Новые формы уведомлений МВД с 1 сентября 2026 года: что работодателю нужно поменять в рабочих процессах

Ошибка № 3. Не собран полный комплект документов

По пункту 5 Порядка к уведомлениям о заключении и прекращении договора прилагаются согласия на обработку персональных данных. Для каждого случая предусмотрен отдельный рекомендуемый образец.

Поэтому нужно обновить инструкции и для приема, и для увольнения иностранного работника.

В согласии указываются:

Данные иностранного гражданина.

Сведения о документе, удостоверяющем личность.

Орган или организация, в который либо через который направляется уведомление.