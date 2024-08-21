10 ошибок, которые совершают при открытии кофейни: как не разориться на старте

Миллионы людей не представляют своей жизни без кофе, и каждый день готовы приходить в кофейню за любимым напитком. Поэтому кофейный бизнес считается одним из самых востребованных. Наряду со множеством успешных проектов можно встретить истории, когда кофейня закрылась в первый год работы. Рассказываем, какие ошибки совершают предприниматели и как их избежать.

Ошибка 1. «Неправильная» локация

При разработке концепции кофейни важно понять, в каком районе ваша целевая аудитория и как она предпочитает проводить свободное время. Принято считать, что одно из самых удачных расположений — места с высоким пешеходным трафиком. Это действительно так, но стоит учитывать, способны ли прохожие стать вашими гостями.

Например, вы хотите открыть кофейню формата lounge и находите свободное помещение — в непосредственной близости от железнодорожного вокзала. Трафик здесь действительно высокий, но бизнес вряд ли будет успешным: в таких местах большей популярностью пользуются киоски с кофе, десертами и выпечкой на вынос.

Ошибка 2. Аренда или покупка помещения не на первом этаже

Распространенное заблуждение: если вы откроете кофейню с приятной атмосферой и, главное, вкусным кофе, гости будут готовы приходить к вам и на второй этаж, и в подвальное помещение. Практика показывает, что это совершенно не так.

Если на одной улице рядом расположены две кофейни, в одну из которых вход на уровне тротуара, а в другую придется подниматься по лестнице, гости, скорее всего, выберут первый вариант. Это же правило работает с подвальными и полуподвальными помещениями.

Ошибка 3. Легкомысленный подход к выбору поставщиков

От поставщиков зависит многое: качество напитков и еды, наличие в меню всех позиций, а также напрямую ваш доход. Большое количество поставщиков (у одного вы закупаете сиропы, у другого — стаканчики, у третьего — сами зерна и т.д.) создает массу проблем и отнимает много времени. Не менее важно найти поставщиков, которое способны предложить выгодные для вас цены и при этом обеспечить стабильные поставки.

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Ошибка 4. Включение в меню позиций, не отвечающих концепции

Меню должно стопроцентно отражать формат заведения. Если в ваших планах открытие небольшого острова или киоска, достаточно базовых напитков, выпечки и снеков. Слишком разнообразное меню, скорее всего, себя не оправдает.

В кофейне, расположенной в бизнес-центре, будут востребованы ланчи. Уютное заведение в центре города невозможно представить без десертов в необычном исполнении.

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Ошибка 5. Запуск кофейни без идеи

Кофейный бизнес — высококонкурентная сфера. Чтобы ваша кофейня привлекала гостей, важна атмосфера, которая складывается из множества составляющих — стиль общения персонала с гостями, музыка, запахи (молотый кофе и выпечка!), интерьер и, конечно же, концепция в целом.

Уже на начальном этапе нужно четко сформулировать, будет ли это тихое место для неторопливых бесед, шумное городское заведение или кофейня для деловых встреч.

Важно буквально «придумать» идеальное заведение и представить желаемую аудиторию. Такой подход поможет определиться и с интерьером, и с меню, и со стилем общения персонала с гостями.

Ошибка 6. Отсутствие организованной работы с персоналом

Распространенная фраза, которую часто можно встретить в отзывах о кофейне — «Кофе вкусный, но персонал испортил впечатление». К сожалению, это действительно так: найти настоящих профессионалов сложно. Не менее сложно бывает и удержать сотрудников, в том числе из-за отсутствия четких путей развития карьеры.

Решить проблему помогает создание поддерживающей среды для персонала. Значение здесь имеют не только высокий стабильный доход, но и наличие представлений о перспективах и внимание к профессиональному развитию сотрудников.

Ошибка 7. Экономия на продуктах в ущерб качеству

Попытки минимизировать затраты за счет «подмены» каких-то ингредиентов — проверенный способ оттолкнуть гостей. Если при открытии кофейни вы предлагали кофе и еду более высокого качества, но постепенно перешли на менее качественные ингредиенты, гости обязательно это заметят.

Не забывайте, что плохой кофе и невкусную еду не спасет даже самая приятная атмосфера. Даже если первые несколько раз гости постараются «не заметить» изменения, постепенно постоянные посетители будут потеряны.

Ошибка 8. Игнорирование возможностей программ лояльности

Одно из самых эффективных решений — кешбэк. Начисляйте посетителям бонусы за потраченные деньги и предлагайте использовать их для оплаты следующих заказов. Это действительно работающий способ превратить гостя в постоянного клиента: когда у посетителя есть бонусы на бесплатный напиток или десерт, он вряд ли уйдет к конкурентам.

Еще один инструмент — акции. Если вы заметили, что какая-то из позиций стала хуже продаваться, увеличить продажи можно следующим образом: предложите гостям купить по специальной цене менее востребованную позицию вместе с той, которую заказывают максимально активно.

Ошибка 9. Наличие в меню убыточных позиций

Позиций, которые не продаются или продаются плохо, быть в меню не должно. Регулярно анализируйте продажи и как можно скорее отказывайтесь от убыточных позиций: это поможет сократить расходы.

На прибыльных позициях, напротив, можно сделать акцент. Например, разработать специальное меню для тех блюд и напитков, которые пользуются повышенным спросом и обучить персонал предлагать их в первую очередь.

Ошибка 10. Отсутствие автоматизации управления

Современные IT-решения помогают сделать управление кофейней максимально удобным: для всех задач используется одна программа. Она дает возможность повысить скорость обслуживания гостей, отследить остатки на складе и эффективность бизнеса в целом. Результат — увеличение прибыли и повышение лояльности посетителей.

Автоматизация управления с CafeStore позволяет вести складской учет, анализировать продажи и оформлять заказы в POS-системе прямо на планшете. Также CafeStore обеспечивает работу программы лояльности — вы можете создавать одноразовые и многоразовые промокоды, вести базу гостей и настраивать скидки по категориям и датам.

Преимущества программы CafeStore:

комплексный подход к управлению кофейней;

отсутствие рекламы и скрытых платежей;

работа на любых операционных системах;

встроенные сервисы — кассовая программа, учет товара и программа лояльности;

поддержка без выходных.

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