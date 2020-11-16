Прибавку к зарплате либо уволиться! А есть третий вариант?

Очень популярная сейчас на «Клерке» история и посвященная ей статья «Главбух захотела прибавку к зарплате либо уволиться. Ее теперь хотят уволить по статье» могла бы закончиться не так печально, если бы главный бухгалтер подумала еще и о том, что можно пойти по третьему пути - отдать часть своей работы сторонней организации.

Поэтому, если в вашей компании работают мигранты, вы можете передать их на миграционное сопровождение.

Что позволит вам сопровождение:

Освободиться от ответственности перед гос.органами и перестать бояться неожиданных миллионных штрафов.

Получить порядок в документообороте иностранных сотрудников, что означает полный контроль за сроками их действия.

Иметь возможность выполнять другие обязанности и не занимать личное время.

Избавиться от проблем с оформлением документов, забыв про бесконечные поиски достоверной информации, заполнение заявлений, поездки в МВД, стояние в очередях, чтобы услышать, что какого-то документа не хватает или он заполнен неверно.

Не переживать, что в миграционном законодательстве что-то поменялось, а вы не знали и подали документы неправильно.

Ну и главное! Даже при непредвиденных ситуациях и штрафах весь процесс обжалования в суде и выплата всей суммы штрафа после судебного процесса ложится на компанию, обеспечивающую вам сопровождение.

Как аргументировать руководству компании необходимость миграционного сопровождения:

Сотрудник, который ведет миграционный учет, несет большую ответственность, а заработные платы штатных сотрудников с этой ответственностью несопоставимы.

Проконтролировать работу штатного специалиста по миграционному учету работодатель никак не может, все допущенные ошибки обнаружатся только при проверке.

Без услуг сторонней компании, если в миграционном учете выявятся ошибки, штрафы будет выплачивать компания.

Штрафы в миграционной сфере не просто большие, они огромные (до 1 млн.рублей), их даже не сравнить со стоимостью миграционного сопровождения, которое полностью обеспечит безопасность компании.

Пока что в России, кроме «Альянс ТМ», нет организации, которая бы занималась миграционным сопровождением, именно поэтому все эксперты в области присоединяются к нашей команде, чтобы заниматься любимым делом и помогать компаниям наладить миграционный учет!

Подробнее узнать о предложении можно на сайте или по телефону: 8 812 640 95 04 ,

с уважением «Альянс ТМ».