Как коронавирусные «каникулы» повлияли на расчёт средней зарплаты

В 2020 году, в связи с пандемией коронавируса, в законодательстве появилось новое понятие — нерабочие дни с сохранением зарплаты. Рассказываем, как их учитывать при расчёте среднего заработка.

Какие дни стали нерабочими с сохранением зарплаты

Указами президента нерабочими днями объявили:

с 30 марта по 30 апреля 2020 г. и с 6 по 8 мая 2020 г. — из-за угрозы распространения коронавируса;

24 июня 2020 г. — в честь проведения военного парада;

01 июля 2020 г. — в связи с общероссийским голосованием по изменениям Конституции.

Нерабочий период в марте—мае 2020 г. отличается от обычных выходных или праздничных дней. Минтруд разъяснил, в чём его особенности. За нерабочие дни нужно выплатить заработок в сумме, которую работник получил бы, полностью их отработав. «Сдельщики» должны получить вознаграждение, установленное локальными нормативными актами работодателя. Тем, кто попал под исключение и продолжил трудиться, нужно выплатить зарплату в обычном, а не повышенном размере. Если нерабочие дни выпадают на отпуск, продлевать его не нужно.

Нерабочий период распространялся не на все отрасли и виды деятельности. Например, к исключениям отнесли непрерывное производство, медицинские организации, аптеки и т. д.

С 12 мая 2020 года коронавирусные «каникулы» закончились, но руководители регионов получили право их продлевать и определять, кому и когда можно возобновить работу. Поэтому для некоторых организаций и ИП нерабочий период продолжился. Для расчётов с персоналом у них действовали те же правила, что и для общих «каникул».

Ещё два нерабочих дня по указам президента добавились в июне и июле.

24.06.2020 — расчёты с персоналом вели в том же порядке, как в случае с предыдущим нерабочим периодом в марте — мае. 01.07.2020 — отличался тем, что работающим в этот день нужно было начислить оплату в двойном размере или предоставить дополнительный выходной. То есть, как за работу в выходные и праздничные дни, хотя он к ним не относится.

Как считать средний заработок с учётом коронавирусных «каникул»

Средний заработок определяют для расчёта отпускных, командировок, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, оплаты простоя по вине работодателя и др.

Правила расчёта прописаны в ст. 139 ТК РФ и в Положении об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. Постановлением Правительства № 922 от 24.12.2007.

Чтобы его рассчитать, нужно определить:

Расчётный период. В общем случае это 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором работнику полагается выплата по среднему заработку. Количество дней, отработанных в расчётном периоде. Из них исключают дни, когда сотрудник был в отпуске, на больничном, в командировке, в ежегодном оплачиваемом отпуске и т. д. Полный перечень смотрите в п. 5 Положения. Заработок, начисленный в расчётном периоде. Учитывать нужно только доходы из п. 2 Положения. Например, в расчёт не берут отпускные, больничные, командировочные, матпомощь. Среднедневной заработок. Начисления расчётного периода делят на отработанные в расчётном периоде дни.

Полученную сумму умножают на количество дней, за которые работнику положен средний заработок.

Новые нерабочие дни в марте—мае и начисленные за этот период суммы нужно исключить из расчётного периода. Минтруд объяснил это в письме № 14-1-В-585 от 18.05.2020. Такой же порядок действует для нерабочих дней, объявленных региональными властями. Но если в дни «коронавирусных каникул» работники продолжали трудиться как обычно или дистанционно, нерабочий период и его начисления не нужно исключать из расчёта среднего заработка.

В письме № ТЗ/3780-6-1 от 20 июля 2020 г. Роструд подтвердил, что нерабочие дни 24 июня и 1 июля 2020 г. и начисления за них тоже не учитываются при расчёте среднего заработка.

Чуть ранее, 03.06 2020 и 15.06.2020, Роструд на сайте онлайнинспекция.рф разъяснял, что выплаты за 1 июля учитывают, а вот сам день не исключают из расчётного периода для среднего заработка. 24 июня, наоборот, исключают вместе с начислениями. В июле мнение Роструда поменялось, и он, как и Минтруд, предложил их не учитывать аналогично нерабочим дням в марте — мае.

В профессиональной среде существует другая точка зрения. 1 июля 2020 г. и начисленные за этот день суммы всё же нужно включать в расчётный период. Аргументируют это тем, что 01.07.2020 не относится к дням освобождения от работы, установленных ТК РФ. Но если вы не готовы спорить со специалистами Роструда, лучше придерживаться его позиции. То есть исключить из расчёта среднего заработка все нерабочие дни с сохранением зарплаты, при условии, что сотрудник в этот период не работал.

Пример расчёта среднего заработка

Рассмотрим на примере, как определить средний заработок для расчёта отпускных.

С 12 октября 2020 г. работник уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск на 14 календарных дней. Расчётный период для отпускных — с 01.10.2019 по 30.09.2020. В этом году работник уже брал часть отпуска с 3 по 16 февраля 2020 г. В нерабочие дни, объявленные Президентом, компания не работала. Остальные месяцы расчётного периода работник отработал полностью. Выплаты для расчёта отпускных составили 310 250 руб.

Подсчитаем дни, отработанные в расчётном периоде:

По полностью отработанным месяцам с октября 2019 г. по январь 2020 г. используем коэффициент 29,3 — среднее количество дней.

— среднее количество дней. В феврале работник был в отпуске. Этот период не участвует в расчёте. Коэффициент 29,3 разделите на календарные дни февраля и умножьте на календарные дни, приходящиеся только на отработанную часть месяца: 29,3 : 29 х (29 — 14) = 15,16 д.

В марте два «коронавирусных» дня, которые нужно исключить: 29,3 : 31 х (31 — 2) = 27,41.

В апреле все дни нерабочие, весь месяц не учитывается в расчёте отпускных.

6, 7 и 8 мая — нерабочие дни: 29,3 : 31 х (31 — 3) = 26,46.

24 июня — 29,3 : 30 х (30 — 1) = 28,32.

1 июля — 29,3 : 31 х (31 — 1) = 28,35.

С августа по сентябрь — два полностью отработанных месяца, для них среднее количество дней 29,3.

Итого за 12 месяцев расчётного периода: 29,3×4 15,16 27,41 26,46 28,32 28,35 29,3×2 = 301,5 дней.

Средний заработок за день: 310 250 руб. : 301,5 д = 1 029,02 руб.

Чтобы рассчитать отпускные, среднедневной заработок умножьте на количество календарных дней отпуска: 1 029,02 руб. х 14 д. = 14 406,28 руб.