Как работать с беженцами российским компаниям в 2021 году?

Как говорят наши партнеры, в период карантина им приходится все чаще сталкиваться с трудоустройством беженцев.

Поэтому сегодня мы расскажем, как принимать на работу эту категорию граждан, чтобы полностью соблюсти миграционное законодательство.

Беженец — это лицо, которое не является гражданином России и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений*.

Чтобы трудоустроить беженца нужно:

1.Проверить у него наличие удостоверения беженца

Особенность этой категории граждан в том, что у них удостоверение вместо паспорта.

Что нужно знать об удостоверении беженца:

Удостоверение беженца является документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, и подтверждает его право на пребывание на территории РФ. При получении удостоверения паспорт и другие документы, удостоверяющие личность лица, признанного беженцем, остаются на хранении в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел. Удостоверение действительно на всей территории РФ. Срок действия удостоверения три года.

Срок действия удостоверения может быть продлен на основании соответствующего решения территориального органа Федеральной миграционной службы.

Лицо, признанное беженцем на территории Российской Федерации и получившее удостоверение, и члены его семьи подлежат постановке на учет по месту пребывания**.

2.На основании удостоверения заключить трудовой договор

Обратите внимание! Беженцу не нужны разрешительные документы.

Принять на работу беженца вы можете по любой профессии, работать по этой профессии он может в любом регионе.

3.Подать уведомление о заключении трудового договора в МВД в течение трех рабочих дней со дня заключения договора

Если у вас возникают сложности с трудоустройством иностранных граждан, вы не знаете как заполнить и подать уведомление о заключении трудового договора, обращайтесь к специалистам нашей компании по телефону: 8 (812) 640-95-04, они всегда окажут вам помощь.

С уважением, «Альянс ТМ».

* Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах».