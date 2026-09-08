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Перевозка
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Перевозка опасных и негабаритных грузов в 2026 году: полное руководство

Что делать, чтобы не сойти с ума от этой бюрократии?

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Перевозка опасных и негабаритных грузов автомобильным транспортом — одна из наиболее строго регулируемых сфер логистики. 2026 год принёс перевозчикам ряд важных изменений, касающихся как порядка оформления разрешительных документов, так и требований к самим транспортным средствам. В этой статье мы подробно разберём все аспекты.

Часть 1. Нормативная база перевозок

1.1. Перевозка опасных грузов

Основным регуляторным документом является Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), которое имеет силу на территории Российской Федерации. Дополнительно применяются:

  • Федеральный закон от 31.07.2025 № 304-ФЗ, конкретизирующий требования к консультантам по безопасности и документам;

  • Приказы Минтранса, регламентирующие порядок выдачи разрешений и подготовку водителей.

1.2. Перевозка тяжеловесных и крупногабаритных грузов

Основополагающий документ — Постановление Правительства РФ от 01.12.2023 № 2060 «Об утверждении Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» . Этот документ действует до 1 марта 2030 года и устанавливает:

  • допустимые массу, нагрузку на ось и габариты транспортного средства;

  • порядок выдачи специального разрешения на движение;

  • порядок возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам .

Перевозка опасных и негабаритных грузов в 2026 году – это не про «загрузил и поехал», а про «а не забыл ли я ещё одну бумажку?». Нормативка меняется, штрафы растут, и чтобы не стоять на посту с пустыми глазами, лучше сразу разобраться, что возить в кабине, кто выдаёт разрешения и что случилось с 1 сентября.

Параметр

Было (до 2026 года)

Стало (с 2026 года)

Разрешения для опасных грузов

Срок выдачи до 15 рабочих дней

Срок выдачи до 6 рабочих дней (по правилам ЕАЭС)

Разрешения для негабарита

Срок выдачи до 11 рабочих дней

Срок выдачи до 10 рабочих дней

Экстренное оформление

Отсутствовало

3 часа с момента регистрации заявки

Форма заявления

Отдельные заявления на ОГ и негабарит

Единая форма для совмещённых перевозок

ЭТРН

Не заменяла бумажные документы

Не заменяет бумажные документы

QR-код на разрешении

Рекомендовался

Обязателен (без него разрешение недействительно)

GPS-трекеры для грузов > 50 т

Рекомендовались

Обязательны с передачей данных в ГИБДД

Согласование маршрутов

Последовательное

Параллельное (экономия до 5 дней)

Временные ограничения при жаре > +32°C

Действовали

Действуют (с 10:00 до 22:00 с 20.06 по 31.08)

Часть 4. Документы для перевозки

4.1. Для опасных грузов (все классы 1–9)

В кабине водителя обязательно должны находиться :

  1. Свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя (срок действия — 5 лет);

  2. Свидетельство о допуске ТС к перевозке опасных грузов;

  3. Письменные инструкции — аварийная карточка на каждое перевозимое вещество;

  4. Транспортная накладная (CMR или ТТН) с указанием ООН-номера, класса и упаковочной группы;

  5. Специальное разрешение (для классов 1 и 7 — строго в бумажном виде, для остальных — с QR-кодом);

  6. Копия приказа о назначении консультанта по безопасности согласно ст. 13 ДОПОГ.

Важно: ЭТРН не заменяет перечисленные документы. Инспектор вправе оштрафовать за отсутствие бумажного оригинала даже при наличии электронной накладной.

4.2. Для негабаритных грузов

  1. Специальное разрешение на движение по маршруту (с QR-кодом);

  2. Акт замера габаритов и веса от грузоотправителя;

  3. Схема движения с указанием мест сужений, мостов и путепроводов;

  4. План обеспечения безопасности (при ширине более 4 м или длине более 30 м);

  5. Приказ о назначении машин прикрытия (при ширине более 4,5 м).

Часть 5. Порядок получения специальных разрешений

5.1. Кто выдаёт разрешения

В зависимости от уровня дорог :

  • Федеральные трассы — ФКУ «Росдормониторинг» через Госуслуги;

  • Региональные дороги — уполномоченный орган субъекта РФ;

  • Местные дороги — администрация муниципалитета;

  • Частные дороги — владелец дороги.

При смешанном маршруте заявление подаётся в орган самого высокого уровня.

5.2. Документы для подачи заявления

По ПП РФ № 2060 через Единый портал госуслуг подаются :

  1. Заявление по утверждённой форме;

  2. Схема ТС с грузом с указанием размеров, осей и нагрузок;

  3. Сведения о ТС и прицепе (марка, госномер, технические характеристики);

  4. Маршрут с пунктами отправления и назначения;

  5. Расчёт воздействия на инфраструктуру (при необходимости);

  6. Квитанция об оплате госпошлины — 1600 рублей (ст. 333.33 НК РФ).

5.3. Сроки рассмотрения

  • Типовые маршруты — до 3 часов в автоматическом режиме ;

  • Нетиповые маршруты — до 11 рабочих дней;

  • При согласовании с ГИБДД — до 15 рабочих дней;

  • Максимальный срок действия разрешения — 135 календарных дней.

Маршрут устанавливается системой в автоматическом режиме в срок, не превышающий одного календарного дня с момента регистрации заявления .

Часть 6. Консультант по безопасности

Согласно ст. 13 ДОПОГ и п. 19 ст. 304-ФЗ, в штате компании или по договору должен быть консультант по безопасности перевозок опасных грузов. Его обязанности:

  • Проведение инструктажей водителей;

  • Контроль документооборота;

  • Составление плана обеспечения безопасности;

  • Подготовка ежегодного отчёта.

Свидетельство консультанта действительно 5 лет, выдаётся Ространснадзором по результатам экзамена и вносится в специальный реестр. Штраф за отсутствие консультанта — до 50 000 рублей на юридическое лицо.

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Часть 7. Изменения с 1 сентября 2026 года

7.1. QR-коды на разрешениях

Бумажные разрешения на негабарит и опасные грузы приравниваются к электронным только при наличии машиночитаемой метки (QR-кода). Без QR-кода разрешение считается недействительным.

7.2. Сокращение сроков выдачи (ЕАЭС)

  • Для опасных грузов — не более 6 рабочих дней;

  • Для негабарита — до 10 рабочих дней при необходимости согласования;

  • В экстренной ситуации — 3 часа с момента регистрации заявки.

7.3. Единая форма заявления

Для совмещённых перевозок (опасный груз + негабарит) с 1 сентября 2026 года можно подавать одно заявление на два разрешения через единый кабинет на Госуслугах. Согласование с владельцами дорог теперь идёт параллельно, а не последовательно — экономия до 5 дней.

7.4. Ужесточение штрафов

За недостоверные габариты или несовпадение данных в ЭТРН и бумажной накладной — штрафы до 80 000–100 000 рублей для юридических лиц по ст. 12.21.1 КоАП РФ.

7.5. GPS-трекинг

Для грузов массой более 50 тонн с 1 сентября 2026 года обязательно наличие GPS-трекера с передачей данных в ГИБДД в реальном времени.

Часть 8. Штрафы за нарушения

Нарушение

Размер штрафа для юрлиц

Отсутствие разрешения

До 100 000 руб.

Превышение габаритов > 10 см

До 100 000 руб. + разворот

Несовпадение данных в ЭТРН и бумагах

До 80 000 руб. (ст. 12.21.1 КоАП РФ)

Отсутствие консультанта по безопасности

До 50 000 руб.

Отсутствие письменных инструкций (ОГ)

Штраф и приостановка перевозки

Отсутствие QR-кода на разрешении

Разрешение недействительно

За нарушение требований, установленных Правилами, перевозчики несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях .

2026 год принёс перевозчикам как упрощения (единая форма заявления, параллельное согласование, сокращение сроков), так и новые требования (QR-коды, GPS-трекинг, ужесточение штрафов). Главное правило для успешной перевозки — тщательная подготовка документов и строгое соблюдение маршрута. При сомнениях — консультируйтесь со специалистами и не рискуйте: цена ошибки может составлять сотни тысяч рублей.

Чем наша компания может помочь перевозчикам:

Мы берём на себя полное сопровождение перевозок опасных и негабаритных грузов:

Оформление разрешений «под ключ» — подготовка и подача заявлений через Госуслуги, оплата госпошлины, получение готового разрешения.

Консультант по безопасности — назначение консультанта по ДОПОГ в штат или по договору (согласно ст. 13 ДОПОГ).

Согласование маршрутов — с Росавтодором, региональными властями, ГИБДД и владельцами инженерных сетей (ЛЭП, газопроводы).

Юридическое сопровождение — консультации по штрафам и обжалование решений контролирующих органов.

Что вы получаете: готовое разрешение (бумажное с QR-кодом или электронное) в установленный срок, без простоев на постах и без риска штрафов до 100 000 рублей.

Оставьте заявку в форме обратной связи — мы рассчитаем точную стоимость и сроки для вашего маршрута в кротчайшие сроки.

Чек-лист и памятка водителей доступны по ссылке https://disk.yandex.ru/d/-1s1VCSvILLP8g или по qr-коду

Перевозка опасных и негабаритных грузов в 2026 году: полное руководство

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Учет. Контроль. Налоги.

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