Новый порядок выдачи и оформления больничных с декабря 2020 года

С 1 декабря 2020 года вступил в силу Приказ Минздрава № 925н от 01 сентября 2020 года. В нём много новаций: новый порядок выдачи и заполнения листков временной нетрудоспособности, особые правила выдачи листков временной нетрудоспособности в условиях карантина, изменения в правилах оформления больничных при совместительстве и уходе за ребёнком. Рассказываем, что изменилось в работе бухгалтера.
Новый порядок выдачи
Прежний порядок выдачи и оформления заменяется Приказом Минздрава № 925н от 01 сентября 2020 года. Теперь правила прописаны и для электронных листков нетрудоспособности.
Чтобы медучреждение выдало больничный в электронном виде, пациенту нужно дать письменное согласие, показать паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность) и СНИЛС. Для бумажного варианта достаточно паспорта. При оформлении электронного больничного по уходу за заболевшими членами семьи понадобятся их СНИЛСы (если есть).
Если у листка нетрудоспособности будет продолжение, его можно получить в бумажном или электронном виде. Неважно, в каком формате был выдан первичный лист.
Принимать электронные больничные могут только те работодатели, которые заключили с региональным отделением соцстраха соглашение об информационном взаимодействии и приобрели усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).
Список тех, кому полагается больничный, стал больше. В него добавили:
- руководителей, которые числятся единственными участниками (учредителями, собственниками имущества) своей организации;
- осуждённых, которые отбывают лишение свободы и привлечены к оплачиваемой работе.
Появилась информация о том, кому лист нетрудоспособности оформят только в бумажном виде:
- безработным, чтобы подтвердить уважительную причину неявки в госучреждения службы занятости;
- уволенным из-за ликвидации организации женщинам, если у них наступила беременность течение 12 месяцев до того, как они зарегистрировались на бирже труда как безработные.
Особенности выдачи больничных при карантине
В новом Приказе уточнили, как выдавать больничный при угрозе распространения заболеваний, опасных для окружающих.
- Тем, кто должен быть временно отстранён от работы или находится на самоизоляции, выдадут листок нетрудоспособности на весь этот период.
- Пациенту, который получил медпомощь с применением телемедицины (то есть дистанционно), выдадут электронный больничный (в том числе по беременности и родам). Для оформления не нужно идти в медорганизацию. Врач, который выдаст такой больничный, должен числиться в Федеральном регистре медработников, а медучреждение — в реестре медорганизаций ЕГИСЗ.
Больничный при совместительстве
Работник имеет право получить пособие по каждому месту работы, если на момент выдачи больничного трудится одновременно у разных работодателей и в предыдущие два календарных года работал у них же или ещё и у других.
Так как в электронном больничном не заполняют место работы и не ставят отметку о совместительстве, работнику—совместителю могут выдать один электронный лист нетрудоспособности для всех его работодателей. Номер такого больничного работник сообщает по каждому месту работы любым удобным способом — лично, по телефону или через мессенджеры.
Но чтобы так сделать, у работодателей должен быть налажен с соцстрахом обмен электронными больничными. Если соглашения с фондом нет, тогда работнику нужно оформить бумажные листы нетрудоспособности по каждому месту работы.
Если у внешнего совместителя в два предшествующие заболеванию календарных года были другие работодатели, он получит один больничный — в электронном или бумажном виде. Предоставить его нужно по одному из последних мест работы по выбору.
Больничный при уходе за ребёнком
Больничный лист при уходе за детьми возрастом от 7 до 15 лет теперь не ограничен сроком в 15 дней. Раньше его можно было продлевать только заключением врачебной комиссии. В новых правилах таких ограничений нет. Но пособие можно получить максимум за 15 календарных дней по каждому случаю лечения и не более чем за 45 календарных дней в году. Дело в том, что условия и продолжительность выплат по такому больничному установлены другим документом — законом № 255-ФЗ (пп. 2 п. 5 ст. 6), и они не менялись.
Убрали ограничения для больничного по уходу за ребенком старше 15 лет: до трёх дней при амбулаторном лечении. Теперь листок нетрудоспособности выдадут на срок до 7 дней по каждому случаю заболевания без решения врачебной комиссии.
Добавили пункт о том, что при заболевании сразу двух и более детей выдают один электронный больничный.
Что изменилось в больничных по беременности и родам
В новом порядке уточнили продолжительность листка нетрудоспособности при многоплодной беременности, если роды произошли на сроке 22 — 30 недель. В этом случае больничный выдадут на 194 календарных дня.
Женщинам, проживающим или работающим в населённых пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, при родах на 22 — 27 неделях беременности положен больничный на 176 календарных дней. Если беременность многоплодная — на 200 дней.
Уточнили, что больничный выдадут на весь период нетрудоспособности, но не менее, чем на 3 дня:
- при прерывании беременности сроком до 21 полной недели;
- при рождении мёртвого плода;
- при рождении живого плода, не пережившего первые 6 полных суток (168 часов).
Если ребёнок родился при сроке беременности менее 22 недель и пережил первые 6 полных суток, больничный выдадут на 156 календарных дней. При рождении двух и более детей листок нетрудоспособности оформят на 194 дня.
Новое в заполнении листков нетрудоспособности
В раздел про заполнение больничного добавили новые подробности.
- Если пособие по временной нетрудоспособности соцстрах выплачивает напрямую работнику, нужно заполнить только строку «За счёт средств работодателя». Строки «За счёт средств ФСС» и «Итого начислено» оставляют пустыми.
- Сведения, которые работодатель заполняет в электронном больничном, нужно заверить двумя подписями — главбуха и руководителя. Если обязанности главбуха взял на себя руководитель, достаточно одной его подписи.
- Расчёты пособий по больничным нужно хранить в электронном или бумажном виде. Они должны быть подписаны электронными или собственноручными подписями главбуха и руководителя. Если должность главбуха не предусмотрена, расчёты подписывает только руководитель.
Что ещё поменялось в больничных
Уточнили, что дубликат больничного можно получить, если по нему ещё не выплатили пособие. Причём, если вы потеряли или испортили бумажный бланк, продублировать его можно в электронном варианте. По договорённости с пациентом или его законным представителем медучреждения, которые специализируются на онкологии, психиатрии-наркологии, дерматовенерологии, ВИЧ-инфекции, туберкулёзе, психических расстройствах, могут указать другие должности врачей, например, «лечащий врач», «фельдшер».
Если работодатель ошибся при заполнении своего раздела электронного больничного, нужно внести правильные сведения и указать причины исправлений. При повторной отправке тоже ставят подписи главбуха и руководителя.