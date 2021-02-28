Нюансы трудового договора: о чем забывают кадровики

Ни для кого ни секрет, что установлены достаточно большие штрафы за нарушение трудового законодательства РФ, а при повторном нарушении грозит приостановление деятельности организации и дисквалификация руководителю. Работодателей и специалистов кадровых служб волнует вопрос — как заключить трудовой договор с работником, чтобы избежать подводных камней, ничего ни нарушить, не попасть на штрафы и прочие неприятности?

Для решения задачи надо прежде всего знать, какими нормами регулируется данный вопрос.

Обязательные реквизиты и условия трудового договора приведены в ст. 57 ТК РФ, а список документов, предъявляемых при приеме на работу в ст. 65 ТК РФ. Перечень случаев в которых можно заключить срочный трудовой договор приведен в ст. 59 ТК РФ, во всех остальных случаях заключается трудовой договор на неопределенный срок.

Положение иностранных граждан в России и порядок их приема на работу регулируются Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ и гл. 50.1 ТК РФ. Порядок приема на работу и перечень документов зависят от статуса иностранных граждан в РФ: временно пребывающие, временно проживающие постоянно проживающие. Отдельный порядок действует для высококвалифицированных специалистов.

При оформлении трудового договора надо учитывать, что нормы трудового законодательства распространяются и на иностранцев, оформляющихся на работу на территории РФ, при этом трудовой договор с ними имеет ряд особенностей (гл. 50.1, ст. 327.1 ТК РФ).

Зарплата в рублях

Указание в трудовом договоре или выплата заработной платы в иностранной валюте является нарушением трудового и валютного законодательства России. Частью 1 ст. 131 ТК РФ установлено, что выплата заработной платы производится в рублях за небольшими исключениями, предусмотренными п. 26, 27 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ:

выплата заработной сотрудникам, осуществляющим трудовую деятельность за пределами территории РФ;

выплаты сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений и т.п.

Во всех остальных случаях зарплата должна быть указана в рублях, а выплата заработной платы в валюте является незаконной валютный операцией, это касается как российских так и иностранных работников.

За нарушение валютного законодательствап. 1 ст. 15.25 КоАП установлена ответственность в виде административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 20 000 до 30 000 руб.;

на юридических лиц в размере от 75 до 100 % суммы незаконной валютной операции – выплаченной заработной платы в иностранной валюте.

Кроме того, указание в трудовом договоре заработной платы в иностранной валюте может быть квалифицировано при ревизии трудовым инспектором как ненадлежащее оформление трудового договора, а также как несвоевременная и неполная выплата заработной платы из-за колебаний валютного курса, поэтому может быть применена ответственность не только по части 1 ст. 5.27 КоАП РФ, но и по части 4 и 6 данной нормы.

За нарушение трудового законодательства ст. 5.27 КоАП РФ установлена ответственность:

по части 1 в виде административного штрафа: на должностных лиц в размере от 1 000 тысячи до 5 000 руб., на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб.;

по части 4 в виде административного штрафа: на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб., на юридических лиц – от 50 000 тысяч до 100 000 руб.;

по части 6 в виде административного штрафа: на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб., на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб.;

Разъяснения по данному вопросу были приведены в Письме Роструда от 20.11.2015 № 2631-6-1. Чиновники разъяснили, что установление в трудовых договорах заработной платы в рублевом эквиваленте не будет соответствовать трудовому законодательству и ущемляет права работников, в данном случае за нарушение будет применяться ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ.

В настоящее время по данному вопросу позиция у Роструда не изменилась, в 2020 году аналогичные разъяснения были приведены на официальном сайте Роструда в разделе «Онлайн Инспекция».

Обязательные реквизиты и условия трудового договора

В трудовом договоре надо указать обязательные реквизиты (ст. 57 ТК РФ):

ФИО работника и его паспортные данные;

наименование и ИНН работодателя;

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание (например, Общество с ограниченной ответственностью «Весна», в лице генерального директора Иванова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава Общества);

место и дату заключения трудового договора.

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия (ст. 57 ТК РФ):

место работы (например, ООО “Надежда” г. Москва);

или место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения ( например, ООО “Торговые ряды” г. Москва, торговый павильон ул. Лесная, вл. 14 );

трудовая функция;

дата начала работы, а в случае заключения срочного трудового договора, срок его действия и основание заключения срочного трудового договора с указанием конкретной нормы ТК РФ или федерального закона;

условия оплаты труда – размер тарифной ставки или оклада. Вы можете прописать размеры всех доплат, надбавок и премий прямо в тексте договора, но лучше указать ссылку на Положение об оплате труда / ЛНА;

– режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу с такими условиями, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы ( например, разъездной характер работы );

условия труда на рабочем месте ( пример формулировки ”Условия труда на рабочем месте работника относятся к оптимальным – 1-й класс. Выполняемая работа не относится к работе с тяжелыми, вредными и/или опасными условиями труда.” );

”Условия труда на рабочем месте работника относятся к оптимальным – 1-й класс. Выполняемая работа не относится к работе с тяжелыми, вредными и/или опасными условиями труда.” условия об обязательном социальном страховании работника.

Обратите внимание на обязательное указание в трудовом договоре условий труда на рабочем месте и обязательном социальном страховании работника. Инспектор ГИТ не пропустит такое упущение и обязательно выпишет штраф (Постановление Саратовского областного суда от 04.05.2017 № 4А-312/2017, Решение Московского городского суда от 08.07.2020 № 7-6723/2020).

Если для работника организовано новое рабочее место и оценка условий труда еще не проводилась, тогда формулировка может быть такой: "Класс условий труда на рабочем месте работника определяется по результатам спецоценки условий труда на рабочем месте, которая проводится в установленные законодательством сроки".

Что касается условий об социальном страховании работника, то в трудовом договоре достаточно указать общую формулировку: “Работодатель обязан осуществлять обязательное социальное страхование работника в соответствии с законодательством РФ".

Отсутствие в трудовом договоре обязательных условий и реквизитов грозит привлечением к ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.

Что указать в трудовом договоре с иностранцем

Согласно требованиям миграционного законодательства все иностранные граждане могут вести трудовую деятельность на территории РФ при наличии разрешения на работу или патента (п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-Ф, далее – Закона № 115-ФЗ). Исключение составляют иностранцы из стран входящих в ЕАЭС – Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан (п. 1 ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, далее – Договор о ЕАЭС) и граждане других государств, поименованные в п. 4 ст. 13 Закона № 115-ФЗ: иностранные журналисты, имеющие аккредитацию в России, беженцы и др.

Соответственно, иностранец при поступлении на работу наряду с документами, предусмотренными ст. 65 ТК РФ должен предъявить (ст. 327.3 ТК РФ):

временно пребывающий – разрешение на работу или патент, договор или полис ДМС;

временно проживающий – разрешение на временное проживание;

постоянно проживающий – вид на жительство.

В связи с этим в трудовом договоре с иностранцем кроме сведений, предусмотренных ст. 57 ТК РФ, должна обязательно быть указан информация (ст. 327.2 ТК РФ):

о разрешении на работу или патенте, а также об условиях оказания медицинской помощи – для временно прибывших в РФ иностранцев;

сведения о разрешении на временное проживание или о виде на жительство – для временно и постоянно проживающих иностранцев в РФ.

Обратите внимание, что иностранные граждане отстраняются от работы или трудовой договор с ними может быть прекращен в случае истечения срока действия разрешения на работу или патента, полиса ДМС, срока действия разрешения на временное проживание или вида на жительство (ст. 327.5, ст. 327.6 ТК РФ).

Отсутствие в трудовом договоре с иностранцем информации: о разрешении на работу, патенте, договоре или полисе ДМС; разрешении на временное проживание; или виде на жительство грозит привлечением к ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.

На каком языке заключать договор с иностранцем

При заключении трудового договора с иностранным работником возникают вопросы:

должен ли работодатель составлять / переводить трудовой договор на его родной или понятный ему язык;

какая установлена ответственность за отсутствие перевода.

Государственным языком нашей страны является русский язык и предусматривает обязательность использования на всей территории России (ст. 68 Конституции РФ, п. 2 ст. 1 Закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ). ТК РФ не содержит требований к заключению договора на иностранном языке (ст. 56, гл. 50.1 ТК РФ).

Ответственность и штрафные санкции за отсутствие перевода текста трудового договора законодательством РФ не установлены. По данному вопросу чиновники Роструда разъяснили, что трудовой договор с иностранцем заключается на русском языке, а при необходимости может быть переведен на понятный иностранному гражданину язык.

Трудовой договор с иностранным работником должен заключаться на русском языке, дополнительно можно сделать перевод на понятном иностранному гражданину языке. Штрафные санкции отсутствуют.

Когда заключать срочный, а когда договор на неопределенный срок

Перечень случаев в которых можно заключить срочный трудовой договор приведен в ст. 59 ТК РФ, во всех остальных случаях заключается трудовой договор на неопределенный срок. Это справедливо и для иностранцев.

Заключить срочный трудовой договор можно только при наличии предусмотренных законом оснований (ч. 5 ст. 327.1 ТК РФ). Срок разрешения на работу, вида на жительство или патента не является основанием для заключения срочного трудового договора (ст. 59 ТК РФ). Поэтому изначально заключить его надо на неопределенный срок (Письмо Роструда от 23.10.2013 № ПГ/9509-6-1). Напомним, что заключать трудовой договор можно с иностранными лицами, только достигшими возраста 18 лет (ч. 3 ст. 327.1 ТК РФ).

Заключение срочного трудового договора вместо договора на неопределенный срок грозит привлечением к ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.

Новые формы уведомлений с 1 января 2021

С 2021 года Приказом МВД России от 30 июля 2020 № 536 утверждены новые формы уведомлений, связанных с трудовой деятельностью иностранных граждан в РФ:

о заключении трудового или договора гражданско-правового характера (далее – ГПД) с иностранным работником;

о прекращении (расторжении) трудового или договора ГПД;

об исполнении работодателями / заказчиками обязательств по оплате вознаграждения (зарплаты) иностранцу (лицу без гражданства) — высококвалифицированному специалисту;

о трудоустройстве иностранца (лица без гражданства) организацией, оказывающей услуги по трудоустройству иностранных граждан на территории РФ.

С 1 января 2021 уведомления надо подавать по новым формам, документы по старой форме у вас не примут. В этом случае работодателю грозит ответственность за неуведомление миграционной службы либо извещение с нарушением порядка, срока и формы уведомления за которое предусмотрена административная ответственность ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ. Юрлицам грозят штрафы до 1 миллиона рублей за несоблюдение миграционного законодательства!

Работник из стран ЕАЭС

Для граждан стран-участников ЕАЭС установлен упрощенный порядок приема на работу (п. 1, 3 ст. 97, п. 10 ст. 98 Договора о ЕАЭС):

не надо получать патент для работы в России;

доходы облагаются НДФЛ по ставке 13% с первого дня работы в РФ;

документы об образовании признаются на территории РФ без специальных процедур.

Обратите внимание, что работодатель должен уведомлять территориальное управление по вопросам миграции МВД России о заключении (расторжении) трудового или гражданско-правового договора с работником из стран ЕАЭС. За нарушение грозит административная ответственность по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ.