Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговый календарь на июнь 2021 года

Для рубрики Отчетность
Версия для печати

Июнь, как и май, относительно спокойный месяц. Можно сделать ежемесячную рутину и набираться сил перед июльской отчётной кампанией за полугодие. Напоминаем, что нужно сделать в июне. Обратите внимание — отчёт СЗВ-М нужно сдать по новой форме.

Налоговые платежи и взносы в июне 2021 года

15 июня

  • Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за май 2021 года. 

Кто платит: все работодатели.

21 июня (перенос с воскресенья 20 июня)

  • Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за июнь 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

  • Налог на игорный бизнес за май 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

25 июня

  • Третий платёж по НДС за I квартал 2021 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: Плательщики НДС и налоговые агенты.

  • Акцизы за май 2021 года.

Кто платит: Плательщики акцизов.

  • НДПИ за май 2021 года.

Кто платит: Плательщики НДПИ.

28 июня

  • Третий авансовый платёж по налогу на прибыль за 3-й месяц (июнь) II квартала 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

  • Авансовый платёж по налогу на прибыль за май 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

Если вы ИП и хотите в июле уменьшить налоги за первое полугодие на сумму страховых взносов за себя, их нужно перечислить до 30 июня.

Налоговая и статистическая отчётность в июне 2021 года

15 июня

  • СЗВ-М за май 2021 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

Внимание! Начиная с отчётности за май СЗВ-М нужно сдавать по новой форме. Порядок заполнения принципиально не менялся. Изменения носят больше технический характер. Если раньше пояснения по заполнению строк отчёта были в самой форме, то теперь они перекочевали в отдельный Порядок, а сама форма стала лаконичнее и проще.

  • СЗВ-ТД за май 2021 года. 

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в мае были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

Для справки: за май отчёт СЗВ-ТД пока ещё сдают по старой форме, но уже с июля форма изменится. Мы готовим обзор изменений и инструкцию с образцом — следите за материалами в нашем блоге.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Моё дело
Моё дело
Новый стандарт учёта для малого и среднего бизнеса
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Другие публикации
Посмотрите все статьи блога