Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики
Альянс Трудовая Миграция
Помощь работодателям иностранных граждан
Перейти в профиль

Несет ли работодатель ответственность при аутстаффинге?

76

Аутстаффинг — это передача ваших сотрудников на ведение другой компании. Из данного утверждения кажется логичным вывод, что и ответственность за сотрудников несет компания, на которую они оформлены (аутстаффера).

Спойлер — это не так. Но обо всем по порядку.

Что может предложить аутстаффер вашей компании:

  • официальное оформление иностранных сотрудников в штат;
  • ведение кадрового учета по каждому иностранцу;
  • проверку миграционных документов мигрантов;
  • начисление налогов и страховых взносов,

Но при этом ответственность за сотрудников остается на вас - субсидиарная ответственность (согласно ст. 341.5 ТК РФ).

И если аутстаффер добросовестно ведет учет, то бояться нечего.

Но вы все равно не можете быть уверены в том, что:

  • со дня выведения иностранного сотрудника за штат, он оформлен в соответствии с законодательством РФ;
  • сроки действия документов иностранца контролируются;
  • мигрант не оформлен на номинальную компанию;
  • за него платятся налоги.

И если ответственность на вас, то чем грозит вашей компании невыполнение в полной мере аутстаффером своих обязательств?

Если на территории вашей компании будет обнаружен мигрант с просроченными документами, который нигде не трудоустроен, то договор с компанией-аутстаффером не станет защитой для вас, ведь допуск к работе осуществляете именно вы!

Согласно ст. 18.15 КоАП, вашей компании грозит штраф — от 400 000 до 800 000 рублей (за каждого сотрудника!) и запрет на осуществление деятельности до 90 дней.

Поэтому мы рекомендуем всем работодателям не выводить своих сотрудников за штат.

А если при самостоятельном оформлении мигрантов у вас возникают вопросы, то звоните за консультацией к нашим специалистам: 8 (812) 640-95-04.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Альянс Трудовая Миграция
Помощь работодателям иностранных граждан
Перейти в профиль
Создайте свой блог, и аудитория «Клерка» о вас узнает
Создать блог