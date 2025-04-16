12 главных трендов кофейного бизнеса 2025: на что стоит обратить внимание предпринимателям

1. Новое прочтение классики и экспериментальные авторские напитки

Как мы уже говорили, кофейная индустрия — это сочетание традиций, творчества и инноваций, и это особенно ярко проявляется в рецептуре и в процессе приготовления. Главный акцент сейчас — на авторские напитки: они отлично работают на привлечение клиентов и помогают разнообразить меню.

Молодая аудитория ожидаемо стремится к «новому и необычному». В 2025 году мы ждем изменения авторских напитков под влиянием технологий. В то же время растет интерес к классике — эксперты ожидают возвращения классических напитков в новом исполнении. Кофейни переосмысливают знакомые вкусы, благодаря чему удается адаптироваться к предпочтениям аудитории.