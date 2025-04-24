Какой бизнес в 2025 году может работать без кассы

Вид расчета

Если компании рассчитываются между собой или с ИП в безналичном порядке, применять ККТ не нужно. Исключение — проведение таких расчетов с применением электронного средства платежа с его предъявлением (п. 9 ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). К электронным средствам платежа относятся банковские карты, оплата по QR-коду через СБП, электронные кошельки, перевод со счета мобильного телефона.

Важно: если при безналичных расчетах покупатель — физическое лицо, необходимо применять кассу в любом случае. При оплате по QR-коду покупателю также нужно выдать чек, то есть без ККТ не обойтись.

Касса не нужна, если организации друг другу или ИП предоставляют займы для оплаты товаров или услуг, проводят расчеты в виде зачета авансов (информация ФНС от 10.06.2020, письмо ФНС от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@ (п. 1)).

Если организация или ИП получает заем от физического лица или проводит расчеты по договору займа, который предоставляется не для оплаты товаров или услуг, ККТ не применяют. Такие операции не относятся к расчетам, которые указаны в ст. 1.1 закона 54-ФЗ (п. 1 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Если оплату за товары или услуги от покупателей принимает платежный агент, кассу применяет агент, а не продавец (ст. 1.1, п. 2 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, п. 12 ст. 4 закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ).