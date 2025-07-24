Выездная торговля и услуги: как работать по 54-ФЗ

Как организовать выездную торговлю

Выездная торговля, как и любая другая, требует соблюдения ряда формальностей и определенной подготовки. Просто выйти на оживленную улицу и начать продажи не получится — стихийная торговля в России под запретом.

Прежде чем вы начнете продавать свои товары на выезде (или оказывать услуги), нужно:

✅Выбрать организационно-правовую форму и зарегистрироваться. Для выездной торговли подойдет и ООО, и ИП, и даже самозанятость. Но если вы решите работать как самозанятый, продавать сможете только то, что произвели сами, причем товары не должны подлежать обязательной маркировке.

✅Определиться с кодом ОКВЭД. В случае с выездной торговлей это несложно: подходящий вариант — 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков.

✅Выбрать место для торговли. При выборе места придется ориентироваться не только на наличие спроса и конкуренции, но и на ограничения. Так, торговля запрещена:

в метро;

на проезжей части;

на территории вблизи школ и детских садов;

на территории вблизи государственных учреждений.

А еще без разрешения нельзя торговать в офисах, торговых центрах и подъездах жилых домов.

✅Подать заявление на включение в торговый реестр. Чтобы ваша деятельность была законной, сведения о ней нужно внести в реестр. Это бесплатная услуга. Как правило, заявление подают через МФЦ или через Госуслуги, а если вы планируете работать в Москве, подать заявление можно на mos.ru.

✅Выбрать и зарегистрировать кассу. О специфике выбора кассы для выездной торговли мы расскажем дальше. Что касается регистрации, то здесь есть один важный момент — нужно обязательно указать адрес, по которому инспектор сможет приехать для ее проверки.

Причем необязательно указывать адрес офиса: если у вас его нет, можно использовать и свой домашний адрес. Но чтобы избежать лишних вопросов, при регистрации также укажите, что касса будет применяться для развозной или разносной торговли.

✅Оформите ценники и бейдж для продавца. Ценник должен быть у каждого товара, но можно оформить и общий прайс-лист сразу для всех позиций. Также следует сделать бейдж для выездного продавца, на котором указывают ФИО, ИНН, ОГРНИП, наименование налоговой и дату госрегистрации. А если у вас магазин на колесах, придется оформить вывеску.