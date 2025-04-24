Какой бизнес в 2025 году может работать без кассы

Есть несколько критериев, по которым определяют, может ли бизнес не применять онлайн кассу, или нет.
Система налогообложения
Работать без кассы в 2025 году вправе предприниматели на патенте и самозанятые, но с оговорками.
Патент. Освобождение от кассы распространяется только на виды деятельности, которые перечислены в п. 2 ст. 346.43 НК. Например, экскурсии, переработка фруктов и овощей, музыкальное сопровождение мероприятий, ландшафтный дизайн, частный детектив с лицензией и др. По требованию клиента ИП обязан выдать документ, заменяющий чек (п. 2.1 ст. 2 и п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ).
Самозанятость. Самозанятые тоже обязаны выдавать чеки, но через приложение «Мой налог», а не кассовый аппарат. Чек отправляется клиенту из приложения или предъявляется в виде QR-кода.
На остальных системах налогообложения компании и ИП при расчетах с физическими лицами обязаны применять кассы. У «Модульбанка» есть готовое решение для бизнеса — Модулькасса. Настройка подключения займет не более двух минут, а чеки клиентам будут отправляться автоматически.
Местность ведения бизнеса
Компании и ИП, которые работают в отдаленных или труднодоступных местностях могут не использовать онлайн-кассы (п. 3 ст. 2 закона № 54-ФЗ). Перечень освобожденных от онлайн-касс территорий определяют региональные власти. Но даже в отдаленных и труднодоступных территориях по запросу покупателя продавцы обязаны выдать документ, заменяющий чек.
Кроме того, без подключения к интернету бизнес вправе использовать кассы:
в местностях, где отсутствуют сети связи;
на территориях объектов государственной охраны, внешней разведки, военных объектов и т.п.
Вид деятельности
П. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ освобождает от использования онлайн-касс организации и ИП, которые продают товары, выполняют работы и оказывают услуги из следующего списка:
печатная продукция;
акции, облигации, векселя;
еда в школе и вузах;
продажа продуктов и других товаров вне торговой точки (исключение — маркированные и сложные в техническом плане товары);
мороженое в палатках, соки, лимонады, молоко и питьевая вода в розлив;
напитки, растительное масло, живая рыба, керосин из автоцистерн;
продажа овощной и фруктовой продукции с лотков по сезонам;
реставрация обувных изделий;
изготовление и ремонт ключей и металлических изделий;
уход за детьми, больными, возрастными людьми и с инвалидностью;
продажа народных изделий ручной работы;
вспашка участков и работы по распилу дров;
услуги носильщиков багажа в аэропортах и на вокзалах;
сдача предпринимателем в аренду жилья, которое находится в собственности, в том числе парковочные места в многоквартирных домах;
реализация бахил.
С 01 марта 2025 года перечень организаций, освобожденных от использования ККТ, расширен (закон № 274-ФЗ от 08.08.2024):
образовательные организации и ИП с лицензией на образовательную деятельность;
физкультурно-спортивные организации и ИП;
организации, которые принимают вторсырье, кроме лома и отходов цветных и черных металлов, драгоценных металлов и камней.
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Вид расчета
Если компании рассчитываются между собой или с ИП в безналичном порядке, применять ККТ не нужно. Исключение — проведение таких расчетов с применением электронного средства платежа с его предъявлением (п. 9 ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). К электронным средствам платежа относятся банковские карты, оплата по QR-коду через СБП, электронные кошельки, перевод со счета мобильного телефона.
Важно: если при безналичных расчетах покупатель — физическое лицо, необходимо применять кассу в любом случае. При оплате по QR-коду покупателю также нужно выдать чек, то есть без ККТ не обойтись.
Касса не нужна, если организации друг другу или ИП предоставляют займы для оплаты товаров или услуг, проводят расчеты в виде зачета авансов (информация ФНС от 10.06.2020, письмо ФНС от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@ (п. 1)).
Если организация или ИП получает заем от физического лица или проводит расчеты по договору займа, который предоставляется не для оплаты товаров или услуг, ККТ не применяют. Такие операции не относятся к расчетам, которые указаны в ст. 1.1 закона 54-ФЗ (п. 1 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).
Если оплату за товары или услуги от покупателей принимает платежный агент, кассу применяет агент, а не продавец (ст. 1.1, п. 2 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, п. 12 ст. 4 закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ).
Работа на рынках, ярмарках и выставочных комплексах
С 1 марта 2025 года организации и ИП, которые работают на розничных рынках, ярмарках и выставочных комплексах, освобождены от использования ККТ, если торгуют (распоряжение Правительства № 2563-р от 17.09.2024):
ковровой продукцией и аналогичными изделиями;
предметами одежды (исключение — белье, носовые платки, чулки и носки);
продукцией из кожи;
деревянной и пробковой продукцией (исключение — мебель);
бытовой и профессиональной химией;
лекарственными медицинскими материалами;
продукцией из резины и пластмассы;
неметаллическими материалами;
компьютерными, электронными и оптическими приборами;
электрическим оборудованием;
производственным оборудованием;
транспортными средствами, в том числе прицепами и полуприцепами;
мебельной продукцией;
музыкальными установками и инструментами;
товарами для физкультуры и спорта (исключение — рыболовные принадлежности);
ортопедической продукцией.
Организации и ИП на ЕСХН могут не применять онлайн-кассы при продаже на рынках, ярмарках и выставках товаров по договору розничной купли-продажи с передачей товара в момент заключения договора при условии, что торгуют не более чем на трех торговых местах общей площадью до 15 кв. м.
Компании и предприниматели, которые не подходят ни под один из перечисленных выше сценариев, обязаны работать с применением онлайн касс.
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