12 главных трендов кофейного бизнеса 2025: на что стоит обратить внимание предпринимателям

Рассказываем о главных трендах кофейной индустрии, которые точно нельзя оставить без внимания в 2025 году.
1. Новое прочтение классики и экспериментальные авторские напитки
Как мы уже говорили, кофейная индустрия — это сочетание традиций, творчества и инноваций, и это особенно ярко проявляется в рецептуре и в процессе приготовления. Главный акцент сейчас — на авторские напитки: они отлично работают на привлечение клиентов и помогают разнообразить меню.
Молодая аудитория ожидаемо стремится к «новому и необычному». В 2025 году мы ждем изменения авторских напитков под влиянием технологий. В то же время растет интерес к классике — эксперты ожидают возвращения классических напитков в новом исполнении. Кофейни переосмысливают знакомые вкусы, благодаря чему удается адаптироваться к предпочтениям аудитории.
2. Безалкогольные версии алкогольных коктейлей
Все чаще кофе выступает не только в роли самодостаточного напитка, но и как основа для разнообразных коктейлей. Приоритет — безалкогольные версии алкогольных коктейлей с добавлением кофе. Например, Espresso Martini Mocktail, Irish Coffee Mocktail и Old Fashioned Mocktail не содержат алкоголя, но при этом позволяют насладиться вкусом любимых коктейлей.
Тренд не только не устаревает уже третий год, но и активно совершенствуется. Причина — в глобальных трендах на осознанное потребление и заботу о здоровье. А еще безалкогольные коктейли с кофе можно пить в любое время суток, не задумываясь о последствиях.
3. Возвращение нитро-кофе
Нитро-кофе снова популярен. Этот тренд, появившийся еще в 2016 году, изначально был представлен только в крупных сетях и брендах. В 2025 году небольшие кофейни адаптируют его под себя, предлагая новые комбинации, поэтому эксперты предсказывают новую волну интереса.
Несколько слов о самом нитро-кофе. По сути, это вариация колд-брю. Но если колд-брю предполагает, что молотые зерна помещаются в холодную воду на длительное время (до суток) и затем напиток фильтруется, то с нитро-кофе все сложнее — приготовленный колд-брю заливается в кегу и насыщается азотом. Нитро-кофе относятся к мягким освежающим напиткам, которые особенно актуальны в летний сезон.
4. Эксперименты с разнообразием текстур
Еще один тренд, который дополняет предыдущий — эксперименты с разнообразием текстур. В первую очередь они ориентированы на создание новых ощущений и впечатлений, предлагая необычные комбинации вкусов и консистенций. Например, очень популярны напитки с отдельной пенкой сверху, которая может быть как сладким дополнением, так и пенкой с матчей или чаем.
Причем значение имеет не только вкус, но и визуальная привлекательность. Один из ярких примеров — cracked latte, когда на поверхность стакана изнутри наносится шоколад и после замораживается. А уже затем наливается сам напиток, и гостю перед употреблением предстоит «разломить» шоколад. Такой необычный опыт дарит новые впечатления.
5. Диджитализация кофейного бизнеса
Внедрение технологий в кофейный бизнес стало реальностью, которую больше невозможно игнорировать. Системы самообслуживания и «умное» оборудование обеспечивают стабильное качество, уменьшают влияние человеческого фактора и сокращают затраты, а специальное программное обеспечение повышает эффективность бизнеса. При помощи современных систем кофейни могут отслеживать популярность напитков и взаимодействовать с потребителями.
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6. Максимум пользы: кофе с функциональными добавками
Здоровое питание стало неотъемлемой частью жизни миллионов людей, и кофейная индустрия ожидаемо не осталась в стороне. Эксперты отмечают рост интереса клиентов к кофе с функциональными добавками, в частности, с коллагеном, пробиотиками и суперфудами. Например, ставшее несколько лет назад настоящим открытием сочетание куркумы и латте, снова возвращается.
Использование для приготовления авторских напитков таких добавок, успокаивающих чаев и полезных специй — однозначно растущий тренд. «Полезные» напитки отлично вписываются в концепцию здорового образа жизни. Для кофеен введение в меню кофе с функциональными добавками становится эффективным способом удержания и расширения аудитории, тем более что сейчас клиенты все чаще ищут альтернативу традиционным рецептам.
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7. Цветочные и фруктовые ноты: новое в хорошо знакомом
Фруктовые и цветочные ноты, а также чайные вкусы способны добавить неожиданную глубину и сложность привычному вкусу. Популярность таких нот объясняется не только тем, что это интересная особенность вкуса, но и их способностью вызывать у гостей определенные эмоции. Как правило, фруктовые и цветочные ароматы ассоциируются со свежестью, легкостью и позитивом, в них нет излишней приторности. Например, напитки с цветочными нотами поднимают настроение и создают ощущение праздника даже в будний день.
Ароматы ягод и цитрусовых, жасмин, лаванда, лемонграсс — варианты могут быть разнообразными. Напитки с такими нотами открывают простор для экспериментов как в холодном кофе, так и в горячих напитках.
8. Курс на Азию: кросс-культурность как тренд
Кросс-культурные пересечения — не новая тенденция в кофейном бизнесе. В 2025 году она проявляется через сочетание азиатской культуры и классических напитков. Популярность бабл-ти, а также напитков с джусс-боллами и тапиокой — прямое следствие этого тренда.
Все чаще кофейни создают спешл-меню, вдохновленное азиатской, преимущественно, японской философией. Также на рынке появляется все больше заведений, в которых отражается японская эстетика. Клиентов привлекает стремление к гармонии, внимание к деталям и спокойная атмосфера. Как правило, в таких кофейнях гости могут попробовать не только кофе, но и легкие закуски в сочетании с японскими десертами. Японская эстетика здесь проявляется во всем — от интерьера до меню.
9. A-la-russe: уникальный колорит русской культуры в современной интерпретации
Стиль a-la-russe захватил практически все сферы творчества и бизнеса, и кофейная индустрия не исключение. В кофейном бизнесе он в первую очередь проявляется в добавлении исконно-русских ягодных вкусов — земляники, черники, ежевики, морошки и других, а также в новой интерпретации травяных чаев.
Помимо традиционных напитков и рецептов с русским колоритом, кофейни могут использовать соответствующие мотивы в оформлении интерьера кофеен (чаще всего это сочетание современного дизайна и элементов a-la-russe). Тренд позволяет сделать кофе не просто напитком, а частью большого гастрономического и исторического опыта.
10. Кофе для сладкоежек
Несмотря на повышенное внимание к здоровому образу жизни, индустрия не забывает про любителей сладкого, тем более что сахар в меру совершенно не плох. Кофе, напоминающий десерт или выпечку — это возможность насладиться любимым вкусом и в то же время получить заряд бодрости.
Кофейни по-разному обыгрывают этот тренд. Например, предлагают раф «Тирамису», повторяющий вкус знаменитого десерта, но в формате напитка или латте «Малиновый чизкейк» — вариантов множество.
11. Эффектная подача
То, что сегодня клиенты ценят не только вкус напитка, но и его внешний вид — факт неоспоримый. Особенно учитывая, что сейчас приготовить просто хороший кофе реально и дома, а в кофейни приходят за эмоциями и впечатлениями.
А еще эффектная подача стимулирует желание поделиться фото и видео в социальных сетях. Поэтому тренд точно не нужно игнорировать: эффектная подача повышает ценность продукта, вызывает эмоциональный отклик и помогает в продвижении кофейни.
12. Мультипродуктовые кофейни с посадкой
Если раньше были популярны кофейни «to go», то сейчас мы видим смещение акцента на заведения с посадочными местами, которые готовы предложить не только кофе. Например, кофейни с винными картами. Уход от монопродуктовой концепции позволяет заведениям конкурировать с барами, кафе, а иногда и с ресторанами.
Результат — расширение целевой аудитории и повышение среднего чека. И в целом таким кофейням гораздо легче отстроиться от конкурентов.
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