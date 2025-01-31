Масштабные изменения в работе с онлайн-кассами и чеками с марта 2025 года

Что меняется в работе касс с 1 марта
Как отправлять чеки покупателям новым способом
Отправлять чеки покупателям сейчас можно двумя способами — распечатать бумажный чек или переслать онлайн (в сообщении по номеру телефона или на электронную почту). До 1 марта 2025 года работайте именно так, а после вступления в силу изменений выдавать чеки можно будет по-новому.
Весной 2025 года появится третий способ. В сервисе ФНС «Мои чеки онлайн» станет доступна новая опция — собственно, отправка чеков покупателям. То есть электронных способов отправки теперь будет два — на электронную почту и через онлайн-сервис ФНС.
Как продавцу правильно отправить чек в сервисе «Мои чеки онлайн»? Во-первых, нужно взять контактные данные покупателя и перед отправкой указать их в чеке (важно: покупателя необходимо проинформировать об этом способе отправки и получить от него согласие). И, во-вторых — отправить человеку чек с помощью сервиса по СМС или email.
Зачем покупателю давать продавцу свой номер телефона и адрес почты? Продавец указывает их в чеке, чтобы операцию проще было идентифицировать. А покупатель по своим контактным данным сможет зайти в сервис и посмотреть наличие там чека. Автоматическая передача чека регламентирована законом (пп. 2 п. 3 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025).
Нужен ли чек при расчетах по СБП
В законе № 54-ФЗ не было четко прописано — применять ли ККТ, если расчеты происходят по СБП. В новой редакции закона от 1 марта 2025 года этот недочет устранили. В ней зафиксировано условие, что продавец должен выбивать чек при оплате по СБП (п. 2.2 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025).
Место нахождения кассы
При непосредственном участии покупателя в расчетах касса должна находиться в месте расчета. Раньше закон № 54-ФЗ не регламентировал, где в этом случае должна располагаться касса и при каких расчетах. Теперь этого пробела в законодательстве не будет.
Для заведений общепита уточнили — касса может находиться там, где хранятся наличные деньги. Выносить ее каждому гостю или посетителю не нужно (п. 5.11 ст. 1.2 закона № 54‑ФЗ).
Если для приема оплаты используется касса с автоматическим устройством и возникает необходимость вынести кассу за пределы этого устройства, то это можно сделать, не отсоединяя их друг от друга.
До 1 марта 2025 года пользоваться кассой за пределами автоматического устройства можно в некоторых случаях: например, оплата через вендинговый аппарат или расчеты за услуги автомойки (п. 5.1 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ). Теперь все компании и ИП могут пользоваться этой возможностью.
Расчеты с ККТ в общепите
До 1 марта 2025 года заведения общепита пользуются пробелом в законодательстве. Когда гость просит счет, официант выпускает пречек и принимает оплату. После этого гостю «забывают» выдать официальный чек (документ строгой отчетности). Это позволяет недобросовестным заведениям снижать налоговую базу, так как они не отчитываются в ФНС о совершенной операции.
С весны 2025 года будет действовать новый порядок расчетов для заведений общепита, применяющих ККТ. Официант должен будет выдать чек посетителю до получения оплаты.
Порядок следующий:
гость просит счет;
официант приносит счет с уже выпущенным чеком;
гость расплачивается по чеку (п. 5.11 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025). Данные об операции поступают в ФНС.
Преимущества:
Заведению не нужно выпускать два чека (этап с пречеком упраздняется), снижаются расходы на бумагу.
Совершенные операции автоматически поступают в ФНС, снижается количество налоговых проверок.
Недостатки:
Усложняется процесс, если гость внезапно пожелает выбрать другой способ оплаты. Например, человек сказал, что хочет расплатиться картой, а в момент оплаты передумал — решил, что лучше рассчитаться наличкой. Официанту нужно сделать чек на возврат, а потом выбить другой — на приход.
Порядок регистрации касс
Время обработки заявления сократится вдвое
Продавцы подают заявление в трех случаях:
Когда регистрируют кассу. Это делают продавцы, которые только начинают продавать товары или оказывать услуги.
Когда необходимо перерегистрировать ККТ. То есть продлить, когда заканчивается срок регистрации.
Когда нужно снять кассу с учета. Продавцу больше не нужна касса, когда он прекращает деятельность (закрывает ИП или юрлицо).
Для любого из этих случаев подается заявление в налоговую. У ФНС есть до 10 рабочих дней, чтобы отреагировать на заявление. После вступления в силу изменений регистрационные действия сокращаются вдвое — ответ по заявлению поступит не позднее чем через пять рабочих дней (п. 7 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025).
Подать заявление можно будет одним из пяти способов
На сегодняшний день поставить на учет или аннулировать регистрацию кассы можно одним из трех способов. Какой удобнее — решает сам продавец:
На сайте налоговой — зайти в личный кабинет и сформировать заявление.
В местном офисе ФНС — прийти в отделение лично и подать заявление специалисту.
Воспользоваться услугами ОФД — операторы фискальных данных помогают продавцам работать с кассами, проверять чеки перед отправкой, в том числе и взаимодействовать с ФНС. Подача заявления входит в их компетенции.
А в начале сентября 2025 года выбирать способ подачи заявления можно будет еще из двух дополнительных способов (п. 10 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ).
Через «Госуслуги».
Через производителя ККТ.
Сейчас на «Госуслугах» тоже можно сформировать и подать заявление, но в новой редакции закона № 54-ФЗ этот способ появится только осенью.
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Для регистрации потребуется меньше документов
С 1 марта 2025 года для регистрации и перерегистрации касс сокращается количество документов. При постановке ККТ на учет не нужно будет предоставлять в налоговый орган отчет о регистрации. Правила упростили — добавляете в кассу регистрационный номер, а оператор фискальных данных передает данные в ФНС (п. 3.1 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025).
Не нужно будет направлять в ФНС заявление на перерегистрацию ККТ. В этой цепочке также задействован оператор ФД — вы сформируете отчет об изменении параметров регистрации, а оператор передаст его в ФНС (п. 4.1 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025).
Налоговый орган откажет в регистрации или перерегистрации кассы, если сведения будут неполными или недостоверными. Тогда придется подавать заявление в общем порядке.
У ФНС появится еще одно основание для аннулирования кассы
В каких случаях ФНС может снять кассу с учета без уведомления владельца:
ККТ не соответствует требованиям закона № 54-ФЗ (п. 15 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ);
владелец кассы снят с учета в ФНС (ИП или юрлицо прекратили деятельность) (п. 18 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ);
закончился срок действия ключа фискального накопителя (п. 16 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ).
С 1 марта 2025 года появится еще одно основание — непредоставление инспектору доступа к ККТ.
В ходе проверки инспектор ФНС может попросить организацию или ИП предоставить доступ к кассовому устройству. В случае отказа налоговая вправе без оповещения владельца снять кассу с учета. Зарегистрировать ККТ повторно получится в том случае, если разрешить инспектору проверить устройство (п. 19 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025).
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Требования к ККТ и чеку
Требования к чеку
Сейчас владельцы касс могут экономить на краске и бумаге при выпуске чеков. Они устанавливали минимальное качество печати и небольшой размер символов, чтобы сократить расходы.
С 1 марта 2025 года ФНС вправе устанавливать требования к качеству печати, размеру символов в чеке, междустрочному интервалу, качеству и скорости отображения QR-кода на автоматических устройствах (п. 5 ст. 4.1 закона № 54‑ФЗ в ред. от 01.03.2025).
Требования к ККТ
С 1 марта 2025 года требования к ККТ обновятся — касса должна иметь корпус и один фискальный накопитель (п. 1 ст. 4 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025). Требование больше относится к производителям кассовых устройств и никак не отражается на пользователях ККТ.
Кто может не применять ККТ
В ст. 2 закона № 54-ФЗ приведен список компаний и ИП, которые освобождаются от использования ККТ. С 1 марта 2025 года список расширяется — ККТ также смогут не применять:
ИП, которые оказывают образовательные и спортивные услуги (п. 13 ст. 2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025). Деятельность должна быть основной и подтверждена соответствующей лицензией. При этом расчеты с клиентом должны осуществляться в безналичном виде без предъявления карты — в этом случае выдавать чек не нужно. Раньше эта норма освобождала от применения ККТ только организации, оказывающие услуги в сфере образования и спорта, а сейчас охватывает еще и индивидуальных предпринимателей.
Пункты приема от населения вторичных ресурсов (п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025). Но эта группа не будет включать пункты приема лома, черных и цветных металлов, драгоценных металлов и камней. Сейчас в список входят только пункты, принимающие стеклопосуду и утильсырье.
С 1 февраля 2025 года заканчивается освобождение от применения ККТ для новых регионов России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области). Право не использовать кассы останется только у некоторых компаний и ИП, работающих в этих субъектах РФ.
Для них сроки продлены от 1 месяца до полугода:
до 1 марта 2025 — компании на УСН или ЕСХН, имеющие работников;
до 1 мая 2025 — ИП с работниками;
до 1 июня 2025 — ИП на ОСНО без работников;
до 1 июля 2025 — ИП на УСН без работников;
до 1 августа 2025 — ИП на ЕСХН или ПСН без работников.
После окончания этих сроков ИП и организации должны будут применять онлайн-кассы.
Новые правила работы с ККТ для рынков, ярмарок и управляющих ими компаний
Изменения для торговцев на рынках и ярмарках
С 1 марта 2025 года не применять ККТ сможет лишь малая часть компаний и предпринимателей. Остальные обязаны работать с кассами.
Вводится небольшое упрощение для тех, кто с 1 марта должен выдавать кассовые чеки. До конца 2025 года в чеке можно не указывать количество и название товара (ч. 2 ст. 3 закона от 08.08.2024 № 273-ФЗ).
Кто с 1 марта 2025 года освобождается от применения ККТ на рынках и ярмарках:
ИП на ПСН (п. 2.4 ст. 2 закона № 54‑ФЗ в ред. от 01.03.2025). Право не использовать кассы получают ИП с определенными видами деятельности: пп. 5, 20, 22, 25, 37, 46–48, 50–56, 64, 66 п. 2 ст. 346.43 НК. Например, изготовление и ремонт ключей, услуги общепита, производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. При этом ярмарка должна соответствовать требованиям — количество общих торговых мест (до 50) и регулярные мероприятия (ярмарка выходного дня).
ИП и организации на ЕСХН (п. 2 ст. 2 закона № 54‑ФЗ в ред. от 01.03.2025). Условия для неприменения ККТ — не более трех торговых мест и общая площадь всех торговых точек и складских территорий — до 15 кв. метров.
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, за исключением кредитных (п. 2.3 ст. 2 закона № 54‑ФЗ в ред. от 01.03.2025). Условия для освобождения от ККТ — розничный вид торговли, товар передается в момент расчетов. Эта категория не применяет кассы до 1 сентября 2025 года. После окончания этого срока освобождение заканчивается и применять ККТ нужно обязательно (ч. 3 ст. 3 закона № 273‑ФЗ).
Изменения для управляющих рынками и ярмарками компаний (УК)
Управляющие рынками компании должны будут регулярно контролировать применение касс арендаторами. Для этого следует проводить ежемесячные проверки.
Что делать в случае нарушений:
Если в ходе проверки выяснится, что арендатор должен применять ККТ, но нарушает это требование закона, то УК обязана вынести предписание и на время приостановить работу торговой точки.
Затем арендатор должен устранить нарушение — зарегистрировать кассу в течение 15 рабочих дней. Если это не сделано, то УК должна расторгнуть с нарушителем договор аренды торгового места (п. 11 ч. 1 ст. 14 закона от 30.12.2006 № 271‑ФЗ в ред. от 01.03.2025).
Перед началом сотрудничества управляющие компании должны проверять арендаторов на наличие у них ККТ — только после этого подписывать договор аренды (требование ФНС).
Арендатор должен подтвердить, что касса официально оформлена — предоставить карточку регистрации ККТ. С 1 марта 2025 года проверить наличие кассы у арендатора можно будет на сайте ФНС (п. 6 ч.1 ст. 14 закона № 271-ФЗ в ред. от 01.03.2025).
Торговый эквайринг — это прием оплаты от покупателей разными способами: банковскими картами, платежными стикерами, смартфонами и по QR-коду. Чем больше способов оплаты вы используете в бизнесе, тем выше лояльность клиентов.
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Новые штрафы для управляющих компаний
Законодатели «прицельно бьют» по управляющим рынками компаниям: в отношении них вводят новые штрафы по ст. 14.5 КоАП. Уже с 1 марта 2025 года УК будут наказывать за халатное отношение к проверке арендаторов на предмет использования ими касс.
Управляющие компании обязаны проверять продавцов, которые арендуют торговые места — проводят ли те покупки через кассы, выдают ли чеки покупателям. За нарушение этого требования компании могут вынести предписание или выписать штраф (немалый, кстати!). Причем наказать могут как саму компанию, так и ответственного сотрудника (ч. 16 и 17 ст. 14.5 КоАП).
На первый раз нарушителя могут предупредить или оштрафовать — 40–50 тыс. руб. (на должностное лицо); 100–300 тыс. руб. (на организацию).
При повторном нарушении штрафы строже — до 80 тыс. руб. (на должностное лицо); до 1 млн руб. (на организацию).
Подведем итоги
К предстоящим изменениям можно (и нужно!) готовиться уже сейчас, чтобы переход был не таким болезненным. На адаптацию остается совсем мало времени, поэтому берите нашу статью на вооружение и готовьтесь по-новому работать с кассами и чеками с 1 марта 2025 года.
Главное:
Электронные чеки. Продавцы смогут отправлять чеки через сервис «Мои чеки онлайн» от ФНС. Это упростит проверку чеков покупателями и повысит прозрачность расчетов.
Общепит. В заведениях общепита чеки будут выдаваться до оплаты — это позволяет сократить количество налоговых нарушений.
Регистрационные действия с кассами. ФНС будет обрабатывать заявления быстрее — не более пяти рабочих дней (вместо 10). Зарегистрировать кассу теперь можно будет в более сжатые сроки.
Штрафы. Для управляющих компаний, которые не проверяют арендаторов на предмет использование ККТ, вводятся новые штрафы — до 1 млн рублей.
Исключения. Расширен список ИП и организаций, освобожденных от применения ККТ.
Цель предстоящих изменений — навести порядок среди продавцов, которые обязаны использовать онлайн-кассы и выдавать чеки. А также сделать операции более прозрачными и контролируемыми. Организациям и ИП важно заранее адаптироваться к нововведениям, чтобы избежать штрафов и других санкций.
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