Новый отчёт для работодателей Москвы с 12 октября

Из-за роста заболеваемости коронавирусом с 5 октября 2020 года работодателей Москвы обязали перевести минимум 30% сотрудников на удалёнку. Срок — пока до 28 октября. Начиная с 12 октября работодатели обязаны каждый понедельник отчитываться о количестве удалённых и «очных» сотрудников. Подготовили подробную инструкцию, кому и как нужно отчитываться.

Кто обязан перевести сотрудников на удалёнку и сдавать отчёт

Согласно указу Мэра г. Москвы № 68-УМ от 8 июня 2020 г. это должны сделать все работодатели, ведущие деятельность в Москве.

Исключение — организации, поименованные в п. 11.1 Указа:

оборонно-промышленного комплекса, авиастроения;

входящие в состав государственной корпорации космической деятельности « Роскосмос » ;

Роскосмос ; входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии « Росатом » ;

Росатом ; осуществляющие работу по государственному оборонному заказу;

электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций;

здравоохранения и иные организации, определенные штабом по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в г. Москве.

Перевести на удалённый режим нужно не меньше 30% персонала, а также сотрудников старше 65 лет и с хроническими заболеваниями по перечню, утверждённому Приказом Департамента здравоохранения г. Москвы № 1117 от 25 сентября 2020 г.

Работодатель сам решает, кого именно переводить. Не переводят на дистанционный режим сотрудников, чьё присутствие критически важно для деятельности организации, без которых появится угроза жизни или здоровью граждан, ущерб имуществу, грозит сбой в работе непрерывно действующих или опасных производств.

Новый отчёт о дистанционных сотрудниках нужно сдавать каждую неделю по понедельникам. За нарушения работодателей могут оштрафовать по статье 20.6.1 КоАП РФ. Это от 30 000 до 50 000 рублей для ИП и от 100 000 до 300 000 рублей для организаций.

По сообщению мэрии г. Москвы, выборочные проверки будут проводить сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) и Роспотребнадзора г. Москвы. В первую очередь, проверять будут крупные компании.

ИП без сотрудников новый отчёт сдавать не должны. ООО, где есть только учредитель без трудового договора, тоже не сдают этот отчёт. Он только для работодателей.

Внимание! Сотрудников, оформленных не по трудовым, а по гражданско-правовым договорам, включать в отчёт нужно. Если у организации или ИП есть хотя бы один работник на ГПД и нет ни одного в штате, отчёт сдавать всё равно нужно.

Форма и порядок заполнения отчёта

Форма приведена приложении № 4 к Указу Мэра г. Москвы № 12-УМ от 5 марта 2020 г. В неё вносят реквизиты организации, общее число сотрудников и отдельно число сотрудников, работающих очно и удалённо.

По сотрудникам, которых перевели на удалёнку, нужно дополнительно заполнить таблицу с указанием их телефона, номера машины и реквизитов социальных карт.

На тех, кто продолжает трудиться на рабочем месте, приложение заполнять не нужно.

Подписывать форму и заверять печатью не нужно.

Проблема может возникнуть, если у вас нет нужных сведений на работника, а он отказывается их предоставлять.

Мэрия Москвы разъясняет, что обязанность по предоставлению сведений распространяется не только на организации, но и на их персонал, и что по статье 189 ТК РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда.

Но если сотрудник всё-таки откажется, работодатель не сможет передать сведения.

Ещё одна проблема: номер телефона сотрудника можно отнести к персональным данным. В отчёте хоть и не упоминаются ФИО сотрудников, но в совокупности с местом работы, телефоном, номером машины и номером социальной карты человека можно идентифицировать.

В этой ситуации вряд ли работодателей будут привлекать к ответственности за распространение персональных данных без согласия работника, но рекомендуем всё-таки заручиться таким согласием на всякий случай.

Для этого можно подготовить запрос и отправить сотруднику в любой удобной форме и запросить у него ответ.

Согласие или отказ сотрудника могут выглядеть так:

Если сотрудник откажется давать информацию, его письменный ответ будет правомерным обоснованием, почему вы не предоставили сведения на него.

В таких случаях лучше не оставлять форму приложения пустой. Таблица будет обрабатываться автоматически, поэтому, чтобы её приняли в обработку, обязательные поля нужно заполнить читаемыми символами, а не оставлять пустыми и не ставить прочерки. Поле с номером телефона обязательное, поэтому если информации нет, заполните поле нулями в формате номера телефона. Остальные графы при отсутствии данных оставьте пустыми, поскольку там есть пометка «при наличии». Прочерки не ставьте.

Как сдать отчёт

Это можно сделать только в личном кабинете на официальном сайте Мэра г. Москвы mos.ru.

Если у вас нет личного кабинета, нужно его создать. На сайте есть расширенная и сокращённая инструкция по регистрации личного кабинета юрлица или ИП.

Пользователи интернет-бухгалтерии «Моё дело» могут скачать в сервисе форму отчёта с предзаполненными полями, но отправлять всё равно придётся через mos.ru.

Для отправки отчёта нужна электронная подпись.

Чтобы отправить отчёт, нужно авторизоваться на сайте и загрузить заполненную форму через сервис.

Для этого:

авторизуйтесь на сайте;

найдите сервис «Предоставление информации об установлении численности работников». Для этого зайдите в каталог услуг для бизнеса, выберите вкладку «Организация бизнеса», а затем вкладку «Помощь бизнесу»;

прикрепите заполненную форму в формате XLS или XLXS и нажмите на кнопку «Подать запрос».

Когда файл загрузится, на экране появится зелёная галочка и кнопка «Скачать файл результатов». Там вы сможете посмотреть, какие сведения система загрузила, а какие не приняла из-за ошибок в форме.

Историю и статус отчётов вы сможете посмотреть в журнале в личном кабинете во вкладке «Удалённая работа».