Масштабные изменения в работе с онлайн-кассами и чеками с марта 2025 года

Отправлять чеки покупателям сейчас можно двумя способами — распечатать бумажный чек или переслать онлайн (в сообщении по номеру телефона или на электронную почту). До 1 марта 2025 года работайте именно так, а после вступления в силу изменений выдавать чеки можно будет по-новому.

Весной 2025 года появится третий способ. В сервисе ФНС «Мои чеки онлайн» станет доступна новая опция — собственно, отправка чеков покупателям. То есть электронных способов отправки теперь будет два — на электронную почту и через онлайн-сервис ФНС.

Как продавцу правильно отправить чек в сервисе «Мои чеки онлайн»? Во-первых, нужно взять контактные данные покупателя и перед отправкой указать их в чеке (важно: покупателя необходимо проинформировать об этом способе отправки и получить от него согласие). И, во-вторых — отправить человеку чек с помощью сервиса по СМС или email.

Зачем покупателю давать продавцу свой номер телефона и адрес почты? Продавец указывает их в чеке, чтобы операцию проще было идентифицировать. А покупатель по своим контактным данным сможет зайти в сервис и посмотреть наличие там чека. Автоматическая передача чека регламентирована законом (пп. 2 п. 3 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ в ред. от 01.03.2025).