Закупили товар, а он не продается: 4 совета для селлера

Используйте инструменты повышения эффективности продаж
Бесплатные инструменты
Бесплатные способы продвижения — это простые действия популяризации товара и вывода его в топ, с которыми продавец справится сам.
Карточка товара. Она содержит описание, характеристики, фото и видео товара. В описание необходимо вписывать ключевые слова — это наиболее часто встречающиеся запросы пользователей. В тексте доходчиво расскажите о достоинствах товара, чтобы его захотелось купить. Профессиональные фото и видео заинтересуют сильнее, чем картинки в низком качестве.
Витрина. Это каталог с карточками товара. Если у магазина есть свой бренд, оформите витрину в корпоративном стиле — это выгодно выделит магазин среди конкурентов.
Инфографика. Покажите товар с разных сторон, чтобы покупатель изначально смог оценить его по внешнему виду. Фото в сочетании с видео — это хорошее комбо, которое привлечет внимание пользователей. Рекомендуем добавить 8–10 фото и видео в карточку товара.
Отзывы. Работайте с вопросами и комментариями людей. Если приходят плохие отклики о товаре, подумайте, что не так. Возможно, для увеличения продаж нужно поработать над качеством товара.
Контроль. Продажи не растут сами по себе, они требуют непосредственного участия селлера. Отслеживайте, как товар продается с разных складов. Ведите статистику продаж.
Начинающим селлерам на маркетплейсах не рекомендуется сразу тратить большой бюджет на раскрутку товара и продвижение. Конечно, вкладывать деньги в маркетинг — это выгодно и со временем окупится, но на начальном этапе лучше попробовать бесплатные инструменты продвижения. Потратить деньги на раскрутку вы всегда успеете.
Платные инструменты
Маркетинг и реклама — это инструменты продвижения, которые требуют финансовых вложений.
Баллы за комментарии. Мотивируйте покупателей писать отзывы на ваш товар. Предложите баллы за комментарии, которые человек сможет потратить при покупке в вашем магазине.
Внутренняя реклама. Используйте разные инструменты продвижения — авторекламу, реклама в поиске, отзывы за баллы. Все это увеличит просмотры и количество посетителей в вашем онлайн-магазине.
Внешняя реклама. Закажите рекламу у блогера, который сделает обзор вашего товара. Используйте популярные площадки и возможности социальных сетей, например, Telegram или «ВКонтакте».
Акции. Это элемент маркетинга, который нравится покупателям. Многие из них специально ждут, когда магазин предложит сниженные цены. Запустить акцию можно в личном кабинете селлера и установить цену на 10–15% ниже обычной стоимости. Товары по акции появятся на верхних позициях маркетплейса.
Это наиболее распространенные варианты продвижения, хотя их намного больше. Селлеру необходимо следить за появлением новых инструментов и не отставать от трендов.
Модульселлер помогает продавцам выйти на маркетплейсы и увеличить продажи. Вы можете отдать профессионалам всю рутину: seo-оптимизацию карточек под поисковую выдачу, аудит магазина, расчет себестоимости, ведение рекламных кампаний и т.д. Закажите бесплатную 30-минутную консультацию и узнайте подробности.
Учитывайте алгоритмы маркетплейсов
Алгоритмы маркетплейсов нацелены на то, чтобы помогать селлерам продавать товар. Возможно, если ваш товар не продается, это значит, что вы неправильно работаете с этими алгоритмами.
Работа с алгоритмами — это этап анализа, с помощью которого можно вывести товар на верхние строчки поисковой выдачи.
Маркетплейсы распределяют товар исходя из трех важных факторов:
Просмотры. Это количество посетителей, которые из витрины перешли в карточку товара. Важно, чтобы первое фото было самым информативным и качественным — это привлечет внимание покупателей. Не устанавливайте слишком высокие цены, если ваш товар пользуется спросом и широко представлен рынке. Практика показывает, что пользователи делают выбор в пользу продавца, у которого товар стоит на несколько рублей дешевле.
Добавления в корзину. Площадки отслеживают, сколько людей посмотрели товар, а сколько — добавили его в корзину. Покупатель не может потрогать товар, поэтому он ориентируется на описание вещи или отзывы. Селлер может повлиять на поведение пользователей, если будет уделять внимание работе с карточками и комментариями.
Заказы. Не каждый человек, который добавил товар в корзину, купит его. Покупатели сравнивают множество предложений, прежде чем решиться на покупку. Часто покупатели ориентируются на скорость доставки, поэтому выиграет тот товар, который будет доставлен завтра, а не послезавтра. Селлерам необходимо работать с региональными складами, чтобы ускорять логистику.
Алгоритмы площадок расценивают эти факторы в совокупности. Если упустить один из этапов, карточка товара опустится в поиске.
От идеи до выручки на маркетплейсах
Поможем стартовать новичкам или увеличить продажи опытным селлерам
Разнообразьте ассортимент
Перед выходом на маркетплейс важно проанализировать не только спрос на товар, но и сезонность. Если вы начинающий селлер, который перед самым Новым годом решил продавать елочные игрушки, то у вас вряд ли получится. Вас обойдут продавцы с похожим товаром, которые давно есть на маркетплейсе.
Но не спешите сразу избавляться от игрушек. Это сезонный товар, который не портится. Его можно продать через год, а за этот год вы освоите площадку и начнете себя уверенно чувствовать.
Чтобы не зависеть от сезонности, продавайте несколько товаров. Конечно, надувные круги и купальники будут лучше продаваться летом, а тепловые обогреватели — осенью и зимой.
Обратите внимание на товары, которые не имеют сезонности — книги, канцелярия, смартфоны, моющие средства, косметика и т. д. Тестируйте сразу 5–7 товаров, чтобы не зависеть от какой-то одной позиции.
Попробуйте разные площадки
Если товар не продается на одном маркетплейсе, попробуйте освоить другие площадки — «Авито», доски объявлений и более мелкие площадки.
Заберите товар со склада. Продавец может вывести товар со склада, используя возврат или выкуп. Возврат — это платная услуга. Также придется нанять машину и обеспечить новое место под хранение.
Разместите объявления на других площадках. Добавьте качественные фото и описания. Не забывайте про хэштеги, которые помогут пользователь быстрее вас найти.
Распродайте остатки. Если вам важно вернуть хотя бы часть средств, то установите цены ниже рынка. Если продаете не спеша, то стоимость для новых товаров можно указать даже немного выше. Например, вещь стоила на маркетплейсе 100 руб., попробуйте на другой площадке установить 100–120 рублей.
Использование других каналов продаж — это расширение бизнеса и увеличение источников дохода. Освойте с «Модульселлер» новые маркетплейсы и площадки: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Авито, Мегамаркет. Предлагаем курсы для селлеров, на которых эксперты учат основам и механике продаж — более 300 уроков, тестов и чек-листов.
Кратко о главном
Анализируйте спрос и конкуренцию. Используйте аналитику маркетплейсов, чтобы понять, какие позиции пользуются популярностью, и как ваш товар выглядит на фоне аналогов.
Оптимизируйте карточку товара. Улучшите описание, добавьте качественные фотографии, создайте привлекательное и информативное описание, которое решает конкретные задачи покупателя.
Используйте отзывы покупателей. Если на вашем товаре нет или мало отзывов, организуйте акции с предложением скидок или бонусов в обмен на честный отзыв.
Запустите акцию. Один из эффективных способов привлечь внимание к товару — акция. Это не всегда означает скидки. Подумайте о том, чтобы предложить подарок за покупку или участие в розыгрыше.
Настройте рекламу. Рекламные кампании на маркетплейсах или в социальных сетях могут поднять видимость вашего товара. Начните с небольшого бюджета и протестируйте разные форматы рекламы.
Обратитесь за помощью к профессионалам. Даже опытным селлерам тяжело контролировать все этапы — от аналитики и размещения товара на маркетплейсе до конкретных продаж. «Модульселлер» работает с начинающими и опытными продавцами. Вы узнаете, где и какие товары закупить и как их продать. Получите помощь в сертификации товара, подготовке карточек, освоении новых площадок.
Читайте также:
10 главных ошибок при выходе на маркетплейсы 2024: как их избежать.
Модульбанк запустил два Телеграм-бота для управления продажами на маркетплейсах.
От идеи до выручки на маркетплейсах
Поможем стартовать новичкам или увеличить продажи опытным селлерам
Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KStMN
Начать дискуссию