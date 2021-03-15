Налоги на иностранных сотрудников

Прежде чем начинать разбор вопроса о налогах нужно помнить, что все иностранные граждане делятся на:
- резидентов (те иностранцы, которые находятся на территории РФ более 183 календарных дней в течение 12 месяцев);
- нерезидентов (те иностранцы, которые находятся на территории РФ менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев).
Про ставки НДФЛ в зависимости от статуса мы писали в статье: «Ставки НДФЛ для иностранных работников: разъяснения по гражданам из ЕАЭС, иностранцам с патентом и ВКС».
Кроме НДФЛ, с заработной платы иностранного гражданина работодатель обязан начислить и выплатить страховые взносы в ФСС, ПФ и ФФОМС.
Страховые суммы выплачиваются по общим процентным ставкам. Но если в случае с НДФЛ налог удерживается из зарплаты сотрудника, страховые взносы работодатель выплачивает за свой счет.
Обратите внимание! Страховые взносы в ПФ, взносы в ФСС, взносы в ФФОМС начисляются всем иностранцам, но есть исключения.
Этих исключений не мало, и они требуют особого разбора.
Если вы хотите узнать о всех нюансах налогообложения иностранных граждан, приглашаем вас на вебинар: «Налоги по иностранным сотрудникам: разъяснения по безвизовым гражданам, визовым, ВКС».
На нем мы разберем:
- Кто является плательщиком налога.
- Какие ставки налога для разных категорий иностранных граждан.
- Ставки НДФЛ для иностранных работников.
- Возмещение НДФЛ.
- Страховые взносы.
- Налоговые вычеты.
- Сроки начисления налогов и штрафы за неуплату и неправильное начисление.
- Заработная плата иностранным сотрудникам наличными.
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С уважением «Альянс ТМ».