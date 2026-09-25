Новые формы уведомлений МВД с 1 сентября 2026 года: что работодателю нужно поменять в рабочих процессах

Ошибка № 1. Компания использует старые формы
С 1 сентября 2026 года действует приказ МВД от 12.05.2026 № 290. Он заменил приказ № 536 и будет действовать до 1 сентября 2032 года.
Для работодателей важны:
приложение № 7 — уведомление о заключении трудового договора или договора ГПХ;
приложение № 8 — уведомление о прекращении или расторжении договора;
приложение № 9 — порядок подачи уведомлений.
Если документы формируются через 1С, HRM-систему или другой сервис, нужно проверить, что используются формы по приказу № 290. При массовом найме ошибка в одном шаблоне может затронуть сразу нескольких работников.
Ошибка № 2. Форма обновлена, а данные — нет
Изменился не только бланк, но и состав сведений.
Что изменилось:
Что изменилось
Что указывать
Срок действия договора
Для срочного договора — период действия, для договора на неопределенный срок — отметку «Бессрочный»
Пол иностранного гражданина
В форме появилось отдельное поле для указания пола
ИНН работодателя
Из названия поля исключена прежняя оговорка «при наличии»
При ручном заполнении эти сведения нужно сверять с личным делом и договором. При автоматическом — проверить, что данные есть в карточке сотрудника и корректно переносятся в новую форму. А через Мигрантекс — вы можете разом отправить уведомления по всем иностранным сотрудникам!
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Судебная практика показывает, что ссылка на техническую ошибку не всегда помогает. В одном из дел ИП вовремя подал уведомление и указал необходимые сведения, но использовал устаревший бланк и не оформил документ по действовавшему порядку. Суд установил нарушение по ст. 18.15 КоАП.
Ошибка № 3. Не собран полный комплект документов
По пункту 5 Порядка к уведомлениям о заключении и прекращении договора прилагаются согласия на обработку персональных данных. Для каждого случая предусмотрен отдельный рекомендуемый образец.
Поэтому нужно обновить инструкции и для приема, и для увольнения иностранного работника.
В согласии указываются:
Данные иностранного гражданина.
Сведения о документе, удостоверяющем личность.
Орган или организация, в который либо через который направляется уведомление.
Согласие действует бессрочно с даты подписания и может быть отозвано письменным заявлением.
Какая ответственность предусмотрена
Часть 3 ст. 18.15 КоАП предусматривает ответственность за неуведомление МВД, нарушение формы, порядка или срока подачи.
Штрафы:
Кто нарушил
Большинство регионов
Москва, Санкт-Петербург, МО и ЛО
Гражданин
2 000 – 5 000 ₽
5 000 – 7 000 ₽
Должностное лицо
35 000 – 50 000 ₽
35 000 – 70 000 ₽
Юридическое лицо
400 000 – 800 000 ₽
400 000 – 1 000 000 ₽
Для юридических лиц также возможно административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Если нарушения допущены по нескольким иностранным гражданам, ответственность наступает отдельно по каждому сотруднику.
Что осталось прежним
Срок подачи не изменился — уведомление нужно направить в течение трех рабочих дней.
Подать его можно:
Лично на бумаге в территориальный орган МВД либо через предусмотренную порядком уполномоченную организацию.
Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В электронном виде через Госуслуги.
Уведомление подается отдельно на каждого иностранного гражданина и направляется в МВД того субъекта РФ, где он работает.
Обязанность распространяется на случаи заключения и прекращения трудовых и гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами, а не только с работниками, которым нужен патент.
Как Мигрантекс помогает работать с уведомлениями
При найме или увольнении иностранного сотрудника в системе создается черновик отчета. В нем фиксируются сведения о сотруднике и договоре, статус работодателя, вид деятельности, место подачи и способ отправки.
После проверки данных можно сформировать файл уведомления и отслеживать его статус — от черновика до отправленного и доставленного.
В системе можно сохранить подтверждение отправки, а в карточке сотрудника — историю уведомлений, документы и события. Также за сотрудником можно закрепить ответственного.
В результате по каждому работнику видно, когда его приняли или уволили, какой отчет сформировали, как его направили и чем подтверждается отправка.
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