Перевозка опасных и негабаритных грузов в 2026 году: полное руководство

Перевозка опасных и негабаритных грузов автомобильным транспортом — одна из наиболее строго регулируемых сфер логистики. 2026 год принёс перевозчикам ряд важных изменений, касающихся как порядка оформления разрешительных документов, так и требований к самим транспортным средствам. В этой статье мы подробно разберём все аспекты.
Часть 1. Нормативная база перевозок
1.1. Перевозка опасных грузов
Основным регуляторным документом является Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), которое имеет силу на территории Российской Федерации. Дополнительно применяются:
Федеральный закон от 31.07.2025 № 304-ФЗ, конкретизирующий требования к консультантам по безопасности и документам;
Приказы Минтранса, регламентирующие порядок выдачи разрешений и подготовку водителей.
1.2. Перевозка тяжеловесных и крупногабаритных грузов
Основополагающий документ — Постановление Правительства РФ от 01.12.2023 № 2060 «Об утверждении Правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» . Этот документ действует до 1 марта 2030 года и устанавливает:
допустимые массу, нагрузку на ось и габариты транспортного средства;
порядок выдачи специального разрешения на движение;
порядок возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам .
Перевозка опасных и негабаритных грузов в 2026 году – это не про «загрузил и поехал», а про «а не забыл ли я ещё одну бумажку?». Нормативка меняется, штрафы растут, и чтобы не стоять на посту с пустыми глазами, лучше сразу разобраться, что возить в кабине, кто выдаёт разрешения и что случилось с 1 сентября.
Параметр
Было (до 2026 года)
Стало (с 2026 года)
Разрешения для опасных грузов
Срок выдачи до 15 рабочих дней
Срок выдачи до 6 рабочих дней (по правилам ЕАЭС)
Разрешения для негабарита
Срок выдачи до 11 рабочих дней
Срок выдачи до 10 рабочих дней
Экстренное оформление
Отсутствовало
3 часа с момента регистрации заявки
Форма заявления
Отдельные заявления на ОГ и негабарит
Единая форма для совмещённых перевозок
ЭТРН
Не заменяла бумажные документы
Не заменяет бумажные документы
QR-код на разрешении
Рекомендовался
Обязателен (без него разрешение недействительно)
GPS-трекеры для грузов > 50 т
Рекомендовались
Обязательны с передачей данных в ГИБДД
Согласование маршрутов
Последовательное
Параллельное (экономия до 5 дней)
Временные ограничения при жаре > +32°C
Действовали
Действуют (с 10:00 до 22:00 с 20.06 по 31.08)
Часть 4. Документы для перевозки
4.1. Для опасных грузов (все классы 1–9)
В кабине водителя обязательно должны находиться :
Свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя (срок действия — 5 лет);
Свидетельство о допуске ТС к перевозке опасных грузов;
Письменные инструкции — аварийная карточка на каждое перевозимое вещество;
Транспортная накладная (CMR или ТТН) с указанием ООН-номера, класса и упаковочной группы;
Специальное разрешение (для классов 1 и 7 — строго в бумажном виде, для остальных — с QR-кодом);
Копия приказа о назначении консультанта по безопасности согласно ст. 13 ДОПОГ.
Важно: ЭТРН не заменяет перечисленные документы. Инспектор вправе оштрафовать за отсутствие бумажного оригинала даже при наличии электронной накладной.
4.2. Для негабаритных грузов
Специальное разрешение на движение по маршруту (с QR-кодом);
Акт замера габаритов и веса от грузоотправителя;
Схема движения с указанием мест сужений, мостов и путепроводов;
План обеспечения безопасности (при ширине более 4 м или длине более 30 м);
Приказ о назначении машин прикрытия (при ширине более 4,5 м).
Часть 5. Порядок получения специальных разрешений
5.1. Кто выдаёт разрешения
В зависимости от уровня дорог :
Федеральные трассы — ФКУ «Росдормониторинг» через Госуслуги;
Региональные дороги — уполномоченный орган субъекта РФ;
Местные дороги — администрация муниципалитета;
Частные дороги — владелец дороги.
При смешанном маршруте заявление подаётся в орган самого высокого уровня.
5.2. Документы для подачи заявления
По ПП РФ № 2060 через Единый портал госуслуг подаются :
Заявление по утверждённой форме;
Схема ТС с грузом с указанием размеров, осей и нагрузок;
Сведения о ТС и прицепе (марка, госномер, технические характеристики);
Маршрут с пунктами отправления и назначения;
Расчёт воздействия на инфраструктуру (при необходимости);
Квитанция об оплате госпошлины — 1600 рублей (ст. 333.33 НК РФ).
5.3. Сроки рассмотрения
Типовые маршруты — до 3 часов в автоматическом режиме ;
Нетиповые маршруты — до 11 рабочих дней;
При согласовании с ГИБДД — до 15 рабочих дней;
Максимальный срок действия разрешения — 135 календарных дней.
Маршрут устанавливается системой в автоматическом режиме в срок, не превышающий одного календарного дня с момента регистрации заявления .
Часть 6. Консультант по безопасности
Согласно ст. 13 ДОПОГ и п. 19 ст. 304-ФЗ, в штате компании или по договору должен быть консультант по безопасности перевозок опасных грузов. Его обязанности:
Проведение инструктажей водителей;
Контроль документооборота;
Составление плана обеспечения безопасности;
Подготовка ежегодного отчёта.
Свидетельство консультанта действительно 5 лет, выдаётся Ространснадзором по результатам экзамена и вносится в специальный реестр. Штраф за отсутствие консультанта — до 50 000 рублей на юридическое лицо.
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Часть 7. Изменения с 1 сентября 2026 года
7.1. QR-коды на разрешениях
Бумажные разрешения на негабарит и опасные грузы приравниваются к электронным только при наличии машиночитаемой метки (QR-кода). Без QR-кода разрешение считается недействительным.
7.2. Сокращение сроков выдачи (ЕАЭС)
Для опасных грузов — не более 6 рабочих дней;
Для негабарита — до 10 рабочих дней при необходимости согласования;
В экстренной ситуации — 3 часа с момента регистрации заявки.
7.3. Единая форма заявления
Для совмещённых перевозок (опасный груз + негабарит) с 1 сентября 2026 года можно подавать одно заявление на два разрешения через единый кабинет на Госуслугах. Согласование с владельцами дорог теперь идёт параллельно, а не последовательно — экономия до 5 дней.
7.4. Ужесточение штрафов
За недостоверные габариты или несовпадение данных в ЭТРН и бумажной накладной — штрафы до 80 000–100 000 рублей для юридических лиц по ст. 12.21.1 КоАП РФ.
7.5. GPS-трекинг
Для грузов массой более 50 тонн с 1 сентября 2026 года обязательно наличие GPS-трекера с передачей данных в ГИБДД в реальном времени.
Часть 8. Штрафы за нарушения
Нарушение
Размер штрафа для юрлиц
Отсутствие разрешения
До 100 000 руб.
Превышение габаритов > 10 см
До 100 000 руб. + разворот
Несовпадение данных в ЭТРН и бумагах
До 80 000 руб. (ст. 12.21.1 КоАП РФ)
Отсутствие консультанта по безопасности
До 50 000 руб.
Отсутствие письменных инструкций (ОГ)
Штраф и приостановка перевозки
Отсутствие QR-кода на разрешении
Разрешение недействительно
За нарушение требований, установленных Правилами, перевозчики несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях .
2026 год принёс перевозчикам как упрощения (единая форма заявления, параллельное согласование, сокращение сроков), так и новые требования (QR-коды, GPS-трекинг, ужесточение штрафов). Главное правило для успешной перевозки — тщательная подготовка документов и строгое соблюдение маршрута. При сомнениях — консультируйтесь со специалистами и не рискуйте: цена ошибки может составлять сотни тысяч рублей.
Чем наша компания может помочь перевозчикам:
Мы берём на себя полное сопровождение перевозок опасных и негабаритных грузов:
Оформление разрешений «под ключ» — подготовка и подача заявлений через Госуслуги, оплата госпошлины, получение готового разрешения.
Консультант по безопасности — назначение консультанта по ДОПОГ в штат или по договору (согласно ст. 13 ДОПОГ).
Согласование маршрутов — с Росавтодором, региональными властями, ГИБДД и владельцами инженерных сетей (ЛЭП, газопроводы).
Юридическое сопровождение — консультации по штрафам и обжалование решений контролирующих органов.
Что вы получаете: готовое разрешение (бумажное с QR-кодом или электронное) в установленный срок, без простоев на постах и без риска штрафов до 100 000 рублей.
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Чек-лист и памятка водителей доступны по ссылке https://disk.yandex.ru/d/-1s1VCSvILLP8g или по qr-коду
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