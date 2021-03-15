Как работать с беженцами российским компаниям в 2021 году?

Как говорят наши партнеры, в период карантина им приходится все чаще сталкиваться с трудоустройством беженцев.
Поэтому сегодня мы расскажем, как принимать на работу эту категорию граждан, чтобы полностью соблюсти миграционное законодательство.
Беженец — это лицо, которое не является гражданином России и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений*.
Чтобы трудоустроить беженца нужно:
1.Проверить у него наличие удостоверения беженца
Особенность этой категории граждан в том, что у них удостоверение вместо паспорта.
Что нужно знать об удостоверении беженца:
- Удостоверение беженца является документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, и подтверждает его право на пребывание на территории РФ.
- При получении удостоверения паспорт и другие документы, удостоверяющие личность лица, признанного беженцем, остаются на хранении в федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел.
- Удостоверение действительно на всей территории РФ.
- Срок действия удостоверения три года.
Срок действия удостоверения может быть продлен на основании соответствующего решения территориального органа Федеральной миграционной службы.
Лицо, признанное беженцем на территории Российской Федерации и получившее удостоверение, и члены его семьи подлежат постановке на учет по месту пребывания**.
2.На основании удостоверения заключить трудовой договор
Обратите внимание! Беженцу не нужны разрешительные документы.
Принять на работу беженца вы можете по любой профессии, работать по этой профессии он может в любом регионе.
3.Подать уведомление о заключении трудового договора в МВД в течение трех рабочих дней со дня заключения договора
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С уважением, «Альянс ТМ».
*Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах».
**Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».