛ
РСВ
Причина расхождения
Вознаграждение по договору ГПХ с обычным физическим лицом
Учитывается по дате выплаты
Учитывается по дате начисления вознаграждения
Разные даты признания
Материальная помощь в пределах необлагаемого лимита
Не формирует налоговую базу; при отражении доход уменьшается на соответствующий вычет
Не формирует базу по взносам в пределах установленного лимита
Особый порядок обложения
Дивиденды физическому лицу
Отражаются в 6-НДФЛ и облагаются по применимой ставке
Не включаются в базу по страховым взносам
Выплата отражается только в 6‑НДФЛ
Лимит освобождения обычной материальной помощи составляет 4 000 руб. на одного получателя за календарный год.
Выплата по договору с зарегистрированным ИП, если она относится к его предпринимательской деятельности, не включается заказчиком ни в 6-НДФЛ, ни в РСВ. Организация не удерживает НДФЛ и не начисляет страховые взносы, а предприниматель учитывает доход в рамках применяемого налогового режима.
Разбор расхождения баз
В примере итоговые суммы дохода в 6-НДФЛ и начислений в РСВ численно совпадают и составляют 3 237 000 руб. При этом состав выплат различается из-за переходящей зарплаты:
в 6-НДФЛ отражена зарплата за декабрь 2025 года, выплаченная в январе;
в РСВ отражена зарплата за сентябрь 2026 года, выплаченная в октябре.
Поскольку обе выплаты составляют 350 000 руб., они взаимно компенсировались в итоговых показателях.
База по НДФЛ составляет 3 102 000 руб., а база по страховым взносам — 3 192 000 руб. База по взносам больше на 90 000 руб.
При одинаковой исходной сумме выплат расхождение математически объясняется двумя показателями:
Вычеты по НДФЛ составили 135 000 руб. и уменьшили налоговую базу.
Выплаты, не облагаемые страховыми взносами, составили 45 000 руб. и уменьшили базу по взносам.
Разница между этими суммами составляет 90 000 руб.: 135 000 − 45 000.
По месяцам расхождение между базами стабильно и составляет 10 000 руб. Это соответствует разнице между ежемесячными вычетами по НДФЛ в размере 15 000 руб. и выплатами, не облагаемыми взносами, в размере 5 000 руб.
Такой расчет объясняет происхождение расхождения, но не подтверждает правильность применения вычетов и освобождений. Бухгалтеру нужно проверить их состав, распределение по сотрудникам и подтверждающие документы. Нейросеть может выявить и объяснить закономерность, но не может установить законность операций только по агрегированным данным.
Готовый блок для проверки в нейросети
Ниже — единый блок для копирования целиком. Блок содержит системную инструкцию, задачу, формат вывода и данные сквозного примера, приведенные в разделе «Пример проверки 6‑НДФЛ и РСВ». Для проверки отчетности конкретной организации данные в блоке «ДАННЫЕ» заменяются на собственные агрегированные суммы.
Единый блок для копирования
РОЛЬ. Ты — эксперт по налоговой отчетности, специализация — 6-НДФЛ и РСВ. Аудитория — главный бухгалтер. Тон — строго профессиональный, без общих фраз.
ОГРАНИЧЕНИЯ.
Арифметика в таблице уже проверена формулами в Excel. Не пересчитывай суммы и не проверяй базовые равенства (например, не нужно проверять, что база равна доходу минус вычеты).
Не делай глобальных выводов о правильности расчета в целом.
Не цитируй номера пунктов и подпунктов статей НК РФ по памяти; при необходимости сослаться на норму ставь маркер [ПРОВЕРИТЬ ПО СПС].
Если данных недостаточно для анализа — скажи прямо, не додумывай факты.
ЗАДАЧА. Проанализируй динамику и логику обезличенных данных за 9 месяцев 2026 года и найди аномалии. Проверь следующее:
Скачки любого показателя более чем на 20 % к предыдущему месяцу — назови месяц и вероятную легальную причину.
Пустые или нулевые значения там, где при численности 8 человек их быть не должно.
Месяцы, где исчисленный и удержанный НДФЛ расходятся более чем на 100 рублей.
Ситуации, где база по НДФЛ отрицательна.
Сверь базу по НДФЛ и базу по взносам строго на двух уровнях: а) помесячно — отметь месяцы, где расхождение между базами превышает 10 000 руб. или нестабильно относительно других месяцев; б) за девять месяцев — вычисли точную разницу между итоговыми базами, назови сумму и объясни ее происхождение через соотношение вычетов по НДФЛ и выплат, не облагаемых страховыми взносами.
ФОРМАТ ОТВЕТА.
Таблица с колонками: Показатель | Месяц | Аномалия | Вероятная причина | Что проверить бухгалтеру.
Обязательное текстовое примечание после таблицы с анализом итогового расхождения баз за 9 месяцев (согласно пункту 5б задачи). Если аномалий по пунктам 1–4 нет — напиши это явно в таблице.
ДАННЫЕ (обезличенные, агрегированные по месяцам):
Показатель
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Итого 9 мес.
Доход по 6-НДФЛ
350000
350000
350000
350000
350000
350000
350000
350000
437000
3237000
Вычеты НДФЛ
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
135000
База НДФЛ
335000
335000
335000
335000
335000
335000
335000
335000
422000
3102000
НДФЛ исчисленный
43550
43550
43550
43550
43550
43550
43550
43550
54860
403260
НДФЛ удержанный
43550
43550
43550
43550
43550
43550
43550
43550
54860
403260
Начислено в РСВ
350000
350000
350000
350000
350000
350000
350000
350000
437000
3237000
Необлагаемые взносами
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
45000
База взносов
345000
345000
345000
345000
345000
345000
345000
345000
432000
3192000
Взносы 30 %
103500
103500
103500
103500
103500
103500
103500
103500
129600
957600
Застрахованных лиц
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Инструкция по применению блока
Для проверки отчетности конкретной организации выполните следующие действия:
В блоке «ДАННЫЕ» замените суммы на собственные агрегированные показатели, подготовленные в соответствии с разделом «Какие данные можно передавать в нейросеть, а какие — нельзя».
Численность застрахованных лиц в пункте 2 задачи скорректируйте на фактическую численность организации.
Пороговые значения в задаче (20 % для скачков, 100 руб. для расхождения исчисленного и удержанного НДФЛ, 10 000 руб. для расхождения баз) — ориентировочные. Скорректируйте их под масштаб и специфику вашей организации. Если порог не задан, модель может выбрать его произвольно.
Блок копируйте целиком и вставляйте в диалоговое окно нейросети.
Результат анализа сохраните в текстовый файл для сверки с учетной системой.
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Что должна выдать модель
При тестировании нейросети с использованием данных из примера корректно работающая модель выдает структурированный анализ.
Ожидаемые находки корректной модели:
Проверяемый пункт (из промпта)
Ожидаемый вывод нейросети
Комментарий
1. Скачки показателей
В сентябре зафиксирован рост показателей:
Модель не должна помечать это как ошибку. Скачок квалифицируется как аномалия, требующая подтверждения первичным документом.
Модель может показать список причин: «Дополнительная облагаемая выплата: премия, доплата либо повышение окладов. По агрегированным данным определить вид выплаты нельзя» (в части дохода по 6-НДФЛ)
2. Пустые значения
Аномалий нет. При численности 8 человек все ключевые строки заполнены и отличны от нуля.
3. Исчисленный и удержанный НДФЛ
Расхождений нет. Суммы полностью совпадают во всех месяцах (отклонение 0 руб.).
4. Отрицательная база
Аномалий нет. Налоговая база положительна во всех периодах.
5а. Помесячное расхождение баз
Расхождение стабильно и составляет ровно 10 000 руб. ежемесячно (база взносов выше базы НДФЛ). Аномалий нестабильности нет.
Обязательное текстовое примечание (пункт 5б)
После таблицы модель обязана вывести отдельный блок с анализом итогов за период. Корректное примечание выглядит следующим образом:
Если нейросеть ограничивается только таблицей и пропускает текстовый блок, значит, модель проигнорировала часть промпта.
Признаки некачественной работы ИИ
Ответ нейросети нельзя считать надежным, если в нем есть следующие ошибки:
Несоблюдение ограничения на расчеты. Модель пересчитывает базовые равенства, хотя в промпте прямо указано, что арифметика уже проверена в Excel.
Игнорирование итоговых сумм. Модель анализирует только помесячные скачки, но не вычисляет итоговую разницу в 90 000 руб. между формами.
Несоблюдение ограничения на ссылки. Модель приводит номера пунктов и статей НК без проверки по СПС вместо согласованного маркера [ПРОВЕРИТЬ ПО СПС].
Ложная тревога. Модель называет сентябрьский скачок «ошибкой бухгалтера» или «необоснованным завышением фонда оплаты труда», при этом не учитывает возможность легальных разовых выплат.
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Бухгалтер может анализировать документы и таблицы, проверять актуальные нормы через поиск в интернете и сравнивать расчеты в нескольких моделях. Эти же инструменты пригодятся другим специалистам: маркетологам — для текстов и исследований, аналитикам — для работы с данными, разработчикам — для кода, менеджерам — для отчетов и презентаций. Для команды можно организовать общий доступ к AI-инструментам в одном рабочем пространстве.
Финальная проверка без ИИ
Нейросеть помогает провести первичную проверку отчетности, в том числе сравнить показатели по месяцам, заметить резкие изменения, найти пустые или отрицательные значения и выявить расхождения между 6-НДФЛ и РСВ. Она также может предложить возможные причины и подсказать, какие данные стоит проверить внимательнее.
При этом модель анализирует только переданную ей таблицу и не видит учетных регистров и первичных документов. Поэтому перед отправкой расчетов бухгалтеру нужно проверить найденные аномалии в учетной программе и убедиться, что все расхождения обоснованы. Окончательное решение принимает специалист, а ответственность за достоверность отчетности остается за налогоплательщиком.
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