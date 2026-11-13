Как нанять визового иностранца в 2026 году — обычное разрешение или статус ВКС

Как оформить обычного визового иностранца

При обычном оформлении работодателю нужно отдельно проверить два вопроса:

Распространяется ли на конкретного работника квота. Требуется ли компании разрешение на привлечение и использование иностранных работников.

Это разные требования. Даже если профессия иностранца входит в перечень внеквотных, разрешение работодателю на привлечение может по-прежнему требоваться.

Затем оформляются разрешение на работу конкретному иностранцу и приглашение на въезд в целях трудовой деятельности. Для визовых работников эти документы оформляются во взаимосвязанном порядке. После этого иностранец получает рабочую визу.

Обыкновенная рабочая виза выдается на срок договора, но не более чем на один год. Работать сотрудник должен в соответствии с регионом и профессией, указанными в разрешении на работу. Закон предусматривает отдельные исключения.