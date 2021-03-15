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Налоги на иностранных сотрудников

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Прежде чем начинать разбор вопроса о налогах нужно помнить, что все иностранные граждане делятся на:

  • резидентов (те иностранцы, которые находятся на территории РФ более 183 календарных дней в течение 12 месяцев);
  • нерезидентов (те иностранцы, которые находятся на территории РФ менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев).

Про ставки НДФЛ в зависимости от статуса мы писали в статье: «Ставки НДФЛ для иностранных работников: разъяснения по гражданам из ЕАЭС, иностранцам с патентом и ВКС».

Кроме НДФЛ, с заработной платы иностранного гражданина работодатель обязан начислить и выплатить страховые взносы в ФСС, ПФ и ФФОМС.

Страховые суммы выплачиваются по общим процентным ставкам. Но если в случае с НДФЛ налог удерживается из зарплаты сотрудника, страховые взносы работодатель выплачивает за свой счет.

Обратите внимание! Страховые взносы в ПФ, взносы в ФСС, взносы в ФФОМС начисляются всем иностранцам, но есть исключения.

Этих исключений не мало, и они требуют особого разбора.

Если вы хотите узнать о всех нюансах налогообложения иностранных граждан, приглашаем вас на вебинар: «Налоги по иностранным сотрудникам: разъяснения по безвизовым гражданам, визовым, ВКС».

На нем мы разберем:

  1. Кто является плательщиком налога.
  2. Какие ставки налога для разных категорий иностранных граждан.
  3. Ставки НДФЛ для иностранных работников.
  4. Возмещение НДФЛ.
  5. Страховые взносы.
  6. Налоговые вычеты.
  7. Сроки начисления налогов и штрафы за неуплату и неправильное начисление.
  8. Заработная плата иностранным сотрудникам наличными.

Регистрация на вебинар по форме ниже,

С уважением «Альянс ТМ».

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Альянс Трудовая Миграция
Помощь работодателям иностранных граждан
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