Налоговый календарь на июль 2021

Июль — это и жара за окном, и жара в бухгалтерии, ведь пришло время платить и отчитываться за первое полугодие. Работы будет много, поэтому включайте кондиционеры и читайте наш материал о налоговых событиях июля, чтобы ничего не пропустить.
Налоговые платежи и взносы в июле 2021 года
1 июля
- Дополнительные страховые взносы ИП с доходов свыше 300 тыс. руб. Кто платит: все ИП, которые по итогам 2020 года заработали больше 300 тыс. руб. (кроме ИП на НПД).
Для справки: на ОСНО и УСН «Доходы минус расходы» в целях расчёта 1% дополнительных взносов за доход берут разницу между доходами и расходами, на УСН «Доходы» — все доходы, на ПСН — сумму потенциального дохода по всем патентам, приобретённым в течение года.
15 июля
- Взносы за работников на пенсионное, медицинское, социальное страхование и от несчастных случаев на производстве за июнь 2021 года.
Кто платит: все работодатели.
- НДФЛ за 2020 год.
Кто платит: ИП на ОСНО, нотариусы и адвокаты.
20 июля
- Косвенные налоги (НДС и акцизы, за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам) по товарам, ввезенным из государств — членов ЕАЭС и принятым к учёту в июне 2021 года.
Кто платит: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), аванс за II квартал 2021 года.
Кто платит: плательщики НВОС (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства).
- Регулярный сбор за пользование водными биологическими ресурсами за июль 2021 года.
Кто платит: организации и ИП, у которых есть действующее разрешение на пользование объектами водных биологических ресурсов.
- Водный налог за за II квартал 2021 года.
Кто платит: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.
- Налог на игорный бизнес за июнь 2021 года.
Кто платит: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
26 июля (перенос с воскресенья 25 июля)
- Авансовый платёж по НДФЛ за I полугодие 2021 года.
Кто платит: ИП на ОСНО, адвокаты и нотариусы.
- Авансовый платёж по УСН за I полугодие 2021 года.
Кто платит: ИП и ООО на УСН.
- Авансовый платёж по ЕСХН за I полугодие 2021 года.
Кто платит: организации и ИП на ЕСХН.
- Первый платёж по НДС за II квартал 2021 года в размере 1/3 от начисленной суммы.
Кто платит: плательщики НДС и налоговые агенты.
ИП и организации на спецрежимах, которые не являются плательщиками НДС, но выставляли своим клиентам счета-фактуры с выделенным НДС, должны заплатить до 26 июля сразу всю начисленную сумму.
- Акцизы за июнь 2021 года.
Кто платит: плательщики акцизов.
- Торговый сбор за II квартал 2021 года.
Кто платит: плательщики торгового сбора.
- НДПИ за июнь 2021 года.
Кто платит: плательщики НДПИ.
28 июля
- Первый авансовый платёж по налогу на прибыль за 1-й месяц (июль) III квартала 2021 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале.
- Квартальный авансовый платёж по налогу на прибыль за II квартал 2021 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.
- Авансовый платёж по налогу на прибыль за июнь 2021 года.
Кто платит: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
30 июля
- Уплата регулярного платежа за пользование недрами за II квартал 2021 года.
Кто платит: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.
2 августа (перенос с субботы 31 июля)
- Авансовый платёж по транспортному налогу за II квартал 2021 года (если такая обязанность установлена региональным законодательством).
Кто платит: организации — плательщики транспортного налога.
- Авансовый платёж по налогу на землю за II квартал 2021 года (если такая обязанность установлена местным законодательством).
Кто платит: организации — плательщики земельного налога.
Налоговая и статистическая отчётность в июне 2021 года
15 июля
- СЗВ-М за июнь 2021 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
- СЗВ-ТД за июнь 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП с наёмными сотрудниками, у которых в июне были кадровые изменения (кроме увольнения и приёма) или кто-то из сотрудников сдал заявление о выборе способа ведения трудовой книжки.
Внимание! С июля 2021 года СЗВ-ТД сдают по новой форме, где нужно указывать код трудовой функции. Подробно об изменениях читайте в нашей статье.
20 июля
- Журнал учёта счетов-фактур за II квартал 2021 года в электронном виде.
Кто сдаёт: посредники, которые сами не должны сдавать декларации по НДС, но получали или выставляли счета-фактуры в интересах другого лица.
- Декларация по косвенным налогам за июнь 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП при ввозе товаров из государств — членов ЕАЭС.
- 4-ФСС в бумажном виде за I полугодие 2021 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
- Единая упрощённая декларация за II квартал 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, у которых во II квартале не было движений по расчётному счёту и объектов налогообложения по налогам, указываемым в декларации.
- Декларация об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за I квартал 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, занимающиеся производством, оборотом (в т. ч. розничной продажей) этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции.
- Сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за июнь 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые пользуются объектами водных биологических ресурсов по разрешению на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
- Декларация по водному налогу за II квартал 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые осуществляют специальное и (или) особое водопользование.
- Декларация по налогу на игорный бизнес за июнь 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
26 июля (перенос с воскресенья 25 июля)
- 4-ФСС за I полугодие 2021 года в электронном виде.
Кто сдаёт: все работодатели.
- Декларация по НДС за II квартал 2021 года.
Кто сдаёт: плательщики НДС и налоговые агенты.
- Декларация по акцизам за июнь 2021 года.
Кто сдаёт: плательщики акцизов.
28 июля
- Декларация по налогу на прибыль за II квартал (полугодие) 2021 года.
Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из прибыли за прошлый квартал, или ежеквартальные авансовые платежи.
- Декларация по налогу на прибыль за январь-июнь 2021 года.
Кто сдаёт: организации, которые перечисляют ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли.
30 июля
- Расчёт по страховым взносам за I полугодие 2021 года.
Кто сдаёт: все работодатели.
- Расчёт регулярных платежей за пользование недрами за II квартал 2021 года.
Кто сдаёт: организации и ИП, являющиеся пользователями недр.
2 августа (перенос с субботы 31 июля)
- Расчёт по форме 6-НДФЛ за I полугодие 2021 года.
Кто сдаёт: все налоговые агенты по НДФЛ.
- Декларация по НДПИ за июнь 2021 года.
Кто сдаёт: плательщики НДПИ.
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