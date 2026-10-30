Иностранные работники в 2027 году: что работодателю проверить до января 

Самое главное:
Два новых основания для отказа в патенте (кроме первичного получения и работы у физлиц) — нет сведений о доходах или доход ниже нормы.
Минимальный доход мигранта привяжут к региональному прожиточному минимуму и числу иждивенцев.
Для ВКС с 1 марта 2027 года — новые минимальные зарплаты: 358 500 и 717 000 рублей.
Если доход мигранта ниже нормы, патент аннулируют.
С 1 января 2027 года аванс по НДФЛ для мигрантов с детьми вырастет на 50% за каждого ребенка.
Новые требования к доходам иностранных работников
В закон о правовом положении иностранцев в России от 25.07.2002 № 115-ФЗ внесли изменения. Теперь трудовой мигрант обязан содержать себя и членов семьи, которые живут в России на его иждивении (п. 1 ст. 1 закона от 26.07.2026 № 241-ФЗ).
С 1 января 2027 года доход такого сотрудника на самого работника и каждого иждивенца не может быть ниже регионального прожиточного минимума на душу населения, умноженного на региональный коэффициент.
С 2027 года доход мигрантов будут проверять территориальные органы МВД по данным от налоговых органов. Информацию о начисленных доходах уже передают в МВД. С 1 октября 2026 года налоговики каждый квартал направляют данные из расчетов по страховым взносам (РСВ) (п. 13 ст. 13 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).
Для граждан ЕАЭС патент и разрешение на работу не нужны. С 1 марта 2027 года при низком доходе трудовые отношения с ними будут прекращаться с даты, когда МВД подтвердит это по итогам проверки. Правило не распространяется на граждан Белоруссии и членов их семей (п. 9.1 ст. 5 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).
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Что проверить
Проверьте зарплату всех иностранных работников до вычета налогов. Она должна быть не меньше суммы по формуле:
ЗП за месяц = Число членов семьи с учетом самого работника × Региональный прожиточный минимум на душу населения × Коэффициент на 2027 год
*Доход иностранцев с разрешением на работу считайте без учета членов семьи.
Если доход иностранца ниже этой планки, он не сможет у вас работать. Его патент или разрешение на работу аннулируют. Новый не выдадут и не переоформят. Если продолжите работать с таким сотрудником, получите штраф по ст. 18.15 КоАП — до 800 тыс. — 1 млн рублей в зависимости от региона (п. 22 ст. 13.3, п. 9.1 ст. 18 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).
Когда иностранных сотрудников несколько, следить за документами и уровнем доходов по каждому вручную сложно. В «Мигрантексе» данные всех сотрудников собраны в одном месте: сервис хранит документы и сведения по выплатам, следит за сроками патентов и напоминает о них.
Новый порог зарплаты высококвалифицированных специалистов (ВКС)
С 1 марта 2027 года вводят новые требования к минимальным зарплатам и вознаграждениям ВКС (п. 1 ст. 13.2 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ):
358 500 рублей в месяц — для ученых, преподавателей, работников ИТ-компаний, участников проекта «Сколково»;
717 000 рублей в месяц — для прочих ВКС (вместо нынешних 750 000 рублей в квартал).
Эти суммы будут каждый год индексировать на коэффициент, который определяет Минтруд.
Что проверить
Если у вас работают ВКС, проверьте все действующие трудовые договоры и договоры ГПХ с ними. Сравните текущие зарплаты и вознаграждения ВКС с новыми порогами, которые нужно соблюдать с 1 марта 2027 года.
Посмотрите, сможете ли вы платить ВКС на новом уровне, и оцените, стоит ли продолжать с ними работу после 1 марта 2027 года. Если сможете — внесите изменения в штатное расписание и договоры с ВКС.
Каждый квартал работодатели направляют в МВД уведомление о том, что выполнили обязанности по выплате зарплаты и вознаграждений ВКС. Если платите меньше лимитов, разрешение на работу аннулируют, запретят привлекать иностранных ВКС и выпишут штраф.
Новый размер фиксированных авансов по НДФЛ
Иностранцы на патенте у ИП и в компаниях платят ежемесячные авансы по НДФЛ: 1200 рублей в месяц, умноженные на коэффициенты-дефлятор и региональный (ст. 227.1 НК). По уведомлениям из ИФНС и заявлениям сотрудников работодатель уменьшает на эти суммы рассчитанный с выплат мигрантам НДФЛ.
С 1 января 2027 года аванс для мигрантов с детьми вырастет на 50% за каждого ребенка до 18 лет, который находится в России. Если ребенка содержат несколько работающих лиц (например, мать и отец), увеличение получит только один из родителей по их выбору (ст. 2 закона от 26.07.2026 № 242-ФЗ).
Запросите у каждого иностранного работника на патенте документы, которые подтверждают наличие несовершеннолетних детей на иждивении. Подойдут свидетельства о рождении, документы об опеке или усыновлении. Эти документы нужны, чтобы правильно рассчитывать аванс по НДФЛ с 1 января 2027 года.
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Что в итоге
Можно потерять сотрудников и получить крупные штрафы, если не следить за уровнем дохода иностранцев. Не забывайте уведомлять МВД о приеме и увольнении мигрантов.
Даже если у вас один иностранец, готовиться к изменениям 2027 года нужно уже сегодня. Определить риски по каждому сотруднику-иностранцу и избежать штрафов поможет «Мигрантекс». Сервис объединяет в профиле сотрудника все кадровые события, документы, сроки и статусы, а также показывает причины рисков.
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