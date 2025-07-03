Специальные налоговые режимы для малого бизнеса в 2025 году: инструкция по применению

Упрощенная система налогообложения
УСН — один из самых популярных налоговых режимов.
Условия применения:
доходы за год не превышают 450 млн рублей;
количество сотрудников не более 130 человек;
остаточная стоимость основных средств не превышает 200 млн рублей.
Для применения УСН существуют также ограничения по видам деятельности. УСН нельзя применять, если компания занимается:
производством подакцизных товаров;
добычей полезных ископаемых;
банковской или страховой деятельностью;
управлением инвестиционными фондами и т. д.
Полный список исключений для применения УСН приведен в статье 346.12 НК.
Особенности: при превышении доходов свыше 60 млн рублей возникает обязанность по уплате НДС.
Модульбухгалтерия знает все об изменениях в законодательстве, поможет ИП рассчитать НДС на упрощенке.
Уплата налога и отчетность
Налог по УСН рассчитывается по кварталам и уплачивается не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Сроки уплаты авансов по налогу в 2025 году для всех плательщиков УСН: 28 апреля, 28 июля, 28 октября.
Срок уплаты налога за год зависит от категории налогоплательщика:
для компаний — до 28 марта следующего года;
для предпринимателей — до 28 апреля следующего года.
Рассчитав авансовые платежи по УСН, компании и ИП предоставляют уведомления об исчисленных суммах налога в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. То есть 25 апреля за I квартал, 25 июля за II квартал и 27 октября за III квартал (так как 25 — выходной день).
Декларация по УСН сдается один раз в год. За 2024 год компании сдают отчет до 25 марта 2025 года, ИП — до 27 апреля 2025 года (так как 25 — выходной день).
В течение года упрощенцы ведут книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Ее они обязаны предоставить для проверки по запросу налоговой.
Отчетность по сотрудникам упрощенцы составляют в общем порядке.
В малом бизнесе предприниматель не всегда может содержать большой штат сотрудников, а разбираться самому просто не хватает времени. В таком случае функции бухгалтерии и кадровой службы можно передать профессионалам. Модульбухгалтерия правильно учтет «первичку», рассчитает налоги, оформит кадровую документацию, отправит отчетность в налоговую и фонды.
Налог по УСН рассчитывается одним из двух способов, в зависимости от выбранного объекта обложения.
УСН «Доходы»
Налоговый режим подходит тем бизнесам, где доля расходов незначительна. Как правило, это различные услуги.
УСН «Доходы» довольно простой режим — для расчета налога требуется только посчитать доходы: выручку и поступления из других источников, например, проценты по депозитам. Полный список доходов, учитываемых при УСН, можно найти в статье 346.15 НК.
При выборе этого режима налог рассчитывается как 6% от суммы доходов. При этом сумма доходов определяется кассовым методом — то есть доходы включаются в налоговую базу после оплаты. Исключение — списание просроченной кредиторской задолженности и зачеты взаимных требований. Они попадают в КУДиР в день оформления. Также особый порядок учета доходов предусмотрен для селлеров маркетплейсов.
Важно: региональные власти могут снизить ставку налога для отдельных категорий налогоплательщиков.
К тому же ИП платят страховые взносы — фиксированные и 1%, если годовая выручка превышает 300 тыс. руб. Сумма фиксированных взносов каждый год меняется, в 2025 году нужно уплатить 53 658 руб.
Сумму налога можно уменьшить на страховые взносы:
Компании и ИП с работниками могут уменьшить налог на сумму страховых взносов, но не более чем на 50%.
Если у ИП нет работников, то он может уменьшить налог на всю сумму страховых взносов за себя.
ИП может уменьшить налог УСН на сумму начисленных страховых взносов до фактической их уплаты. Важно, чтобы они относились к соответствующему налоговому периоду. Но соблюдение сроков уплаты взносов избавит вас от начисления пеней. А вот по взносам за сотрудников факт оплаты для получения права на вычет обязателен.
УСН «Доходы минус расходы»
Этот налоговый режим выгоден тем, у кого значительная часть выручки уходит на производственные и операционные расходы. Например, при ведении торговой деятельности.
Налог уплачивается с разницы между доходами и документально подтвержденными расходами по ставке 15%. Как и при УСН «Доходы», региональные власти могут устанавливать льготные ставки для отдельных категорий плательщиков налога.
Учесть для расчета налога можно только те расходы, которые:
прямо связаны с деятельностью, приносящей доход;
документально подтверждены — чеками, накладными, актами;
оплачены, так как если применяется кассовый метод — расход считается только после фактической оплаты;
перечислены в статье 346.16 НК.
Если по итогам года получен убыток или разница между доходами и расходами настолько мала, что налог составляет менее 1% от дохода, платится минимальный налог.
Доход за период составил 20 млн. руб., а расходы — 19 млн руб.
Налог по ставке 15% составит 150 тыс. руб. (1 000 000 × 15%).
При этом минимальный налог 20 000 000 × 1% = 200 000 руб.
Соответственно, в бюджет нужно будет заплатить сумму минимального налога — 200 тыс. руб.
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Автоматизированная УСН
АУСН — экспериментальный налоговый режим, предназначенный для самого малого бизнеса и введенный с целью упрощения процессов налогового администрирования. Это «цифровой» спецрежим, при котором ФНС автоматически рассчитывает налог на основании данных, передаваемых в электронном виде.
АУСН могут применять ИП и организации, работающие в регионах проведения эксперимента. Список регионов постоянно пополняется по мере принятия региональных законов. Проверить, есть ли ваш регион в списке, можно на сайте.
Условия применения:
годовой доход не превышает 60 млн руб.;
остаточная стоимость основных средств не более 150 млн рублей;
число сотрудников до 5 человек и они не являются иностранцами;
наличная выплата зарплаты отсутствует.
Для применения АУСН необходимо открыть счет в уполномоченном банке. Наличие счетов в других банках не допускается, так как именно банк выступает посредником между налоговой и налогоплательщиком и передает сведения для расчета и уплаты налога.
Преимущества:
Отсутствует обязанность по сдаче декларации и ведению КУДиР.
Отмена страховых взносов и отчетности по сотрудникам. Исключение — отчеты в СФР по учету стажа работников.
Ведение налогового учета автоматически через личный кабинет ФНС.
Недостатки:
Повышенные по сравнению с УСН ставки налога: 8% с доходов и 20% с доходов минус расходы, минимальный налог — 3%.
Уплата налога ежемесячно.
Нельзя платить зарплату наличными или через банк, которого нет в специальном перечне уполномоченных банков.
Нельзя нанимать нерезидентов РФ и сотрудников на работы, которые дают право на досрочную пенсию.
Запрещено оплачивать работу в натуральной форме или давать беспроцентный заем сотруднику.
Расчет и уплата налога
Налог рассчитывается на основе информации, передаваемой банком, поступающей с онлайн-кассы или вводимой самим налогоплательщиком в личном кабинете на сайте ФНС.
По окончании отчетного месяца налоговая в течение 15 дней направляет плательщику уведомление с суммой налога. Уплатить его нужно не позднее 25 числа. В те же сроки уплачивается и НДФЛ по заработной плате. Сведения о сумме выплат и рассчитанный с них НДФЛ передается банком в налоговую. В дальнейшем эти суммы включаются налоговиками в уведомление на уплату налога.
Плательщики АУСН освобождены от расчета страховых взносов по сотрудникам. Но у них остается обязанность уплаты страховых взносов на травматизм в фиксированном размере. В 2025 году сумма взносов составляет 2 750 рублей в год.
Патентная система налогообложения
ПСН подходит для индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют определенные виды деятельности.
Условия применения:
годовой доход не превышает 60 млн руб.;
число сотрудников не более 15 человек.
осуществляются виды деятельности, указанные в законе.
Например, на патент можно перевести:
ремонт бытовой техники;
услуги салона красоты;
розничную торговлю;
перевозки пассажиров;
обучение и репетиторство;
работу няни или сиделки;
предоставление имущества в аренду.
Полный список разрешенных на ПСН видов деятельности, а также размер налога можно посмотреть в соответствующем региональном законе.
Особенности. Сумма налога не зависит от фактических доходов предпринимателя, а рассчитывается исходя из потенциального дохода, определенного в законе региона. Таким образом, получая патент, предприниматель заранее знает сумму налога к уплате.
Уплата налога и отчетность
Оплатить патент нужно до окончания срока его действия. При этом, если патент выдан на срок свыше полугода, треть его стоимости необходимо оплатить в течение трех месяцев с даты начала его действия.
Сумму платежа по патенту можно уменьшить на страховые взносы. Если у ИП нет сотрудников, налог можно уменьшить до 100% на взносы за себя. ИП с работниками могут уменьшить патент только до 50% на взносы за себя и за работников.
Чтобы уменьшить патент на сумму страховых взносов, нужно подать в налоговую инспекцию уведомление (форма утверждена приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218). Сделать это можно в бумажной форме, либо электронно — по ТКС или в ЛК налогоплательщика. Точный срок подачи уведомления не установлен. Но рекомендуем его направлять до наступления срока оплаты патента.
Декларация по ПСН не предусмотрена. Предприниматели ведут книгу учета доходов по установленной форме.
Если ИП наряду с патентом осуществляет и другие виды деятельности, ему необходимо вести раздельный учет доходов и расходов.
Налог на профессиональный доход
НПД — налоговый режим для самозанятых, в том числе ИП без сотрудников.
Условия применения:
доход не превышает 2,4 млн руб. за год;
самостоятельная работа, без сотрудников;
продажа только своих собственных товаров, работ или услуг.
Ставка налога зависит от источника дохода:
4% — при получении дохода от физлиц;
6% — при поступлении средств от юрлиц и ИП.
Особенности расчета и уплаты налога: при поступлении дохода необходимо выдать кассовый чек. Его можно сформировать в приложении банка или через специальный сервис ФНС.
Налог рассчитывается автоматически через сервис «Мой налог» на основании выданных чеков. Уведомление на уплату налога приходит каждый месяц через приложение банка или сервис «Мой налог». Оплата — до 25 числа следующего месяца. Налоговая декларация не сдается.
В заключение приведем сравнительную таблицу по рассмотренным системам налогообложения.
Параметр
УСН
АУСН
ПСН
НПД
Ставка налога
6% / 15%
8% / 20%
фиксированная сумма
4% / 6%
Максимальный доход
450 млн руб.
60 млн руб.
60 млн руб.
2,4 млн руб.
Максимум сотрудников
130 чел.
5 чел.
15 чел.
0 чел.
Возможность вычетов
да
нет
да
нет
Минимальный налог
1% от дохода
3% от дохода
нет
нет
Налоговый учет
КУДиР
нет
Книга учета доходов
Чеки
Налоговая декларация
1 раз в год
нет
нет
нет
Уплата налога
поквартально
ежемесячно
по графику
ежемесячно
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