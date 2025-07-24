Выездная торговля и услуги: как работать по 54-ФЗ

Когда торговля считается выездной
Вопрос о том, что такое выездная торговля, обычно не вызывает затруднений. Понятно, что это продажи вне стационарных торговых точек, офисов, складов и так далее. Но в законодательстве термин «выездная торговля» не встречается, а в НК упоминаются только развозная и разносная торговля.
Развозная торговля представляет собой торговлю с использованием специализированных или специально оборудованных транспортных средств — автолавок, передвижных торговых автоматов, автоприцепов и др.
Разносная происходит путем непосредственного контакта продавца с покупателем на дому, на улице и в других общественных местах. Например, торговля из ручных тележек или с рук считается разносной.
На практике эти разновидности торговли чаще всего объединяются одним понятием — выездная торговля. К ней же принято относить и оказание услуг на выезде: например, парикмахерские услуги или услуги репетитора дома у клиента.
При оказании услуг есть один нюанс — место расчета. Так, если клиент рассчитывается с репетитором непосредственно у себя дома — это выездная торговля. А если услуги уже были оплачены в офисе, считаться выездной такая торговля не может. По общему правилу, у выездной торговли нет постоянного места продаж.
Что считается выездной торговлей, а что — нет
Относится к выездной торговле
Не считается выездной торговлей
Торговля с использованием автомобиля, автолавки или автомагазина
Торговля в стационарном торговом объекте (например, в обычном магазине)
Торговля с использованием тонара или автоприцепа
Торговля в нестационарном торговом объекте (например, киоск с кофе)
Торговля с использованием передвижного торгового автомата
Торговля из транспорта, который не может двигаться
Торговля с рук и ручных тележек, с лотка и из корзин
Оказание услуг на территории компании или ИП (например, в парикмахерской)
Торговля на ярмарках и в выставочных комплексах
Оказание услуг, которые были оплачены в офисе компании
Доставка с оплатой курьеру
Торговля, если товар или услуга оплачены онлайн (например, доставка еды)
Оказание выездных услуг с оплатой на месте
Торговля через вендинговые автоматы
Как организовать выездную торговлю
Выездная торговля, как и любая другая, требует соблюдения ряда формальностей и определенной подготовки. Просто выйти на оживленную улицу и начать продажи не получится — стихийная торговля в России под запретом.
Прежде чем вы начнете продавать свои товары на выезде (или оказывать услуги), нужно:
✅Выбрать организационно-правовую форму и зарегистрироваться. Для выездной торговли подойдет и ООО, и ИП, и даже самозанятость. Но если вы решите работать как самозанятый, продавать сможете только то, что произвели сами, причем товары не должны подлежать обязательной маркировке.
✅Определиться с кодом ОКВЭД. В случае с выездной торговлей это несложно: подходящий вариант — 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков.
✅Выбрать место для торговли. При выборе места придется ориентироваться не только на наличие спроса и конкуренции, но и на ограничения. Так, торговля запрещена:
в метро;
на проезжей части;
на территории вблизи школ и детских садов;
на территории вблизи государственных учреждений.
А еще без разрешения нельзя торговать в офисах, торговых центрах и подъездах жилых домов.
✅Подать заявление на включение в торговый реестр. Чтобы ваша деятельность была законной, сведения о ней нужно внести в реестр. Это бесплатная услуга. Как правило, заявление подают через МФЦ или через Госуслуги, а если вы планируете работать в Москве, подать заявление можно на mos.ru.
✅Выбрать и зарегистрировать кассу. О специфике выбора кассы для выездной торговли мы расскажем дальше. Что касается регистрации, то здесь есть один важный момент — нужно обязательно указать адрес, по которому инспектор сможет приехать для ее проверки.
Причем необязательно указывать адрес офиса: если у вас его нет, можно использовать и свой домашний адрес. Но чтобы избежать лишних вопросов, при регистрации также укажите, что касса будет применяться для развозной или разносной торговли.
✅Оформите ценники и бейдж для продавца. Ценник должен быть у каждого товара, но можно оформить и общий прайс-лист сразу для всех позиций. Также следует сделать бейдж для выездного продавца, на котором указывают ФИО, ИНН, ОГРНИП, наименование налоговой и дату госрегистрации. А если у вас магазин на колесах, придется оформить вывеску.
Онлайн‑кассы для вашего бизнеса
Онлайн‑кассы для любого вида бизнеса, для онлайн и офлайн продаж, в соответствии с 54‑ФЗ. Фискальный накопитель приобретается отдельно
Какая касса подойдет для выездной торговли
Использовать контрольно-кассовую технику требует закон. В соответствии с 54-ФЗ каждая покупка должна проводиться по кассе с фискальным накопителем.
Современные онлайн-кассы передают в налоговую данные о совершенных операциях в автоматическом режиме через оператора фискальных данных. Выбор онлайн-кассы для выездной торговли имеет особенности из-за специфики самого формата работы. Итак, онлайн-касса для выездной торговли должна быть:
Легкой и компактной. Небольшое устройство удобно держать в руке, а если вы используете прилавок, оно не займет много места.
Прочной и надежной. Для выездной торговли лучше выбирать модели, которые устойчивы к воздействию влаги, защищены от пыли и падений.
С ярким экраном. Если торговля ведется на улице, изображение должно быть хорошо видно даже в солнечный день.
Автономной. Для выездной торговли выбирают аппараты с мощным аккумулятором, чтобы использовать их в течение длительного времени без подзарядки.
С поддержкой мобильного интернета. Онлайн-касса должна работать в любом месте, а не только там, где есть Wi-Fi или проводной интернет. Без сети она не сможет передавать данные о продажах.
Еще один важный критерий — простота эксплуатации. Выездная торговля часто ведется в не самых комфортных условиях, поэтому устройство не должно быть сложным в использовании.
Онлайн-кассу, в которой есть все необходимые характеристиками, вы найдете в Модульбанке: банк предлагает удобные и выгодные ККТ для любого бизнеса. А благодаря встроенному сервису анализа продаж с Модулькассой вы будете видеть актуальные данные по продажам, сумме выручки, количеству чеков, объему наличных и безналичных средств и сможете удаленно контролировать персонал.
Кто может работать без онлайн-кассы
При расчетах с населением практически все компании и ИП обязаны применять онлайн-кассы. Но есть и исключения, в том числе для выездной торговли.
Так, без кассы можно обойтись, если вы занимаетесь:
сезонной торговлей вразвал овощами и фруктами;
торговлей квасом из бочек или другими безалкогольными напитками на розлив;
торговлей в выставочных комплексах;
разносной торговлей с рук, из ручных тележек, корзин и других специальных приспособлений;
торговлей на ярмарках;
торговлей живой рыбой.
Также в этот перечень входят и некоторые другие виды деятельности. Кроме того, без онлайн-кассы работают самозанятые плательщики НПД: такие продавцы выдают чеки через приложение «Мой налог».
Без кассы могут работать и ИП на патенте, если занимаются определенными видами деятельности. К ним относятся, например, такие выездные услуги как ремонт зданий, уборка квартир, услуги фотографа, уход за домашними животными и некоторые другие. При этом ИП на ПСН должны выдавать покупателям документ, заменяющий чек.
Но если вашему бизнесу не обойтись без использования онлайн-кассы, выбирать нужно те варианты, которые по всем параметрам подходят именно для выездной торговли. Модулькасса не только обеспечит соблюдение 54-ФЗ, но и сделает процесс торговли максимально комфортным. С ней вы сможете принимать оплату онлайн и офлайн, а оформление кассы под ключ поможет сэкономить время и быстро получить готовое к работе решение.
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Онлайн‑кассы для вашего бизнеса
Онлайн‑кассы для любого вида бизнеса, для онлайн и офлайн продаж, в соответствии с 54‑ФЗ. Фискальный накопитель приобретается отдельно
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