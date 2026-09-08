Перевозка опасных и негабаритных грузов в 2026 году: полное руководство

Часть 6. Консультант по безопасности

Согласно ст. 13 ДОПОГ и п. 19 ст. 304-ФЗ, в штате компании или по договору должен быть консультант по безопасности перевозок опасных грузов. Его обязанности:

Проведение инструктажей водителей;

Контроль документооборота;

Составление плана обеспечения безопасности;

Подготовка ежегодного отчёта.

Свидетельство консультанта действительно 5 лет, выдаётся Ространснадзором по результатам экзамена и вносится в специальный реестр. Штраф за отсутствие консультанта — до 50 000 рублей на юридическое лицо.