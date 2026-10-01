Приостановка деятельности на 90 суток: цена ошибки в миграционном учете

Самое главное
Приостановление деятельности по ст. 3.12 КоАП означает временное прекращение работы юрлица или ИП, его подразделений, объектов, транспорта, отдельных работ и услуг.
Приостанавливает деятельность только суд, но фактически это могут сделать досрочно. До заседания инспектор МВД вправе применить временный запрет деятельности.
Основной риск — ст. 18.15 КоАП. За нарушение правил привлечения иностранных работников альтернатива штрафу — приостановление на срок от 14 до 90 суток. Ответственность наступает за каждого иностранца отдельно.
Срок считается по факту остановки. Не с даты решения суда, а с момента фактического прекращения деятельности. Время досудебного простоя засчитывается. Постановление исполняется немедленно.
Последствия тяжелее штрафа. Нет выручки, но остаются зарплата, аренда, налоги, неустойки, риски по госконтрактам и кассовый разрыв.
За что грозит приостановление деятельности до 90 суток
Административное приостановление деятельности — отдельный вид наказания по ст. 3.12 КоАП. Это временное прекращение работы юрлиц или ИП, их подразделений и производственных участков, эксплуатации зданий, сооружений, транспорта, отдельных видов работ и услуг.
Ключевая норма — ст. 18.15 КоАП. Штраф и приостановление там прописаны как альтернатива.
Нарушение (ст. 18.15 КоАП)
Штраф
Привлечение к деятельности иностранца без патента или разрешения на работу (когда они требуются), не по профессии из патента, в чужом регионе (ч. 1); без разрешения на привлечение иностранных работников (ч. 2)
250 000 – 800 000 руб.
Неуведомление МВД о заключении или прекращении трудового либо ГПХ-договора, нарушение срока, порядка или формы (ч. 3)
400 000 – 800 000 руб.
Те же нарушения в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области (ч. 4)
400 000 – 1 000 000 руб.
По каждой части статьи альтернатива штрафу — приостановление деятельности на 14–90 суток.
Ответственность наступает за каждого иностранца отдельно (примечание 2 к ст. 18.15 КоАП). Три работника без патента — три состава, пять неотправленных уведомлений — пять. В Москве это до 5 млн руб. или приостановление деятельности, которое может перекрыть любую сумму штрафов.
Термин «привлечение к трудовой деятельности» трактуется широко — как допуск в любой форме к работам или услугам (примечание 1 к ст. 18.15 КоАП). Так наказывают за стажеров и работников подрядчика. Патент выдают под конкретный вид деятельности на территории конкретного субъекта РФ. Если разнорабочий встал к станку или приехал на объект в соседнюю область — это нарушение по ч. 1 ст. 18.15 КоАП.
Распространенная ошибка — искать приостановление деятельности в ч. 4 ст. 18.9 КоАП (неисполнение принимающей стороной обязанностей по учету). Эта норма предусматривает только штрафы. Но на практике нарушение учета редко бывает единственным. При проведении проверки выявляют работу без патента, несоответствие вида деятельности, пропуск уведомления. В итоге ч. 4 ст. 18.9 КоАП переходит в ч. 1 или ч. 3 ст. 18.15 КоАП, где уже предусмотрено административное приостановление.
Важные сроки:
уведомление о прибытии, которое подает принимающая сторона — семь рабочих дней со дня прибытия (гражданам ЕАЭС — 30 суток);
уведомление о заключении и прекращении трудового или ГПХ-договора — три рабочих дня.
Срок не восстанавливается. Поданное на четвертый день уведомление — уже состав по ч. 3 ст. 18.15 КоАП.
Если иностранец проживает в помещениях компании (общежитие, вахтовый городок, бытовки), работодатель выступает для него принимающей стороной и обязан поставить его на учет по своему адресу.
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90 суток — это остановка бизнеса, а не штраф
Три ключевые особенности приостановки деятельности компании:
1. Бизнес могут остановить еще до решения суда. Приостановление назначает исключительно судья, куда инспектор МВД передает материалы в течение трех суток (ч. 1 ст. 28.8 КоАП). Но инспектор вправе заблокировать работу компании до заседания, применив меру обеспечения производства по делу — временный запрет деятельности (ст. 27.16–27.17 КоАП). Для «миграционных» составов (включая ст. 18.15 КоАП) это прямо разрешено законом. Инспектор сразу опечатывает помещения или кассы, материалы передают в суд немедленно, а судья обязан рассмотреть дело в течение семи суток (ч. 4 ст. 28.8, ч. 5 ст. 29.6 КоАП).
2. Срок наказания жестко ограничен, его отсчет идет по часам. Общий максимум составляет 90 суток, но для миграционных правонарушений установлен специальный нижний порог — от 14 до 90 суток (например, примечание к ст. 18.15 КоАП). Срок исчисляют не с даты вынесения судебного акта, а с момента фактического прекращения деятельности — составления протокола о временном запрете инспектором или начала работы судебных приставов (ч. 5 ст. 29.6, ч. 2 ст. 32.12 КоАП). Время досудебного простоя полностью засчитывается в итоговый срок.
3. Приостановление — крайняя мера. Суд выбирает эту санкцию, только если менее строгое наказание (штраф) не позволит достичь целей административного наказания (абз. 2 ч. 1 ст. 3.12 КоАП). У суда всегда есть выбор. Главная задача защиты — доказать, что нарушение совершено впервые, не повлекло необратимых последствий, и денежного штрафа достаточно для исправления ситуации.
Суд может назначить частичное приостановление — остановить не всю организацию, а конкретный объект — площадку, где трудились иностранцы без документов.
Что происходит после решения суда о приостановлении деятельности
Исполнение постановления о приостановлении деятельности начинается немедленно, сразу после вынесения решения суда — не дожидаясь его вступления в силу (ч. 1 ст. 32.12 КоАП). Судебные приставы приступают к опечатыванию помещений, складов и касс, вводят запрет на эксплуатацию объектов и транспорта (ч. 2 ст. 32.12 КоАП).
При этом закон запрещает применять меры с необратимыми последствиями для жизнеобеспечения: котельные и другие критически важные системы не отключают, но остальную деятельность останавливают полностью.
Персонал. Специальной нормы в ТК для ситуации с приостановлением нет. На практике этот период оформляют как простой по вине работодателя (ч. 1 ст. 157 ТК) с выплатой не менее двух третей от средней заработной платы. Сотрудников можно перевести на другой объект или на удаленную работу, но уволить по причине остановки деятельности нельзя.
Деньги и контрагенты. Приостановление почти всегда дороже штрафа — неустойки за срыв сроков, риски по госконтрактам, кассовый разрыв, ограничения банков, потеря репутации. Для малого бизнеса три месяца простоя нередко означают конец деятельности.
Как судья выбирает между штрафом и приостановлением деятельности на 90 суток
Санкция построена через «либо», поэтому суд обязан мотивировать, почему недостаточно штрафа. Влияют характер нарушения, число иностранцев и составов, повторность, устранение нарушения, имущественное положение компании (ч. 3 ст. 4.1 КоАП), признание вины (ст. 4.2 КоАП). Штраф могут назначить и компании, и должностному лицу. Срок давности — год со дня совершения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП), а по пропущенному уведомлению — с даты истечения трехдневного срока, а не с момента, когда инспектор нашел нарушение.
Масштаб практики:
По данным судебной статистики, за I полугодие 2025 года суды назначили по ст. 18.15–18.17 КоАП штрафы на сумму более 1,6 млрд руб. против 989,8 млн руб. за I полугодие 2024 года. Число привлеченных выросло на 30 % — до 9 546 лиц, из них 5 638 юридических лиц.
По данным МВД за I полугодие 2026 года работодатели совершили 50 тыс. административных правонарушений (+22,1 % к аналогичному периоду 2025 года), а число внеплановых проверок бизнеса выросло на 42,5 % при результативности 90,3 %.
Приостановление назначают нечасто, но при множественных нарушениях риск растет кратно.
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Четыре линии защиты при составлении протокола о приостановлении деятельности
Оспорить состав. Ссылаясь на постановление КС от 04.02.2020 № 7-П, доказывать отсутствие состава по ч. 3 ст. 18.15 КоАП: если новый договор не заключался, а изменились лишь условия действующего, повторное уведомление не требуется.
Сюда же относится доказательство того, что уведомление ушло в срок, а сбой случился на стороне сервиса или почты: храните квитанции и скриншоты с датой отправки.
Просить штраф вместо приостановления. Заявлять ходатайство со ссылкой на абз. 2 ч. 1 ст. 3.12 КоАП, аргументируя это тем, что нарушения уже устранены: все уведомления поданы, сотрудники оформлены.
Снизить штраф. Замена штрафа предупреждением для МСП (ст. 4.1.1 КоАП) маловероятна: суды все чаще связывают миграционные нарушения с угрозой безопасности государства и отказывают.
Более надежная стратегия — применение ч. 3.2–3.3 ст. 4.1 КоАП, которые позволяют снизить минимальный порог штрафа: до 125 000 рублей по ч. 1 ст. 18.15 КоАП и до 200 000 рублей по ч. 3.
Затормозить исполнение. Жалоба подается в течение 10 дней со дня вручения копии постановления (ч. 1 ст. 30.3 КоАП), вышестоящий суд рассматривает ее в пятидневный срок (ч. 5 ст. 30.5 КоАП).
Важно: приостановить исполнение решения суда по ходатайству компании невозможно. Эту позицию неоднократно подтверждали Верховный Суд (Вопрос 5 Обзора за IV квартал 2005 года) и Конституционный Суд (определение № 2156-О). Статья 31.6 КоАП дает такое право только прокурору через протест. Но даже он, согласно ч. 2 той же статьи, не останавливает приостановление деятельности.
Рабочая тактика вместо заморозки: параллельно с подачей жалобы необходимо оперативно устранить все нарушения и заявить в суд ходатайство о досрочном прекращении исполнения административного наказания по ч. 3 ст. 32.12 КоАП.
Штраф за правонарушение, выявленное в ходе государственного или муниципального контроля, можно уплатить в размере половины суммы — если сделать это не позднее 20 дней со дня вынесения постановления (ч. 1.3–3 ст. 32.2 КоАП).
На что обратить внимание:
Статья 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан) не входит в перечень исключений из этой нормы, поэтому льгота на нее распространяется.
Если копия постановления пришла заказным письмом по истечении 20 дней, этот срок можно восстановить по ходатайству лица, привлеченного к ответственности.
Если суд или орган предоставят отсрочку либо рассрочку исполнения, штраф придется платить в полном размере.
Порядок действий при назначении приостановления деятельности
Досрочное прекращение исполнения наказания (ч. 3 ст. 3.12, ст. 32.12 КоАП) возможно после полного устранения обстоятельств, послуживших основанием для его назначения.
Для этого необходимо:
подать все недостающие уведомления;
оформить или продлить патенты и разрешения на работу;
отстранить от работы сотрудников без действующих документов;
собрать доказательную базу — копии уведомлений с отметками о приеме, почтовые квитанции, приказы об отстранении, акты выполненных работ.
Ходатайство о досрочном прекращении подают тому же судье, который вынес постановление. Суд обязан рассмотреть обращение в пятидневный срок, запросив заключение должностного лица МВД. При оперативном и документально подтвержденном устранении нарушений реальный выход из простоя возможен за 2–4 недели вместо стандартных трех месяцев.
Истечение срока приостановления не аннулирует нарушение. Если к моменту окончания назначенного периода обстоятельства так и не были устранены, должностное лицо составляет новый протокол. В этом случае суд вправе назначить повторное наказание в виде приостановления деятельности (разъяснения Верховного Суда — обзор судебной практики за IV квартал 2005 года, утв. Президиумом ВС 01.03.2006, вопрос 7).
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Изменения в миграционном учете в 2025–2026 годах
С 5 февраля 2025 года запущен реестр контролируемых лиц, куда попадают иностранцы без законных оснований для пребывания в РФ. Нахождение мигранта в реестре жестко ограничивает его в правах (ч. 3 ст. 18.9 КоАП). Практический эффект для бизнеса: проверка соискателей по реестру стала обязательным элементом преддоговорного контроля.
С 1 января 2026 года допустимая доля иностранных работников в строительстве снижена с 80% до 50% (постановление Правительства от 05.12.2025 № 1995). Ограничение касается всех компаний, у которых в ЕГРЮЛ заявлен соответствующий код ОКВЭД (раздел F), независимо от того, является ли эта деятельность основной или фактической.
Важно: это ограничение не действует в перечисленных в п. 5 постановления регионах.
С 27 января 2026 года ужесточили правила миграционного учета. Госпошлина в размере 500 рублей за постановку иностранца на учет действует с 01.09.2025 (подп. 19.1 п. 1 ст. 333.28 НК). Теперь факт уплаты необходимо подтверждать документально, а направлять уведомления о прибытии обязаны абсолютно все средства размещения без исключений (постановление Правительства от 26.01.2026 № 44).
С 1 марта 2026 года расширено давно действующее основание увольнения иностранцев — приведение численности в соответствие с ограничениями (п. 9 ч. 1 ст. 327.6 ТК). Что изменилось:
Региональные запреты в законе. Раньше норма позволяла увольнять иностранцев только при нарушении федеральных лимитов (установленных законами, указами Президента или постановлениями Правительства). С 1 марта 2026 года расторгнуть договор можно на основании нормативных актов субъектов РФ. Регионы вводят точечные запреты на работу иностранцев в торговле, такси или общепите.
Сроки расторжения договора. Трудовой договор с иностранным гражданином должен быть прекращен не позднее окончания срока, установленного соответствующим нормативным актом.
С 21 июня 2026 года введена специальная ответственность для гостиничного бизнеса за нарушение правил фиксации постояльцев. В Кодексе появилась новая ст. 18.9.1 КоАП: просрочка или непредоставление уведомления о прибытии либо убытии иностранного гражданина грозит отелям, хостелам и санаториям штрафом от 80 000 до 500 000 рублей. Этот штраф рассчитывают отдельно за каждого гостя, которого забыла или поздно оформила администрация.
С 1 сентября 2026 года расширены требования масштабного эксперимента по учету иностранцев в Москве и Подмосковье (закон от 23.05.2025 № 121-ФЗ). Изначально запущенный с 01.09.2025 для безвизовых работников (включая граждан ЕАЭС, кроме Беларуси), теперь эксперимент охватывает и иностранцев, прибывших в нетрудовых целях на срок свыше 90 дней. Введена специальная процедура обязательного учета через уполномоченную организацию (ММЦ «Сахарово») и закреплено понятие «место фактического нахождения». Для работодателей столичного региона это означает появление дополнительного пункта для контроля: сведения о сотруднике в экспериментальной базе должны строго совпадать с данными стандартных уведомлений по ст. 18.15 КоАП.
С 3 ноября 2026 года вступает в силу закон от 04.08.2026 № 294-ФЗ, который кардинально меняет правила пребывания иностранцев в России. Реформа затрагивает самих граждан, санкции для юрлиц по ст. 18.15 КоАП остаются прежними.
Ключевые изменения ноября:
Рост штрафов для мигрантов. Существенно увеличены штрафы за нарушение правил въезда и режима пребывания (ст. 18.8 КоАП), а также за незаконную трудовую деятельность (ст. 18.10 КоАП).
Масштабное расширение оснований для выдворения. Перечень вырос с 22 до 45 статей. Выдворение грозит за мелкое хулиганство, неповиновение сотрудникам полиции, Росгвардии или ФСБ, нарушение правил проведения митингов, дискриминацию и экстремистские проявления.
Отмена «семейного иммунитета». Закон исключает возможность ссылаться на гуманитарные обстоятельства (наличие семьи, детей-граждан РФ или длительный срок проживания) как на безусловное основание для отмены выдворения.
Практический эффект для работодателя: риск внезапной потери персонала резко возрастает. Любой бытовой проступок иностранного сотрудника вне рабочего времени с высокой вероятностью приведет к его принудительной высылке. Закрывать вакансии компаниям придется быстрее.
Проблема миграционного учета — это не только взаимодействие с МВД, но и управление персоналом, финансами и комплаенсом. Реестры контролируемых лиц, допустимые доли иностранцев в строительстве, обязательные госпошлины — держать все это в голове невозможно.
«Мигрантекс» предлагает комплексное решение:
Кадровый ЭДО — юридически значимое оформление сотрудников без риска ошибок.
Финансовый сервис — удобная выплата зарплаты на банковские карты работников.
Биржа труда — оперативный поиск легальных кандидатов, если внезапное выдворение оставило вас без смены.
Это единая среда, где документы, деньги и персонал находятся под контролем, полностью соответствуя последним изменениям законодательства.
Что в итоге
Приостановление деятельности на 90 суток остается редкой, но фатальной санкцией. В отличие от штрафа, который бизнес воспринимает как операционный расход, простой останавливает денежные потоки при сохранении обязательств перед сотрудниками, арендодателями и бюджетом.
Судебная практика 2025–2026 годов показывает тенденцию к ужесточению. Суды все реже соглашаются заменить остановку бизнеса штрафом, если нарушение касается миграционной безопасности или повторяется системно. Единственный надежный способ защиты — превентивная автоматизация контроля сроков.
Чек-лист. Как не допустить приостановления деятельности на 90 суток
Миграционный календарь. Откажитесь от Excel. Настройте систему уведомлений за 5 рабочих дней до дедлайна по трем точкам: прибытие иностранца, уведомление МВД о договоре (3 дня), оплата патента.
Проверка реестров. Раз в неделю отдел кадров обязан проверять всех работающих иностранцев по реестру контролируемых лиц. Нахождение в нем сотрудника делает его труд незаконным со всеми вытекающими для компании последствиями.
Аудит договоров ГПХ. Если иностранцы фактически работают на вашей территории и под вашим контролем, на вас ложится ответственность за проверку их документов — такая же, как при работе со штатными сотрудниками.
Зона ресепшен и гостиницы. Назначьте ответственного за постановку гостей на учет в течение одного рабочего дня. Новая ст. 18.9.1 КоАП делает отели зоной максимального риска из-за штрафов за каждого иностранного гостя.
Инструкция при проверке. Разработайте регламент поведения персонала при визите МВД. Охранник или администратор не должны подписывать пустые бланки или давать пояснения без присутствия юриста / директора.
Дежурный комплект документов. Держите у ресепшена папку с актуальными образцами заполнения уведомлений, свежими квитанциями об оплате госпошлин и контактами профильного миграционного юриста.
Большинство приостановлений деятельности — результат не злого умысла, а человеческого фактора. Забытое уведомление, просроченный патент, ошибка в дате — и бизнес останавливают на месяцы. Ручной учет в Excel или таблицах больше не работает против системных проверок.
«Мигрантекс» берет рутину на себя. Система сама следит за сроками документов каждого сотрудника-мигранта, напоминает о платежах за патенты, в ней можно сформировать уведомления для МВД без ошибок. Вы получаете цифровой след всех действий, который станет главным аргументом в диалоге с инспектором. Сосредоточьтесь на бизнесе, пока система страхует вас от штрафов.
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