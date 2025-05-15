Модульбанк запускает продукт по электронному учету сотрудников

У вас есть сотрудники, и бумажный документооборот отнимает слишком много времени? Модульбанк понимает, что для успешного управления бизнесом необходимо перевести кадровые процессы в цифровой формат, особенно в условиях удаленной работы и постоянного обмена информацией.

Модульбухгалтерия представляет решение — кадровый учет с системой кадрового электронного документооборота (КЭДО) от 1 500 ₽ в год. В рамках опции настроим КЭДО для вас, если вы устали от бесконечного поиска бумажных документов и хотите обеспечить своим сотрудникам удобный доступ к важным файлам.

Преимущества КЭДО:

Облачный архив документов . Вам больше не нужно тратить время на поиск и сортировку бумаг — все кадровые документы находятся онлайн, структурированы и доступны даже с телефона.

Мгновенное подписание . Подписывайте трудовые договоры, приказы и заявления из любой точки мира за считанные секунды, используя электронную подпись.

Автоматизация и снижение ошибок . Для каждого документа есть настраиваемый шаблон, а система напоминает вам и сотрудникам о необходимости подписания документов, что помогает избежать нарушений сроков и потери важной информации.

Повышенная безопасность . Современные протоколы шифрования и контроль доступа гарантируют, что все документы останутся конфиденциальными. Ваши кадровые данные защищены от несанкционированного доступа и внешних угроз.

Полный контроль для работодателя и удобство для сотрудников. Смотрите актуальную информацию о статусе документов онлайн. Это позволяет организовать процесс обмена документами максимально прозрачно и удобно для всех участников.

Переведите кадровой учет в цифровой формат с кадровым учетом от Модульбухгалтерии. За 1 500 ₽ в год за сотрудника вы получите инструмент, который избавляет от бумажной суеты и обеспечивает контроль в режиме онлайн. Подключитесь сегодня и оптимизируйте процесс работы с документами.

О Модульбанке

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ–3 самых рентабельных российских банков.

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