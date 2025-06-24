Какие документы нужны, чтобы открыть кофейню: чек-лист для предпринимателя

Открытие кофейни — это не только разработка концепции, поиск подходящего помещения и закупка оборудования, но и «бумажные формальности». Рассказываем, какие документы придется оформить для запуска заведения без собственной кухни.

Особенности оформления документов для кофейни

Принято считать, что запуск бизнеса в сфере общепита всегда сопряжен с оформлением огромного количества документов. Поспорить с этим утверждением сложно, но если в ваших планах — открытие кофейни, задача несколько упрощается.

Означает ли это, что к кофейному бизнесу более лояльные требования? Нет, все дело в формате заведения. Если вы открываете кофейню с посадкой, но без собственной кухни — то есть в меню будет только готовая еда — перечень документов заметно сокращается.

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Перечень обязательных документов

Обратите внимание: собрать весь пакет документов нужно до запуска кофейни. Их отсутствие может привести не только к штрафам, но и к приостановке деятельности заведения.

Название документа Описание Свидетельство о регистрации бизнеса Предпринимательская деятельность должна вестись на законных основаниях, поэтому для открытия бизнеса необходимо пройти регистрацию в установленном порядке. Подойдет и статус ИП, и регистрация в форме ООО: выбирайте более подходящий для себя вариант. А еще важно правильно указать коды ОКВЭД — для кофейни используют 56.10, 56.30 и 56.10.21. Уведомление для Роспотребнадзора Уведомить Роспотребнадзор о начале работы заведения нужно до появления первых гостей. Такое уведомление отправляется онлайн через «Госуслуги», но при желании можно подать через МФЦ или сразу отнести в Роспотребнадзор. Разрешение МЧС Как и другие заведения общепита, кофейня должна соответствовать нормам пожарной безопасности. А в качестве подтверждения следует получить разрешение МЧС. Для его оформления придется обратиться с заявлением в местное подразделение МЧС. Но предварительно убедитесь, что проблем с пожарной безопасностью у вас действительно нет. Договор на вывоз мусора Для работы кофейни нужно заключить ряд договоров на обслуживание, включая договор на вывоз мусора. Если вы являетесь собственником помещения, то заключаете такие договоры от своего имения. При аренде договоры на обслуживание заключает собственник и предоставляет арендатору их копии или оригиналы. С вывозом мусора есть один нюанс. Если вы планируете использовать в заведении энергосберегающие или люминесцентные лампы, одного договора будет недостаточно: также потребуется заключить отдельный на вывоз ртуть содержащих отходов. Акты об оказанных услугах следует обязательно сохранять. При возникновении вопросов они подтвердят, что вывоз мусор происходил по всем правилам. Договоры на водоснабжение Как правило, их два: отдельно заключается договор на холодное водоснабжение, отдельно — на горячее водоснабжение и отопление. Заключать договоры следует с ресурсоснабжающими организациями. Договор на электричество Для работы кофейни нужна электроэнергия, и чтобы обеспечить заведение электричеством, также заключается соответствующий договор. Договор аренды или документ о праве собственности на помещение Здесь все понятно: если вы арендуете помещение кофейни, у вас обязательно должен быть договор аренды. А если помещение является вашей собственностью, в наличии должен быть документ о праве собственности на этот объект. Запросить его можно через «Госуслуги» или в Росреестре. Договор на дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию Заключить такой договор нужно, даже если в вашем помещении нет грызунов и насекомых: это обязательное требование. Причем договор заключается только с теми компаниями, у которых есть лицензия на эти виды деятельности. Медицинские книжки Медицинские книжки должны быть у всех сотрудников кофейни и у собственника бизнеса, если он работает в заведении. Оформить медицинскую книжку можно как в государственном, так и в частном медицинском учреждении. Разрешение на установку рекламной конструкции Это разрешение требуется, чтобы вы могли повесить вывеску. Оформляется онлайн через «Госуслуги» или лично в комитете по архитектуре. Программа производственного контроля Разработка программы производственного контроля — это требование ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Такая программа показывает, как в заведении обеспечивается санитарная безопасность. Разработать ее можно при желании самостоятельно или же обратиться в специализированную компанию. Отсутствие программы производственного контроля может привести к приостановке деятельности кофейни на срок до 90 суток. Документы/сертификаты/маркировки на продукты На все товары, которые есть в кофейне, должны быть документы. К ним относятся: накладные, декларация или сертификат о соответствии продукта, ветеринарный сертификат (на отдельные категории товаров), а также маркировка. Документацию следует запрашивать у продавца при покупке или получении товара. Технологическая карта Составлять технологические карты нужно, если какие-то блюда будут готовиться непосредственно в кофейне. При закупке в готовом виде технологические карты не нужны. Гигиенический журнал В гигиеническом журнале фиксируются результаты осмотра и опроса сотрудников на наличие симптомов инфекционных и ряда других заболеваний у самих работников кофейни, а также членов их семей. В журнале должна быть подпись осмотренного и опрошенного сотрудника, а также подпись ответственного лица о его допуске к работе (или об отстранении). Уголок потребителя В кофейне должно быть специальное место, в котором размещается самая важная информация о заведении — так называемый «уголок потребителя». Он ориентирован на клиентов и должен информировать потребителей для защиты их прав.

Информацию, которая должна быть в открытом доступе, смотрите в ст. 9 и 10 закона о защите прав потребителей.

В законе прямо не сказано, что такое уголок потребителя. Но есть требования: владельцы кафе должны донести до гостей важную информацию. Часть из нее и так обычно размещают на входе (например, название и режим работы), и дублировать это не нужно.

В уголке потребителя обязательно должны быть:

закон о защите прав потребителя,

копия свидетельства о регистрации ИП или компании,

книга жалоб и предложений,

правила торговли или оказания услуг.

На практике многие кофейни либо не делают уголок потребителя, либо кладут туда только закон. Но если поступит жалоба или придет проверка, за это могут оштрафовать.

Что касается договоров: если кофейня находится в своем помещении, вы заключаете договоры на воду и вывоз мусора сами. Если помещение в аренде, это делает собственник, а вы оплачиваете все по квитанциям вместе с арендой. Проверяющим нужно показать договор аренды и копии или оригиналы договоров на имя собственника.

Если у вас есть сотрудники, нужно зарегистрироваться как работодатель в налоговой и СФР.

Санитарные правила

Новые санитарные требования к кофейням, кафе и ресторанам — СанПиН 2.3/2.4.3590-20 — вступили в силу с 2021 года. И для кофеен это хорошая новость: небольшим заведениям стало проще вести бизнес, и в целом появилась возможность сэкономить. В частности, если в вашей кофейне меньше 25 посадочных мест, разрешается:

Хранение готовых продуктов и заготовок в одном холодильнике.

Наличие одного туалета для персонала и гостей.

Из новых документов появились:

технологическая карта приготовления блюд, описывающая весь производственный процесс;

гигиенический журнал для всех работников (раньше требовался только для отдельных категорий).

Чтобы учесть все требования, следует подготовить проект по СанПиН: он поможет избежать ситуаций, когда после прихода проверки кофейням приходится срочно все переделывать. Если у вас новое помещение, в котором раньше не было кофейни, специалист разработает проект с разъяснениями по размещению пожарных датчиков, вытяжек, выбору отделочных материалов и расстановке столиков. А если в помещении уже работала кофейня, проектировщик проверит, все ли в порядке.

Платформа Cafe Store способна сделать ваш бизнес проще и выгоднее: это не только единый поставщик всех необходимых товаров для кофеен, но и надежный помощник в решении других задач. А на платформе CafeSkills от Cafe Store доступен курс по СанПиН — это базовая программа для сотрудников кофеен и общепита. Здесь подробно разбирают требования к помещениям, правила зонирования и организации потоков внутри заведения.

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