Миграционный учёт иностранных граждан: топ изменений в 2026 году

Квоты на визовых мигрантов

Для привлечения в Россию временно пребывающих визовых мигрантов (граждан Турции, Китая, Индии и других стран) каждый год устанавливаются квоты. На 2026 год Правительство определило общую потребность в таких работниках в размере 278 940 человек (постановление Правительства от 28.11.2025 № 1920). Это на 19% больше, чем в 2025 году.

Квота распространяется на визовых иностранцев, то есть тех, кому по закону требуется разрешение на работу. Такое разрешение нужно и при заключении трудового договора, и при оформлении договора ГПХ.

Больше всего квот — в промышленности и строительстве.

Профессиональная группа Приоритетная сфера Лимит на 2026 год, чел. Рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности Обрабатывающая промышленность 71 088 Рабочие в строительстве Строительство 55 312 Механики, ремонтники, металлообработка и машиностроение Производство 45 391 Операторы промышленных установок Промышленность 19 747 Специалисты-техники Технологии 12 123

Увеличение лимита не означает, что разрешение получают все желающие. Отказать могут, например, по следующим причинам: