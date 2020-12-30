Новый порядок выдачи и оформления больничных с декабря 2020 года

С 1 декабря 2020 года вступил в силу Приказ Минздрава № 925н от 01 сентября 2020 года. В нём много новаций: новый порядок выдачи и заполнения листков временной нетрудоспособности, особые правила выдачи листков временной нетрудоспособности в условиях карантина, изменения в правилах оформления больничных при совместительстве и уходе за ребёнком. Рассказываем, что изменилось в работе бухгалтера.

Новый порядок выдачи

Прежний порядок выдачи и оформления заменяется Приказом Минздрава № 925н от 01 сентября 2020 года. Теперь правила прописаны и для электронных листков нетрудоспособности.

Чтобы медучреждение выдало больничный в электронном виде, пациенту нужно дать письменное согласие, показать паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность) и СНИЛС. Для бумажного варианта достаточно паспорта. При оформлении электронного больничного по уходу за заболевшими членами семьи понадобятся их СНИЛСы (если есть).

Если у листка нетрудоспособности будет продолжение, его можно получить в бумажном или электронном виде. Неважно, в каком формате был выдан первичный лист.

Принимать электронные больничные могут только те работодатели, которые заключили с региональным отделением соцстраха соглашение об информационном взаимодействии и приобрели усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

Список тех, кому полагается больничный, стал больше. В него добавили:

руководителей, которые числятся единственными участниками (учредителями, собственниками имущества) своей организации;

осуждённых, которые отбывают лишение свободы и привлечены к оплачиваемой работе.

Появилась информация о том, кому лист нетрудоспособности оформят только в бумажном виде:

безработным, чтобы подтвердить уважительную причину неявки в госучреждения службы занятости;

уволенным из-за ликвидации организации женщинам, если у них наступила беременность течение 12 месяцев до того, как они зарегистрировались на бирже труда как безработные.

Особенности выдачи больничных при карантине

В новом Приказе уточнили, как выдавать больничный при угрозе распространения заболеваний, опасных для окружающих.

Тем, кто должен быть временно отстранён от работы или находится на самоизоляции, выдадут листок нетрудоспособности на весь этот период. Пациенту, который получил медпомощь с применением телемедицины (то есть дистанционно), выдадут электронный больничный (в том числе по беременности и родам). Для оформления не нужно идти в медорганизацию. Врач, который выдаст такой больничный, должен числиться в Федеральном регистре медработников, а медучреждение — в реестре медорганизаций ЕГИСЗ.

Больничный при совместительстве

Работник имеет право получить пособие по каждому месту работы, если на момент выдачи больничного трудится одновременно у разных работодателей и в предыдущие два календарных года работал у них же или ещё и у других.

Так как в электронном больничном не заполняют место работы и не ставят отметку о совместительстве, работнику—совместителю могут выдать один электронный лист нетрудоспособности для всех его работодателей. Номер такого больничного работник сообщает по каждому месту работы любым удобным способом — лично, по телефону или через мессенджеры.

Но чтобы так сделать, у работодателей должен быть налажен с соцстрахом обмен электронными больничными. Если соглашения с фондом нет, тогда работнику нужно оформить бумажные листы нетрудоспособности по каждому месту работы.

Если у внешнего совместителя в два предшествующие заболеванию календарных года были другие работодатели, он получит один больничный — в электронном или бумажном виде. Предоставить его нужно по одному из последних мест работы по выбору.

Больничный при уходе за ребёнком

Больничный лист при уходе за детьми возрастом от 7 до 15 лет теперь не ограничен сроком в 15 дней. Раньше его можно было продлевать только заключением врачебной комиссии. В новых правилах таких ограничений нет. Но пособие можно получить максимум за 15 календарных дней по каждому случаю лечения и не более чем за 45 календарных дней в году. Дело в том, что условия и продолжительность выплат по такому больничному установлены другим документом — законом № 255-ФЗ (пп. 2 п. 5 ст. 6), и они не менялись.

Убрали ограничения для больничного по уходу за ребенком старше 15 лет: до трёх дней при амбулаторном лечении. Теперь листок нетрудоспособности выдадут на срок до 7 дней по каждому случаю заболевания без решения врачебной комиссии.

Добавили пункт о том, что при заболевании сразу двух и более детей выдают один электронный больничный.

Что изменилось в больничных по беременности и родам

В новом порядке уточнили продолжительность листка нетрудоспособности при многоплодной беременности, если роды произошли на сроке 22 — 30 недель. В этом случае больничный выдадут на 194 календарных дня.

Женщинам, проживающим или работающим в населённых пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, при родах на 22 — 27 неделях беременности положен больничный на 176 календарных дней. Если беременность многоплодная — на 200 дней.

Уточнили, что больничный выдадут на весь период нетрудоспособности, но не менее, чем на 3 дня:

при прерывании беременности сроком до 21 полной недели;

при рождении мёртвого плода;

при рождении живого плода, не пережившего первые 6 полных суток (168 часов).

Если ребёнок родился при сроке беременности менее 22 недель и пережил первые 6 полных суток, больничный выдадут на 156 календарных дней. При рождении двух и более детей листок нетрудоспособности оформят на 194 дня.

Новое в заполнении листков нетрудоспособности

В раздел про заполнение больничного добавили новые подробности.

Если пособие по временной нетрудоспособности соцстрах выплачивает напрямую работнику, нужно заполнить только строку «За счёт средств работодателя». Строки «За счёт средств ФСС» и «Итого начислено» оставляют пустыми. Сведения, которые работодатель заполняет в электронном больничном, нужно заверить двумя подписями — главбуха и руководителя. Если обязанности главбуха взял на себя руководитель, достаточно одной его подписи. Расчёты пособий по больничным нужно хранить в электронном или бумажном виде. Они должны быть подписаны электронными или собственноручными подписями главбуха и руководителя. Если должность главбуха не предусмотрена, расчёты подписывает только руководитель.

Что ещё поменялось в больничных

Уточнили, что дубликат больничного можно получить, если по нему ещё не выплатили пособие. Причём, если вы потеряли или испортили бумажный бланк, продублировать его можно в электронном варианте. По договорённости с пациентом или его законным представителем медучреждения, которые специализируются на онкологии, психиатрии-наркологии, дерматовенерологии, ВИЧ-инфекции, туберкулёзе, психических расстройствах, могут указать другие должности врачей, например, «лечащий врач», «фельдшер».

Если работодатель ошибся при заполнении своего раздела электронного больничного, нужно внести правильные сведения и указать причины исправлений. При повторной отправке тоже ставят подписи главбуха и руководителя.