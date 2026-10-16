Иностранец принес документы: как работодателю проверить их действительность?

Самое главное:
При приеме на работу иностранного гражданина проверьте паспорт и документы, которые подтверждают право работать в России.
Иностранный паспорт нельзя проверить по открытой российской базе. Сверьте оригинал, срок действия и реквизиты с другими документами.
Уточните, нет ли иностранца в РКЛ. Такую проверку проводите регулярно.
Проверка паспорта
Попросите оригинал паспорта или другого документа, который удостоверяет личность. Проверьте ФИО, дату рождения, гражданство, серию и номер документа, дату выдачи и срок действия. Сверьте сведения с патентом, разрешением на работу, РВП или ВНЖ.
Проверить иностранный паспорт через российский сервис недействительных паспортов нельзя, так как сервис МВД предназначен для паспортов граждан РФ. Открытой базы для проверки иностранных паспортов нет. Поэтому ориентируйтесь на оригинал документа и совпадение реквизитов во всех документах иностранца.
По паспортным данным дополнительно проверьте, включен ли иностранный гражданин в РКЛ. Сделать это можно через сервис МВД или Госуслуги, а при большом штате — автоматизировать проверку через «Мигрантекс».
Проверка патента и разрешения на работу
Проверьте документ через сервис Госуслуг. Выберите патент или разрешение на работу и внесите реквизиты документа и данные иностранца. Также сведения можно проверить через специальный сервис ГУВМ МВД.
Дополнительно проверьте регион действия документа, так как иностранец работает в том субъекте РФ, где ему выдали патент или разрешение на работу.
Для патента попросите у сотрудника чеки об уплате авансового НДФЛ. Срок его действия зависит от оплаченного периода. Даже один просроченный платеж приводит к прекращению действия патента со следующего дня после окончания оплаченного периода (п. 5 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ).
Удобнее всего автоматизировать проверки иностранного персонала в сервисе «Мигрантекс». Платформа помогает контролировать миграционные документы, сроки и риски, а также вести кадровый электронный документооборот.
Проверка РВП и ВНЖ
Для РВП проверьте отметку в паспорте: ФИО, номер и дату решения, срок действия и орган выдачи. Обычное РВП действует три года, РВПО — на период обучения и еще 180 дней после его окончания (п. 1 ст. 6, п. 5 ст. 6.2 закона № 115-ФЗ).
Сверьте данные с паспортом и проверьте регион. Как правило, временно проживающий иностранец работает в субъекте РФ, где ему разрешено проживание (п. 5 ст. 13 закона № 115-ФЗ).
Для ВНЖ проверьте оригинал и совпадение данных с паспортом. Обычно ВНЖ выдают бессрочно, но есть исключения (п. 3 ст. 8 закона № 115-ФЗ).
Действительность РВП и ВНЖ проверьте через сервис Госуслуг «Проверка разрешительных документов иностранца». В форме выберите РВП или ВНЖ и внесите запрашиваемые реквизиты документа и данные иностранца.
Если сведения в сервисе не найдены или расходятся с документами работника, уточните статус в территориальном подразделении МВД.
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Проверка миграционной карты
Миграционная карта и уведомление о прибытии не входят в обязательный комплект документов для заключения трудового договора по ст. 65 и 327.3 ТК.
Но они понадобятся работодателю в отдельных миграционных процедурах. Например, если компания предоставляет иностранцу жилье и выступает принимающей стороной — ставит его на миграционный учет по месту пребывания. В этом случае работодатель подает уведомление о прибытии и получает подтверждение постановки иностранца на учет (ст. 20 и 22 закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ).
В карте сверьте ФИО, паспортные данные, номер документа, дату въезда и цель въезда с другими документами. Для иностранца, который оформляет патент, в миграционной карте должна быть указана цель въезда «работа» (подп. 3 п. 2 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ). Если безвизовый иностранец въехал с другой целью, при подаче заявления на патент он может указать, что меняет ее на «работу». После выдачи патента цель визита считается измененной, а МВД вносит сведения в систему миграционного учета (п. 2.1 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ).
Постановку на миграционный учет подтверждает отрывная часть уведомления о прибытии с отметкой о приеме. При подаче онлайн подтверждением служит электронная отрывная часть уведомления, подписанная УКЭП должностного лица МВД (ч. 7 ст. 22 закона № 109-ФЗ).
Проверка иностранца по РКЛ
Проверка паспорта, патента, РВП или ВНЖ показывает сведения из конкретного документа. Дополнительно проверьте иностранца в реестре контролируемых лиц через «Мигрантекс», сервис МВД или Госуслуги.
В РКЛ включают иностранцев, у которых нет законных оснований для пребывания или проживания в России (ст. 31.2 закона № 115-ФЗ). Причиной может стать, например, аннулирование РВП или ВНЖ, сокращение срока пребывания или решение о выдворении.
В «Мигрантексе» сотрудника можно быстро проверить по серии и номеру паспорта. РКЛ обновляется каждые четыре часа, поэтому проверку следует повторять регулярно.
Как проверять большой штат иностранцев по РКЛ
Официальный сервис МВД подходит для индивидуальной проверки: кадровый специалист вводит данные конкретного человека и получает результат запроса.
При большом иностранном штате такую процедуру приходится регулярно повторять для каждого сотрудника. Проверку можно автоматизировать с помощью сервиса «Мигрантекс».
Сервис работает так: вы загружаете сведения о сотрудниках из 1С или добавляете вручную. После этого «Мигрантекс» автоматически сверяет их с РКЛ каждые четыре часа — с той же периодичностью, с которой МВД обновляет сведения в реестре.
При изменении данных документа, удостоверяющего личность, «Мигрантекс» запускает дополнительную сверку с актуальной версией РКЛ. В одном интерфейсе кадровый специалист видит результаты проверок, сроки документов и выявленные риски.
Такой формат удобен при большом иностранном штате. Вместо отдельных ручных запросов по каждому работнику проверка проходит автоматически, а специалист подключается, когда система выявляет изменение статуса или другой риск.
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Что делать, если сотрудник в РКЛ
Сам факт нахождения в РКЛ не выступает отдельным основанием для автоматического увольнения. Главное — выясните причину включения в реестр. Для этого попросите иностранца обратиться в подразделение по вопросам миграции МВД. Дальнейшие действия зависят от причины:
Если патент, РНР, РВП, РВПО или ВНЖ аннулировали — прекратите трудовой договор по ст. 327.6 ТК.
Если срок действия документа истек — отстраните сотрудника. Через месяц прекратите договор, если работник не представил новый действующий документ.
Если запись в РКЛ ошибочная — дождитесь исправления сведений и исключения сотрудника из реестра.
Подробнее о причинах включения в реестр и рисках для работодателя читайте в статье «РКЛ: что это, какие штрафы грозят бизнесу и как проверять иностранных сотрудников».
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