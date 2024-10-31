Закупили товар, а он не продается: 4 совета для селлера

Перед выходом на маркетплейс важно проанализировать не только спрос на товар, но и сезонность. Если вы начинающий селлер, который перед самым Новым годом решил продавать елочные игрушки, то у вас вряд ли получится. Вас обойдут продавцы с похожим товаром, которые давно есть на маркетплейсе.

Но не спешите сразу избавляться от игрушек. Это сезонный товар, который не портится. Его можно продать через год, а за этот год вы освоите площадку и начнете себя уверенно чувствовать.

Чтобы не зависеть от сезонности, продавайте несколько товаров. Конечно, надувные круги и купальники будут лучше продаваться летом, а тепловые обогреватели — осенью и зимой.

Обратите внимание на товары, которые не имеют сезонности — книги, канцелярия, смартфоны, моющие средства, косметика и т. д. Тестируйте сразу 5–7 товаров, чтобы не зависеть от какой-то одной позиции.