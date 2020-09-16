Кого и когда выгоднее нанять: сотрудника в штат, ИП, самозанятого или просто физлицо

Если вам нужна наёмная рабочая сила, не всегда нужно брать людей в штат и становиться работодателем со всеми вытекающими обязанностями. Иногда можно привлечь ИП, самозанятого или обычного «физика» и сэкономить. Рассказали когда и как нужно нанимать людей, чтобы не переплатить, но и не нарушить закон. Бонусом — бесплатные шаблоны договоров.

Сотрудник в штате, ИП, самозанятый и просто физлицо: в чём разница

От того, каким образом наняли человека, зависят обязанности и траты работодателя. Для примера возьмем бухгалтера, которому платят 50 тысяч рублей в месяц, и посчитаем затраты по каждому варианту.

Сотрудник в штате. Это человек, оформленный по трудовому договору. За него нужно перечислять НДФЛ и страховые взносы на 4 вида обязательного страхования: пенсионное, социальное, медицинское и от несчастных случаев на производстве.

Кроме того, работодатель за свой счет оборудует рабочее место и предоставляет все необходимое для выполнения обязанностей. Наёмный сотрудник имеет право на отпуск, больничные, декретные. Его нельзя просто так уволить — все возможности для увольнения по инициативе работодателя прописаны в Трудовом кодексе.

Зарплату наемному сотруднику нужно перечислять 2 раза в месяц. Её нельзя просто взять и урезать — для этого тоже нужны веские причины, либо согласие работника.

НДФЛ удерживают за счёт сотрудника: 50 000 руб. * 13% = 6 500 руб.

Сотрудник получит деньги за минусом НДФЛ: 50 000 руб. — 6 500 руб. = 43 500 руб.

Взносы работодатель платит за свой счёт. Предположим, что наш работодатель представитель малого бизнеса и взносы на страхование от несчастных случаев платит минимальные — 0,2%. Тогда взносы с зарплаты бухгалтера составят 9 419,5 руб. В итоге бухгалтер получит на руки 43 500 руб., а работодателю это обойдется в 59 419,5 руб. Это только зарплатные расходы. Здесь не учтены расходы на оборудование рабочего места, ПО и обучение.

Индивидуальный предприниматель. Это подрядчик, который вместо штатного бухгалтера оказывает вам бухгалтерские услуги по договору. Ваша обязанность — просто заплатить ему оговоренную сумму. Налоги и взносы ИП платит за себя сам. Обеспечивать ему технику и ПО для работы, оплачивать отпуска и больничные вы тоже не обязаны. В любой момент можно отказаться от услуг ИП и найти другого подрядчика.

Затраты на услуги бухгалтера-ИП с гонораром в 50 000 руб. — 50 000 руб. Никаких дополнительных расходов нет.

Самозанятый. Здесь все то же самое, что с ИП. Самозанятый — это такой же подрядчик, который сам за себя платит налоги и взносы. Он может быть со статусом ИП и без него. Разница для нанимателя лишь в том, что ИП переводят деньги на расчётный счёт, а самозанятому без статуса ИП — на счёт физлица.

Затраты на услуги самозанятого бухгалтера с гонораром в 50 000 рублей — 50 000 рублей. Дополнительные расходы в виде банковской комиссии могут возникнуть при переводе денег на карту физлица — это зависит от тарифов банка.

Физлицо без статуса ИП и самозанятого. Вы не берёте человека в штат, а просто заказываете ему услуги по договору. Но НДФЛ и взносы за такого подрядчика платить нужно почти так же, как по трудовому договору. Разница лишь в том, что не нужно платить за социальное страхование и от несчастных случаев. А вот за пенсионное и медицинское — нужно.

НДФЛ: 50 000 руб. * 13% = 6 500 руб.

Исполнитель получит деньги за минусом НДФЛ: 50 000 руб. — 6 500 руб. = 43 500 руб.

Предположим, что заказчик из малого бизнеса. Тогда взносы с гонорара на пенсионное и медицинское страхование составят в общей сложности 8 968 руб. Разница с затратами на работника по трудовому договору всего 450 рублей. Но при этом не нужно обеспечивать условия труда, платить больничные и отпускные, и соблюдать другие трудовые гарантии.

Физлицо без статуса ИП и самозанятого — это самый дорогой вариант после трудового. Гораздо выгоднее нанять такого же специалиста, но в статусе ИП или самозанятого. Сейчас самозанятость действует в большинстве регионов России, и найти такого исполнителя не проблема. Даже если исполнитель живет там, где самозанятости пока нет, но дистанционно оказывает услуги заказчику из региона, где она есть — он тоже может зарегистрироваться как самозанятый (письмо ФНС № СД-4-3/23424 от 18 ноября 2019г.).

Привлекать внешних специалистов вместо штатных выгодно не только из-за НДФЛ и взносов. Часто за те же самые или даже меньшие деньги можно найти более квалифицированного исполнителя. Опытный бухгалтер или юрист не будет сидеть весь день в офисе за 20 тысяч рублей. И лучше заказывать услуги ему, чем иметь в штате слабенького специалиста, согласного отсиживать полный день за эти деньги.

Когда можно привлекать ИП и самозанятых вместо штатных сотрудников

При всех выгодах работы с ИП и самозанятыми заменить ими всех штатных сотрудников не получится. Это будет грубейшее нарушение, за которое и трудовая инспекция оштрафует, и налоговики доначислят НДФЛ и взносы.

Заменить штатных сотрудников подрядчиками можно только в том случае, если речь не идёт о выполнении постоянной трудовой функции. В расчётах мы привели в пример бухгалтера. Этот вариант подойдет, если вам не нужно, чтобы бухгалтер постоянно присутствовал в офисе и для него нет загрузки на целый день. Вы заказываете ему определенный объём работ (например, подготовка отчетов), который он выполняет на своей территории и когда ему удобно, но в оговоренные сроки.

Таким же образом можно отдать на аутсорсинг работу юриста, маркетолога, транспортные услуги, уборку и логистику. То есть то, что напрямую не связано с производственным процессом, и где можно измерить конкретный результат. Например, юристу вы платите за составленную претензию и за представление интересов в суде, маркетологу — за проведенное исследование и составление стратегии, бухгалтеру — за обработку первички и заполнение декларации. Чтобы делать всё это, исполнителю не нужно находиться рядом с вами в офисе с 8 до 17 часов и работать только на вас.

Не получится привлечь подрядчика вместо слесаря у станка, продавца или кассира, секретаря и других специалистов, которые выполняют постоянную трудовую функцию, обязаны находиться для этого на рабочем месте и подчиняться правилам внутреннего распорядка. Таких сотрудников можно нанять только по трудовому договору.

Меры предосторожности

Специалисты-подрядчики — это не ваши подчиненные. Договоры с ними должны быть составлены так, чтобы их не приняли за трудовые. Не должно быть регулярных фиксированных выплат без привязки к результату, графика работы и обязанности подчиняться внутренним правилам. И уж тем более такие специалисты не должны постоянно трудиться в вашем офисе и работать только на вас. У них должны быть другие клиенты, иначе вас могут обвинить в скрытых трудовых отношениях.

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При оплате услуг оформляйте акты выполненных работ, в которых подробно расписано за что именно вы платите. Опасно писать просто «Услуги юриста» или «Услуги бухгалтера» с общей суммой. Из акта должно быть видно, какую конкретную работу выполнил специалист.

Вас не накажут только за то, что договор похож на трудовой, в акте нет подробностей, или человек выполнял работу в вашем офисе. Все это привлечет внимание проверяющих и даст им повод копнуть глубже. Но рассматривать будут все факты в совокупности и из них сделают вывод, были скрытые трудовые отношения или нет.

Свои особенности есть в работе с самозанятыми. Нельзя заказывать услуги самозанятому, который работает или раньше работал у вас в штате и с тех пор не прошло двух лет. Если бывший сотрудник — не самозанятый, а ИП, это тоже может вызвать вопросы, хотя прямого запрета на работу с такими ИП нет.

Перед каждым платежом самозанятому подрядчику проверяйте, действительно ли у него сейчас есть этот статус. Проверить можно в бесплатном сервисе ФНС. На каждую оплату требуйте чек — без него не сможете включить эту оплату в расходы.

Выводы

Если речь не идет о выполнении постоянной трудовой функции по основной деятельности, вместо сотрудников в штат можно нанимать подрядчиков в статусе физлица, ИП или самозанятого. Они получают не зарплату за время работы, а гонорар за конкретный объем выполненных работ.

Выгоднее всего работать с ИП и самозанятыми, т.к. за них не нужно платить НДФЛ и взносы. Но нужно быть осторожными и не скрывать таким образом трудовые отношения — иначе работодателя оштрафуют и обяжут выплатить НДФЛ и взносы.