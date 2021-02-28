Несет ли работодатель ответственность при аутстаффинге?

Аутстаффинг — это передача ваших сотрудников на ведение другой компании. Из данного утверждения кажется логичным вывод, что и ответственность за сотрудников несет компания, на которую они оформлены (аутстаффера).
Спойлер — это не так. Но обо всем по порядку.
Что может предложить аутстаффер вашей компании:
- официальное оформление иностранных сотрудников в штат;
- ведение кадрового учета по каждому иностранцу;
- проверку миграционных документов мигрантов;
- начисление налогов и страховых взносов,
Но при этом ответственность за сотрудников остается на вас - субсидиарная ответственность (согласно ст. 341.5 ТК РФ).
И если аутстаффер добросовестно ведет учет, то бояться нечего.
Но вы все равно не можете быть уверены в том, что:
- со дня выведения иностранного сотрудника за штат, он оформлен в соответствии с законодательством РФ;
- сроки действия документов иностранца контролируются;
- мигрант не оформлен на номинальную компанию;
- за него платятся налоги.
И если ответственность на вас, то чем грозит вашей компании невыполнение в полной мере аутстаффером своих обязательств?
Если на территории вашей компании будет обнаружен мигрант с просроченными документами, который нигде не трудоустроен, то договор с компанией-аутстаффером не станет защитой для вас, ведь допуск к работе осуществляете именно вы!
Согласно ст. 18.15 КоАП, вашей компании грозит штраф — от 400 000 до 800 000 рублей (за каждого сотрудника!) и запрет на осуществление деятельности до 90 дней.
Поэтому мы рекомендуем всем работодателям не выводить своих сотрудников за штат.
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