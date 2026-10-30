Иностранные работники в 2027 году: что работодателю проверить до января 

Новые требования к доходам иностранных работников

В закон о правовом положении иностранцев в России от 25.07.2002 № 115-ФЗ внесли изменения. Теперь трудовой мигрант обязан содержать себя и членов семьи, которые живут в России на его иждивении (п. 1 ст. 1 закона от 26.07.2026 № 241-ФЗ).

С 1 января 2027 года доход такого сотрудника на самого работника и каждого иждивенца не может быть ниже регионального прожиточного минимума на душу населения, умноженного на региональный коэффициент.

С 2027 года доход мигрантов будут проверять территориальные органы МВД по данным от налоговых органов. Информацию о начисленных доходах уже передают в МВД. С 1 октября 2026 года налоговики каждый квартал направляют данные из расчетов по страховым взносам (РСВ) (п. 13 ст. 13 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).

Для граждан ЕАЭС патент и разрешение на работу не нужны. С 1 марта 2027 года при низком доходе трудовые отношения с ними будут прекращаться с даты, когда МВД подтвердит это по итогам проверки. Правило не распространяется на граждан Белоруссии и членов их семей (п. 9.1 ст. 5 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).