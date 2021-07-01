Налоговый календарь на июль 2021

Июль — это и жара за окном, и жара в бухгалтерии, ведь пришло время платить и отчитываться за первое полугодие. Работы будет много, поэтому включайте кондиционеры и читайте наш материал о налоговых событиях июля, чтобы ничего не пропустить.

Налоговые платежи и взносы в июле 2021 года

1 июля

Дополнительные страховые взносы ИП с доходов свыше 300 тыс. руб. Кто платит: все ИП, которые по итогам 2020 года заработали больше 300 тыс. руб. (кроме ИП на НПД).

Для справки: на ОСНО и УСН «Доходы минус расходы» в целях расчёта 1% дополнительных взносов за доход берут разницу между доходами и расходами, на УСН «Доходы» — все доходы, на ПСН — сумму потенциального дохода по всем патентам, приобретённым в течение года.

15 июля

Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за июнь 2021 года.

Кто платит: все работодатели.

НДФЛ за 2020 год.

Кто платит: ИП на ОСНО, нотариусы и адвокаты.

20 июля

Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в июне 2021 года.

Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), аванс за II квартал 2021 года.

Кто платит: плательщики НВОС (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства).

Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за июль 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.

Водный налог за за II квартал 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.

Налог на игорный бизнес за июнь 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

26 июля (перенос с воскресенья 25 июля)

Авансовый платёж по НДФЛ за I полугодие 2021 года.

Кто платит: ИП на ОСНО, адвокаты и нотариусы.

Авансовый платёж по УСН за I полугодие 2021 года.

Кто платит: ИП и ООО на УСН.

Авансовый платёж по ЕСХН за I полугодие 2021 года.

Кто платит: организации и ИП на ЕСХН.

Первый платёж по НДС за II квартал 2021 года в размере 1/3 от начисленной суммы.

Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.

ИП и организации на спецрежимах, которые не являются плательщиками НДС, но выставляли своим клиентам счета-фактуры с выделенным НДС, должны заплатить до 26 июля сразу всю начисленную сумму.

Акцизы за июнь 2021 года.

Кто платит: плательщики акцизов.

Торговый сбор за II квартал 2021 года.

Кто платит: плательщики торгового сбора.

НДПИ за июнь 2021 года.

Кто платит: плательщики НДПИ.

28 июля

Первый авансовый платёж по налогу на прибыль за 1-й месяц (июль) III квартала 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.

Квартальный авансовый платёж по налогу на прибыль за II квартал 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.

Авансовый платёж по налогу на прибыль за июнь 2021 года.

Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

30 июля

Уплата регулярного платежа за пользование недрами за II квартал 2021 года.

Кто платит: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.

2 августа (перенос с субботы 31 июля)

Авансовый платёж по транспортному налогу за II квартал 2021 года (если такая обязанность установлена региональным законодательством).

Кто платит: организации — плательщики транспортного налога.

Авансовый платёж по налогу на землю за II квартал 2021 года (если такая обязанность установлена местным законодательством).

Кто платит: организации — плательщики земельного налога.

Налоговая и статистическая отчётность в июне 2021 года

15 июля

СЗВ-М за июнь 2021 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

СЗВ-ТД за июнь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в июне были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.

Внимание! С июля 2021 года СЗВ-ТД сдают по новой форме, где нужно указывать код трудовой функции. Подробно об изменениях читайте в нашей статье.

20 июля

Журнал учёта счетов-фактур за II квартал 2021 года в электронном виде.

Кто сдаёт: посредники, которые сами не должны сдавать декларации по НДС, но получали или выставляли счета-фактуры в интересах другого лица.

Декларация по косвенным налогам за июнь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.

4-ФСС в бумажном виде за I полугодие 2021 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

Единая упрощённая декларация за II квартал 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, у которых во II квартале не было движений по расчётному счёту и объектов налогообложения по налогам, указываемым в декларации.

Декларация об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за I квартал 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, занимающиеся производством, оборотом (в т. ч. розничной продажей) этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции.

Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за июнь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

Декларация по водному налогу за II квартал 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.

Декларация по налогу на игорный бизнес за июнь 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

26 июля (перенос с воскресенья 25 июля)

4-ФСС за I полугодие 2021 года в электронном виде.

Кто сдаёт: все работодатели.

Декларация по НДС за II квартал 2021 года.

Кто сдаёт: плательщики НДС и налоговые агенты.

Декларация по акцизам за июнь 2021 года.

Кто сдаёт: плательщики акцизов.

28 июля

Декларация по налогу на прибыль за II квартал (полугодие) 2021 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.

Декларация по налогу на прибыль за январь-июнь 2021 года.

Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.

30 июля

Расчёт по страховым взносам за I полугодие 2021 года.

Кто сдаёт: все работодатели.

Расчёт регулярных платежей за пользование недрами за II квартал 2021 года.

Кто сдаёт: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.

2 августа (перенос с субботы 31 июля)

Расчёт по форме 6-НДФЛ за I полугодие 2021 года.

Кто сдаёт: все налоговые агенты по НДФЛ.

Декларация по НДПИ за июнь 2021 года.

Кто сдаёт: плательщики НДПИ.