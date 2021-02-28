Несет ли работодатель ответственность при аутстаффинге?

Аутстаффинг — это передача ваших сотрудников на ведение другой компании. Из данного утверждения кажется логичным вывод, что и ответственность за сотрудников несет компания, на которую они оформлены (аутстаффера).

Спойлер — это не так. Но обо всем по порядку.

Что может предложить аутстаффер вашей компании:

официальное оформление иностранных сотрудников в штат;

ведение кадрового учета по каждому иностранцу;

проверку миграционных документов мигрантов;

начисление налогов и страховых взносов,

Но при этом ответственность за сотрудников остается на вас - субсидиарная ответственность (согласно ст. 341.5 ТК РФ).

И если аутстаффер добросовестно ведет учет, то бояться нечего.

Но вы все равно не можете быть уверены в том, что:

со дня выведения иностранного сотрудника за штат, он оформлен в соответствии с законодательством РФ;

сроки действия документов иностранца контролируются;

мигрант не оформлен на номинальную компанию;

за него платятся налоги.

И если ответственность на вас, то чем грозит вашей компании невыполнение в полной мере аутстаффером своих обязательств?

Если на территории вашей компании будет обнаружен мигрант с просроченными документами, который нигде не трудоустроен, то договор с компанией-аутстаффером не станет защитой для вас, ведь допуск к работе осуществляете именно вы!

Согласно ст. 18.15 КоАП, вашей компании грозит штраф — от 400 000 до 800 000 рублей (за каждого сотрудника!) и запрет на осуществление деятельности до 90 дней.

Поэтому мы рекомендуем всем работодателям не выводить своих сотрудников за штат.

А если при самостоятельном оформлении мигрантов у вас возникают вопросы, то звоните за консультацией к нашим специалистам: 8 (812) 640-95-04.