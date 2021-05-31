Налоговый календарь на июнь 2021 года

Июнь, как и май, относительно спокойный месяц. Можно сделать ежемесячную рутину и набираться сил перед июльской отчётной кампанией за полугодие. Напоминаем, что нужно сделать в июне. Обратите внимание — отчёт СЗВ-М нужно сдать по новой форме.

Налоговые платежи и взносы в июне 2021 года

15 июня

Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за май 2021 года.

Кто платит: все работодатели.

21 июня (перенос с воскресенья 20 июня)

Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за июнь 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

Налог на игорный бизнес за май 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

25 июня

Третий платёж по НДС за I квартал 2021 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: Плательщики НДС и налоговые агенты.

Акцизы за май 2021 года.

Кто платит: Плательщики акцизов.

НДПИ за май 2021 года.

Кто платит: Плательщики НДПИ.

28 июня

Третий авансовый платёж по налогу на прибыль за 3-й месяц (июнь) II квартала 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

Авансовый платёж по налогу на прибыль за май 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

Если вы ИП и хотите в июле уменьшить налоги за первое полугодие на сумму страховых взносов за себя, их нужно перечислить до 30 июня.

Налоговая и статистическая отчётность в июне 2021 года

15 июня

СЗВ-М за май 2021 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

Внимание! Начиная с отчётности за май СЗВ-М нужно сдавать по новой форме. Порядок заполнения принципиально не менялся. Изменения носят больше технический характер. Если раньше пояснения по заполнению строк отчёта были в самой форме, то теперь они перекочевали в отдельный Порядок, а сама форма стала лаконичнее и проще.

СЗВ-ТД за май 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в мае были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.