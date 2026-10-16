Иностранец принес документы: как работодателю проверить их действительность?

Проверка паспорта

Попросите оригинал паспорта или другого документа, который удостоверяет личность. Проверьте ФИО, дату рождения, гражданство, серию и номер документа, дату выдачи и срок действия. Сверьте сведения с патентом, разрешением на работу, РВП или ВНЖ.

Проверить иностранный паспорт через российский сервис недействительных паспортов нельзя, так как сервис МВД предназначен для паспортов граждан РФ. Открытой базы для проверки иностранных паспортов нет. Поэтому ориентируйтесь на оригинал документа и совпадение реквизитов во всех документах иностранца.