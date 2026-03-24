Миграционный учёт иностранных граждан: топ изменений в 2026 году

Самое главное:
Квоты на визовых специалистов выросли на 19%. Также утверждены допустимые доли иностранных работников в разных отраслях.
С 27 января при постановке на миграционный учёт нужно подтверждать уплату госпошлины.
Экзамен для получения патента теперь проходит только в электронном формате.
С 1 марта увольнять иностранцев можно на основании региональных ограничений.
Квоты на визовых мигрантов
Для привлечения в Россию временно пребывающих визовых мигрантов (граждан Турции, Китая, Индии и других стран) каждый год устанавливаются квоты. На 2026 год Правительство определило общую потребность в таких работниках в размере 278 940 человек (постановление Правительства от 28.11.2025 № 1920). Это на 19% больше, чем в 2025 году.
Квота распространяется на визовых иностранцев, то есть тех, кому по закону требуется разрешение на работу. Такое разрешение нужно и при заключении трудового договора, и при оформлении договора ГПХ.
Больше всего квот — в промышленности и строительстве.
Профессиональная группа
Приоритетная сфера
Лимит на 2026 год, чел.
Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности
Обрабатывающая промышленность
71 088
Рабочие в строительстве
Строительство
55 312
Механики, ремонтники, металлообработка и машиностроение
Производство
45 391
Операторы промышленных установок
Промышленность
19 747
Специалисты-техники
Технологии
12 123
Увеличение лимита не означает, что разрешение получают все желающие. Отказать могут, например, по следующим причинам:
Комиссия посчитала, что вакансию может занять россиянин.
Должность указана без привязки к квалификации или конкретному проекту.
В прошлом у компании были нелегальные сотрудники или нарушения.
Нет подтверждённых условий проживания иностранцев.
Деятельность компании попадает под ограничение по проценту иностранных работников.
Лимиты на иностранных работников в 2026 году в разных отраслях
Постановлением от 05.12.2025 № 1995 правительство установило допустимую долю иностранных работников на 2026 год. Документ определяет, какой процент сотрудников-иностранцев может быть в компании в зависимости от вида деятельности (по кодам ОКВЭД).
Общие лимиты на 2026 год по отраслям:
Вид деятельности (ОКВЭД)
Доля иностранцев в 2026
Выращивание овощей (01.13.1)
40%
Лесоводство и лесозаготовки (02)
40%
Обработка древесины (16)
40%
Строительство (F)
50%
Оптовая торговля древесиной (46.73.1, 46.73.2)
40%
Розничная торговля алкоголем (47.25.1)
0%
Розничная торговля табаком (47.26)
0%
Розничная торговля лекарствами (47.73)
0%
Торговля на рынках и в нестационарных объектах (47.8)
0%
Пассажирские перевозки (49.3)
24%
Грузоперевозки (49.41)
24%
Общепит (56)
50%
Управление недвижимостью (68.32)
70%
Клининг и обслуживание зданий (81)
70%
Спорт (кроме команд по игровым видам) (93.19)
25%
Для некоторых регионов и видов деятельности есть исключения. Например, для сфер с кодом 47.25.1 (алкоголь) и 47.26 (табак) в 2026 году ввели полный запрет — 0% иностранцев. Но в Москве эту квоту отменили.
В сельском хозяйстве для Краснодарского края сняли ограничение по доле иностранных работников в сфере выращивания овощей. В лесной отрасли квоту отменили для Краснодарского края и Новосибирской области, при этом в Москве установили квоту 50%, а в Новосибирской области — 10%.
В сфере пассажирских перевозок квота 24% не действует в ряде регионов:
для городских перевозок в Краснодарском и Красноярском краях, Амурской, Калужской, Новосибирской, Тверской, Тульской областях, Удмуртии, Оренбургской области, Еврейской АО;
для автобусов, троллейбусов и трамваев в Ульяновской области;
для прочих перевозок в Орловской области.
Ограничения по доле иностранцев распространяются на сотрудников в штате и на исполнителей по договорам ГПХ. При расчёте предельно допустимой доли учитываются все иностранные работники, с которыми компания заключила договоры, независимо от того, штатные это сотрудники или внештатные исполнители.
При расчёте не нужно учитывать следующие категории иностранцев:
высококвалифицированные специалисты и члены их семей;
граждане стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана;
с видом на жительство (ВНЖ) или разрешением на временное проживание (РВП).
За несоблюдение квот работодателя или заказчика могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 18.17 КоАП. Штрафы следующие:
на граждан — от 2 000 до 4 000 рублей;
на должностных лиц — от 45 000 до 50 000 рублей;
на ИП и юрлиц — от 800 000 до 1 000 000 рублей. Возможна приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Сотрудничество с иностранными специалистами требует внимательного соблюдения правил. На практике риски не ограничиваются только миграционными требованиями. В случае с иностранными внештатными специалистами сохраняется один из основных рисков сотрудничества — переквалификация гражданско-правовых отношений в трудовые.
Новые правила для иностранцев, работающих на основе патента
С 1 января 2026 года действуют изменения при получении патента для иностранных граждан. Теперь экзамен на знание русского языка проходит только в электронном формате. Само содержание тестов тоже изменилось:
В разделе «Аудирование» стало больше вопросов.
Включили профессиональную лексику — теперь мигрант должен понимать не только бытовые фразы, но и термины, связанные с его будущей работой.
Расширили блок ситуационных задач: нужно не просто выбрать правильный вариант, а показать понимание конкретных жизненных и рабочих ситуаций.
Второе изменение — рост стоимости патента. На это повлияло увеличение коэффициента-дефлятора и рост региональных коэффициентов. Приказом Минэкономразвития от 06.11.2025 № 734 установлен коэффициент-дефлятор 2,842.
Примеры ежемесячной стоимости патента в разных регионах в 2026 году
Регион
Стоимость патента в месяц, рублей
Москва
10 000
Тверская область
20 169
Ульяновская область
7161
Краснодарский край
27 283
Забайкальский край
13 385
Свердловская область
9500
Самарская область
11 157
Санкт-Петербург и Ленинградская область
8000
Тюменская область
11 471
Иркутская область
12 000
Новосибирская область
10 860
Приморский край
12 600
Камчатский край
13 776
Пермский край
8137
Тульская область
25 000
Псковская область
9950
Республика Татарстан
7937
Формально обязанность по уплате платежей по патенту лежит на самом иностранце. Но на практике компания несёт ответственность за то, чтобы сотрудник работал легально. Работодатель может оплатить патент за мигранта — закон не запрещает. Но такая оплата считается доходом иностранца, а значит, с неё нужно удержать НДФЛ и перечислить в бюджет.
Подтверждение уплаты госпошлины
С 27 января 2026 года при постановке иностранца на учёт по месту пребывания нужно подтверждать уплату госпошлины. Основание — постановление Правительства от 26.01.2026 № 44.
Такое подтверждение в МВД предоставляют:
постоянно или временно проживающие в РФ иностранные граждане и лица без гражданства;
принимающая сторона или иностранный гражданин вместе с уведомлением о прибытии иностранца.
Если сведения об уплате уже есть в информационной системе о государственных и муниципальных платежах, ничего дополнительно прикладывать не нужно. При подаче уведомления в электронном виде документ об уплате тоже не требуется.
Подтверждать уплату госпошлины надо, когда документы подаются лично или через представителя.
В перечень обязательных бумаг добавили квитанцию об оплате, платёжное поручение с отметкой банка, справку кредитной организации. Можно предоставить один из этих документов.
Сама госпошлина за постановку на миграционный учёт действует с 1 сентября 2025 года. Её размер — 500 рублей.
Кроме того, теперь обязанность уведомлять МВД о прибытии иностранцев распространяется не только на гостиницы, но и на все средства размещения. В списке значатся санатории, базы отдыха, кемпинги, отели, мотели, хостелы, пансионаты и аналогичные объекты. Раньше в законе говорилось только о гостиницах.
Сама процедура не изменилась, но появились уточнения по документообороту:
Если уведомление подаётся на бумаге, нужно заполнить два экземпляра бланка. Один — в МВД, второй остаётся в администрации средства размещения и хранится там в течение года.
Если уведомление отправляется электронно, достаточно одного экземпляра. Он остаётся в организации и хранится год.
Обмен информацией о детях иностранцев
С 28 января 2026 года в России заработала система автоматического обмена данными о детях иностранных граждан. Полиция, Минпросвещения, региональные власти, школы и колледжи теперь обязаны передавать друг другу информацию о несовершеннолетних мигрантах: от постановки на учёт до результатов экзаменов.
Механизм двусторонний. Органы миграционного учёта направляют в образовательные ведомства сведения о регистрации детей по месту пребывания, о постановке на учёт и снятии с него. В свою очередь, школы и колледжи передают в МВД информацию о зачислении и отчислении учеников, а также результаты тестирования по русскому языку, которое с 1 апреля 2025 года стало обязательным при приёме.
Все данные попадают в единую систему межведомственного электронного взаимодействия и в будущем станут частью цифрового профиля иностранца, который начали формировать в 2025 году.
Увольнение иностранцев на основе региональных актов
С 1 марта 2026 года вступил в силу закон от 17.11.2025 № 419-ФЗ, который добавил ещё одно основание для расторжения трудового договора с иностранными работниками. Теперь увольнять можно на основании нормативных правовых актов регионального уровня. Если субъект РФ ввёл ограничения на долю мигрантов в штате, а компания в эти лимиты не укладывается.
Раньше региональные квоты были, но в Трудовом кодексе не было прямой нормы, позволяющей уволить сотрудника по этому основанию. Этот пробел устранили.
Основанием для увольнения становятся постановления региональных властей, которые устанавливают предельную долю иностранных работников в отдельных отраслях. Ориентироваться при этом нужно на постановление Правительства от 05.12.2025 № 1995.
Если компания попадает под ограничения и доля иностранцев в штате превышает разрешённую, работодатель обязан привести численность в соответствие с нормативами. Сделать это нужно в срок, установленный региональным актом.
Кого и когда уведомлять. Направить сведения в Социальный фонд России нужно не позднее следующего рабочего дня после увольнения. В течение трёх рабочих дней — уведомить территориальный орган МВД о расторжении договора.
Форма уведомления утверждена приказом МВД от 30.07.2020 № 536. Подать документ можно лично, почтой, через МФЦ или онлайн — например, через Госуслуги.
За неуведомление МВД об увольнении предусмотрена ответственность. По ч. 3 ст. 18.15 КоАП штрафы составляют:
для граждан — 2–5 тысяч,
для должностных лиц — 35–50 тысяч,
для юрлиц — 400–800 тысяч рублей.
В Москве и Санкт-Петербурге суммы выше — до 70 тысяч для должностных лиц и до 1 миллиона для компаний. Вместо штрафа могут приостановить деятельность на срок до 90 суток.
Новые правила налогового учёта иностранцев
С 28 февраля 2026 года вступают в силу поправки в статью 83 НК, которые меняют правила постановки на учёт иностранных граждан в налоговых органах. В список тех, кому нужно встать на учёт, добавлены:
Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные по законодательству стран ЕАЭС.
Иностранцы, оказывающие услуги физлицам в электронной форме. Это касается, например, удалённых специалистов, которые работают с российскими заказчиками через интернет.
Лица, осуществляющие расчёты или реализующие товары в РФ. Любая коммерческая активность иностранца, связанная с движением товаров или денег, теперь автоматически требует налогового учёта.
Также с 2026 года вместо привычных свидетельств и уведомлений о постановке на учёт налоговики выдают выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков.
Что в итоге
2026 год принёс несколько важных изменений в миграционном учёте. Квоты на визовых специалистов выросли. Лимиты на иностранных работников в 2026 году ужесточились в ряде отраслей: в розничной торговле алкоголем и табаком ввели полный запрет, в сельском хозяйстве и лесной отрасли доли снизили до 40%. Зато, например, в строительстве для ряда регионов квоты отменили полностью.
Экзамен для получения патента с 2026 года стал сложнее и проходит только в электронном формате, добавились задания на профессиональную лексику и ситуационные задачи. Одновременно выросла и стоимость патента — в некоторых регионах, например в Краснодарском крае, она превысила 27 тысяч рублей в месяц.
С 27 января при постановке иностранца на учёт нужно подтверждать уплату госпошлины в 500 рублей — квитанцией, платёжкой или справкой из банка. Если документы подаются электронно или платёж прошёл через ГИС ГМП, ничего дополнительно прикладывать не нужно.
С 28 февраля вступают в силу поправки, расширяющие список иностранцев, которые обязаны вставать на налоговый учет. Теперь это правило относится к ИП из стран ЕАЭС, удалённым специалистам, оказывающим услуги физлицам через интернет, и иностранцев, ведущих коммерческую деятельность в России.
С 1 марта введено новое основание для увольнения иностранцев — региональные ограничения на долю мигрантов в штате. Если компания превышает лимит, договор придётся расторгнуть в срок, указанный в региональном акте.
Читайте также:
Индикаторы риска для трудовых проверок в 2026 году: какие ошибки нельзя совершать бизнесу.
Может ли сотрудник совмещать официальное трудоустройство и быть самозанятым в 2026 году.
Как уведомить МВД о договоре ГПХ с самозанятым иностранцем в 2026 году.
