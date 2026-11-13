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Как нанять визового иностранца в 2026 году — обычное разрешение или статус ВКС

Как нанять визового иностранца в 2026 году — обычное разрешение или статус ВКС

Если компания принимает временно пребывающего иностранца из страны с визовым режимом, сначала нужно проверить основание для его работы в России. Если специального основания работать без разрешительных документов нет, патент не применяется. В общем порядке ему оформляют разрешение на работу и рабочую визу либо используют специальную процедуру ВКС. 

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Разберем, чем отличаются эти варианты, и что нужно проверить до начала оформления.

Самое главное:

  1. Патент здесь не применяется: он относится к безвизовым иностранцам.

  2. И при обычном оформлении, и при найме ВКС иностранцу требуется разрешение на работу.

  3. По обычной процедуре работодателю, как правило, нужны квота и разрешение на привлечение иностранных работников.

  4. Для ВКС квоты не действуют, а разрешение работодателю на привлечение иностранных работников не требуется.

  5. Для большинства ВКС в 2026 году зарплата должна составлять не менее 750 000 руб. за квартал.

Чем отличаются два варианта оформления

Что сравниваем

Обычная процедура

ВКС

Патент

Не нужен

Не нужен

Разрешение на работу сотруднику

Нужно

Нужно

Квота

Как правило, нужна

Не применяется

Разрешение работодателю на привлечение

Как правило, нужно

Не нужно

Зарплатный критерий ВКС

Нет

Для большинства — от 750 000 ₽ за квартал

Рабочая виза

Да, обычно до 1 года

Да, до 3 лет

Отчет о выплатах ВКС

Нет

Ежеквартально

В 2026 году Правительство установило квоту на 278 940 разрешений на работу для иностранцев, въезжающих на основании визы. Для отдельных категорий предусмотрены исключения из квотирования.

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Как оформить обычного визового иностранца

При обычном оформлении работодателю нужно отдельно проверить два вопроса:

  1. Распространяется ли на конкретного работника квота.

  2. Требуется ли компании разрешение на привлечение и использование иностранных работников.

Это разные требования. Даже если профессия иностранца входит в перечень внеквотных, разрешение работодателю на привлечение может по-прежнему требоваться. 

Затем оформляются разрешение на работу конкретному иностранцу и приглашение на въезд в целях трудовой деятельности. Для визовых работников эти документы оформляются во взаимосвязанном порядке. После этого иностранец получает рабочую визу. 

Обыкновенная рабочая виза выдается на срок договора, но не более чем на один год. Работать сотрудник должен в соответствии с регионом и профессией, указанными в разрешении на работу. Закон предусматривает отдельные исключения. 

Как нанять визового иностранца в 2026 году — обычное разрешение или статус ВКС

Что меняется, если оформлять иностранца как ВКС

ВКС — это не работа без разрешительных документов. Иностранец также получает разрешение на работу, но по специальной процедуре ст. 13.2 закона № 115-ФЗ.

Работодатель сам оценивает опыт, навыки и достижения специалиста и несет риск такой оценки. Кроме того, использовать режим ВКС могут только работодатели и заказчики, соответствующие требованиям закона.

Для оформления работодатель подает в МВД ходатайство о привлечении ВКС и договор, вступление которого обусловлено получением разрешения на работу. Срок рассмотрения ходатайства — не более 14 рабочих дней. Разрешение на работу и многократная рабочая виза могут быть оформлены на срок договора, но максимум на три года.

Подробнее о ВКС рассказали в статье: прочесть.

Что не меняется после выбора процедуры

И обычный визовый работник, и ВКС остаются иностранными сотрудниками, по которым работодателю нужно контролировать сроки документов и выполнять обязанности перед МВД.

Что контролировать после найма иностранца

У обычного визового сотрудника работодателю нужно контролировать:

  • срок разрешения на работу и визы;

  • регион и должность, указанные в разрешении;- своевременность уведомлений МВД.

По ВКС появляется дополнительная обязанность: не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, нужно уведомлять МВД об исполнении обязательств по выплате зарплаты.

В Мигрантекс документы, сроки и кадровые события иностранного сотрудника можно вести в одном профиле. Система показывает истекающие и отсутствующие документы, а также есть шаблоны уведомлений по трудовым договорам. После подачи уведомления подтверждение отправки можно сохранить в системе — оно остается в истории сотрудника. При необходимости это подтверждает исполнение обязанности перед МВД.

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Какой порядок выбрать работодателю

Общий порядок обычно используют, если зарплата не достигает порога ВКС либо компания не соответствует требованиям специального режима. ВКС позволяет не зависеть от квоты и оформить разрешение и визу на более длительный срок, но требует соблюдения зарплатного критерия и дополнительной отчетности.

При выборе режима в конце 2026 года нужно учитывать уже принятые изменения: с 1 марта 2027 года для большинства ВКС минимальное вознаграждение вырастет до 717 000 руб. в месяц. Поэтому сравнивать два варианта стоит не только по правилам на дату найма, но и по условиям, которые компания сможет выполнять после 1 марта 2027 года.

  • Разбор кейсов при найме иностранных сотрудников: прочесть.

  • Практические рекомендации, как работать с трудовыми мигрантами: изучить.

Реклама: ООО «МИГРАНТЕКС», ИНН 7728333706, erid: 2W5zFG3dy14

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Мигрантекс

Мигрантекс

Рассказываем про актуальные новости по работе с иностранными сотрудниками. А также делимся, как наша платформа позволяет ускорить и упростить процессы связанные с наймом трудовых мигрантов.

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