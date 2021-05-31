Налоговый календарь на июнь 2021 года

Июнь, как и май, относительно спокойный месяц. Можно сделать ежемесячную рутину и набираться сил перед июльской отчётной кампанией за полугодие. Напоминаем, что нужно сделать в июне. Обратите внимание — отчёт СЗВ-М нужно сдать по новой форме.
Налоговые платежи и взносы в июне 2021 года
15 июня
- Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за май 2021 года.
Кто платит: все работодатели.
21 июня (перенос с воскресенья 20 июня)
- Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за июнь 2021 года.
Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.
- Налог на игорный бизнес за май 2021 года.
Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
25 июня
- Третий платёж по НДС за I квартал 2021 года в размере 1/3 от начисленной суммы.
Кто платит: Плательщики НДС и налоговые агенты.
- Акцизы за май 2021 года.
Кто платит: Плательщики акцизов.
- НДПИ за май 2021 года.
Кто платит: Плательщики НДПИ.
28 июня
- Третий авансовый платёж по налогу на прибыль за 3-й месяц (июнь) II квартала 2021 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.
- Авансовый платёж по налогу на прибыль за май 2021 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
Если вы ИП и хотите в июле уменьшить налоги за первое полугодие на сумму страховых взносов за себя, их нужно перечислить до 30 июня.
Налоговая и статистическая отчётность в июне 2021 года
15 июня
- СЗВ-М за май 2021 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
Внимание! Начиная с отчётности за май СЗВ-М нужно сдавать по новой форме. Порядок заполнения принципиально не менялся. Изменения носят больше технический характер. Если раньше пояснения по заполнению строк отчёта были в самой форме, то теперь они перекочевали в отдельный Порядок, а сама форма стала лаконичнее и проще.
- СЗВ-ТД за май 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в мае были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.
Для справки: за май отчёт СЗВ-ТД пока ещё сдают по старой форме, но уже с июля форма изменится. Мы готовим обзор изменений и инструкцию с образцом — следите за материалами в нашем блоге.