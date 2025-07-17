Как выжить в бизнесе такси в 2025 году: агрегаторы, водители, штрафы

Какие проблемы есть в такси-бизнесе

Таксомоторное дело — непростой вид бизнеса. Водителям и владельцам таксопарков приходится постоянно разбираться в терминах, изменениях в законах, схемах вывода заработка, особенностях работы ИП и самозанятых.

К 2025 году вопросов и информации накопилось очень много. Например, недавно мы разбирались с новыми требованиями к такси с 1 марта 2026 года, которые ограничивают перечень моделей авто, разрешенных для использования, и вводят понятие локализации.

Часто проблемы возникают при подключении водителей к компаниям-агрегаторам:

Агрегаторы диктуют свои условия — от размера комиссий до приоритета при распределении заказов. Управлять бизнесом в таких условиях и поддерживать маржинальность нелегко.

Растет финансовая нагрузка — строгие требования к прозрачности доходов, требования к паркам перевести водителей-«физиков» на самозанятость, ИП или оформить в штат.

Образуется дефицит водителей — часто люди уходят из профессии из-за высоких требований, которые не позволяют выдержать конкуренцию.

Например, поводом к сокращению числа водителей может стать уже упомянутый закон от 23.05.2025 № 116-ФЗ, который вносит изменения в статьи 9 и 10 закона от 29.12.2022 № 580-ФЗ. Речь о новых требованиях к легковым такси и ведению региональных реестров.

Автомобили изнашиваются , а цены на ремонт и обслуживание растут.

Лицензирование, медосмотры, тахографы, стаж водителей, налоги — все это требует затрат и умения адаптироваться к суровым реалиям.

Бизнес в такси — это настоящая «зона турбулентности». Но если разобраться, то выжить в этой сфере вполне реально. Например, вопрос с агрегаторами перестает быть «темным лесом», если отталкиваться от простых вещей — размера таксопарка, применяемой системы налогообложения, срока выплат.