Специальные налоговые режимы для малого бизнеса в 2025 году: инструкция по применению

Упрощенная система налогообложения

Модульбухгалтерия знает все об изменениях в законодательстве, поможет ИП рассчитать НДС на упрощенке.

Для применения УСН существуют также ограничения по видам деятельности. УСН нельзя применять, если компания занимается:

количество сотрудников не более 130 человек;

доходы за год не превышают 450 млн рублей;

Уплата налога и отчетность

Налог по УСН рассчитывается по кварталам и уплачивается не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Сроки уплаты авансов по налогу в 2025 году для всех плательщиков УСН: 28 апреля, 28 июля, 28 октября.

Срок уплаты налога за год зависит от категории налогоплательщика:

для компаний — до 28 марта следующего года;

для предпринимателей — до 28 апреля следующего года.

Рассчитав авансовые платежи по УСН, компании и ИП предоставляют уведомления об исчисленных суммах налога в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. То есть 25 апреля за I квартал, 25 июля за II квартал и 27 октября за III квартал (так как 25 — выходной день).

Декларация по УСН сдается один раз в год. За 2024 год компании сдают отчет до 25 марта 2025 года, ИП — до 27 апреля 2025 года (так как 25 — выходной день).

В течение года упрощенцы ведут книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Ее они обязаны предоставить для проверки по запросу налоговой.

Отчетность по сотрудникам упрощенцы составляют в общем порядке.

В малом бизнесе предприниматель не всегда может содержать большой штат сотрудников, а разбираться самому просто не хватает времени. В таком случае функции бухгалтерии и кадровой службы можно передать профессионалам. Модульбухгалтерия правильно учтет «первичку», рассчитает налоги, оформит кадровую документацию, отправит отчетность в налоговую и фонды. Оставить заявку

Налог по УСН рассчитывается одним из двух способов, в зависимости от выбранного объекта обложения.