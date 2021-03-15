Налоги на иностранных сотрудников

Прежде чем начинать разбор вопроса о налогах нужно помнить, что все иностранные граждане делятся на:

резидентов (те иностранцы, которые находятся на территории РФ более 183 календарных дней в течение 12 месяцев);

нерезидентов (те иностранцы, которые находятся на территории РФ менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев).

Про ставки НДФЛ в зависимости от статуса мы писали в статье: «Ставки НДФЛ для иностранных работников: разъяснения по гражданам из ЕАЭС, иностранцам с патентом и ВКС».

Кроме НДФЛ, с заработной платы иностранного гражданина работодатель обязан начислить и выплатить страховые взносы в ФСС, ПФ и ФФОМС.

Страховые суммы выплачиваются по общим процентным ставкам. Но если в случае с НДФЛ налог удерживается из зарплаты сотрудника, страховые взносы работодатель выплачивает за свой счет.

Обратите внимание! Страховые взносы в ПФ, взносы в ФСС, взносы в ФФОМС начисляются всем иностранцам, но есть исключения.

Этих исключений не мало, и они требуют особого разбора.

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Кто является плательщиком налога. Какие ставки налога для разных категорий иностранных граждан. Ставки НДФЛ для иностранных работников. Возмещение НДФЛ. Страховые взносы. Налоговые вычеты. Сроки начисления налогов и штрафы за неуплату и неправильное начисление. Заработная плата иностранным сотрудникам наличными.

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