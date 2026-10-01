Приостановка деятельности на 90 суток: цена ошибки в миграционном учете

За что грозит приостановление деятельности до 90 суток

Административное приостановление деятельности — отдельный вид наказания по ст. 3.12 КоАП. Это временное прекращение работы юрлиц или ИП, их подразделений и производственных участков, эксплуатации зданий, сооружений, транспорта, отдельных видов работ и услуг.

Ключевая норма — ст. 18.15 КоАП. Штраф и приостановление там прописаны как альтернатива.

Нарушение (ст. 18.15 КоАП) Штраф Привлечение к деятельности иностранца без патента или разрешения на работу (когда они требуются), не по профессии из патента, в чужом регионе (ч. 1); без разрешения на привлечение иностранных работников (ч. 2) 250 000 – 800 000 руб. Неуведомление МВД о заключении или прекращении трудового либо ГПХ-договора, нарушение срока, порядка или формы (ч. 3) 400 000 – 800 000 руб. Те же нарушения в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области (ч. 4) 400 000 – 1 000 000 руб.

По каждой части статьи альтернатива штрафу — приостановление деятельности на 14–90 суток.

Ответственность наступает за каждого иностранца отдельно (примечание 2 к ст. 18.15 КоАП). Три работника без патента — три состава, пять неотправленных уведомлений — пять. В Москве это до 5 млн руб. или приостановление деятельности, которое может перекрыть любую сумму штрафов.

Термин «привлечение к трудовой деятельности» трактуется широко — как допуск в любой форме к работам или услугам (примечание 1 к ст. 18.15 КоАП). Так наказывают за стажеров и работников подрядчика. Патент выдают под конкретный вид деятельности на территории конкретного субъекта РФ. Если разнорабочий встал к станку или приехал на объект в соседнюю область — это нарушение по ч. 1 ст. 18.15 КоАП.

Распространенная ошибка — искать приостановление деятельности в ч. 4 ст. 18.9 КоАП (неисполнение принимающей стороной обязанностей по учету). Эта норма предусматривает только штрафы. Но на практике нарушение учета редко бывает единственным. При проведении проверки выявляют работу без патента, несоответствие вида деятельности, пропуск уведомления. В итоге ч. 4 ст. 18.9 КоАП переходит в ч. 1 или ч. 3 ст. 18.15 КоАП, где уже предусмотрено административное приостановление.

Важные сроки:

уведомление о прибытии, которое подает принимающая сторона — семь рабочих дней со дня прибытия (гражданам ЕАЭС — 30 суток);

уведомление о заключении и прекращении трудового или ГПХ-договора — три рабочих дня.

Срок не восстанавливается. Поданное на четвертый день уведомление — уже состав по ч. 3 ст. 18.15 КоАП.

Если иностранец проживает в помещениях компании (общежитие, вахтовый городок, бытовки), работодатель выступает для него принимающей стороной и обязан поставить его на учет по своему адресу.